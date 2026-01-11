Ngọc Minh Trà Cốt: Giả thuyết thân phận thật "Lục trà" và cảnh "yêu phi họa quốc"

HHTO - Thân thế của Lục Giang Lai đã được Vinh Thiện Bảo cho người điều tra từ những tập đầu của "Ngọc Minh Trà Cốt". Tuy nhiên, đó chưa phải toàn bộ sự thật. Khi bí mật được lật mở cũng là lúc cảnh fan mong chờ nhất của Hầu Minh Hạo cũng xuất hiện.

Từ nguồn được cho là kịch bản rò rỉ, mô tả nhân vật, ở chặng cuối của Ngọc Minh Trà Cốt, khán giả sẽ được đón một cú twist đến từ thân phận của Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo). Chàng được nuôi dạy bởi gia đình bình thường - gia nô cho nhà họ La, được làm bạn học của thiếu gia. Đó là những gì Vinh Thiện Bảo cho người điều tra được. Nhưng chỉ là một góc câu chuyện.

Còn rất nhiều nhân vật phụ chưa xuất hiện - chính là "map" phủ quốc công - Tiết gia. Mẹ ruột của Giang Lai được cho là nha hoàn theo hầu phu nhân quốc công. Bà bị cưỡng bức rồi bỏ đi (hoặc trốn đi) khi đang mang thai. Do cơ duyên, bà đã thành đôi với Lục lang hoặc đứa trẻ được vợ chồng họ Lục cưu mang từ lúc mới sinh. Vì thế, chính chàng cũng không biết ngọn nguồn thân thế của mình.

Tào Tuấn xuất thân là diễn viên nhí nổi tiếng một thời nên dù chỉ đóng cameo, vai diễn của anh vẫn được nhiều người "đặt gạch hóng" trong Ngọc Minh Trà Cốt, nhất là cảnh hóa điên.

Thời điểm ghi hình, có tin đồn thiết lập nhân vật Tiết Thụ Ngọc - đại công tử, thế tử phủ quốc công do Tào Tuấn thủ vai là anh trai ruột của nam chính. Theo đó, giả thuyết về việc Giang Lai là con trai ruột của Tiết quốc công mới chắc chắn hơn. Có người cho rằng Lai - Ngọc cùng mẹ, tức là Thụ Ngọc không con của chính thất. Lúc sinh Thụ Ngọc ra, bà bị ép phải giao con cho phu nhân chăm sóc, nên mẹ kế mới căm ghét chàng.

Thụ Ngọc anh tuấn, tài giỏi trưởng thành trong sự nuôi dạy khắc nghiệt của cha mẹ. Một lần bị ngã ngựa khiến Tiết Thụ Ngọc tàn phế, từ được kì vọng nhất gia tộc trở thành kẻ bị cha ruột ghẻ lạnh. Để củng cố tước vị, quyền lực, Tiết quốc công đi tìm đứa con thất lạc là Giang Lai trở về.

Nhìn tiền đồ xán lạn của chàng, ông ta muốn tìm cách (trông nhân nghĩa nhất) để truyền ngôi thế tử cho Giang Lai, bất chấp việc hại chết con trưởng. Đối diện với hiện thực mất đi tất cả cùng việc trưởng thành trong "ổ rắn" khiến Thụ Ngọc càng trở nên điên cuồng. Theo những đoạn ghi hình rò rỉ và hậu trường đoàn phim công bố. Thụ Ngọc bị đánh bán sống bán chết. Giang Lai sẽ có một màn cứu đại ca cực ngầu.

Video: @yunq1410

Điều tò mò là liệu Tiết Thụ Ngọc có gây trở ngại gì cho Giang Lai khi chàng mới về phủ hay không, rồi sau đó mới được cảm hóa bởi sự trượng nghĩa của em.

Giang Lai được cha ruột tìm về có lẽ cũng không khổ đủ bề. Ảnh nhá hàng và đoạn leak tại phim trường có cảnh chàng bỏ trốn, rồi nhìn thấy Thiện Bảo đi đến thì ngất đi. Đây là một trong những đoạn được fan Hầu Minh Hạo ngóng chờ nhất bởi từ ảnh đã đẹp mê hồn chuẩn "yêu phi họa quốc".

Loạt hình vừa tung ra đã khiến khán giả sốt ruột không biết là tập nào mới xuất hiện.

"Lục trà" gục ngã bên "tỷ tỷ".

Cảnh được ngóng chờ khác có đoạn Giang Lai "bế công chúa" Thiện Bảo chạy phăng phăng từ bậc thang lên thuyền. Tình tiết bùng nổ "năng lực bạn trai" này được hi vọng sẽ lên sóng thật đẹp trên tập chính thức. Dựa vào trang phục của anh, suy đoán cảnh này có thể nằm ở "map" phủ quốc công.

Hầu Minh Hạo bế Cổ Lực Na Trát nhẹ tựa lông hồng, bước lên bậc cao khiến dân mạng đổ rầm từ thời điểm cảnh leak phát tán.

Ngọc Minh Trà Cốt luôn sẵn sàng gieo twist mới qua từng tập, có thể những suy đoán trên có phần đúng nhưng dẫn dắt đến điểm then chốt ra sao, khán giả hãy chờ đợi ở tập chính thức. Sâu mọt ở quan trường từ vụ án Vệ gia có liên đới rộng, kẻ tàn ác với chính con ruột như Tiết quốc công có thể sẽ nằm trong vùng loại trừ. Liệu rằng biên kịch sẽ đẩy kịch bản theo hướng Giang Lai hạ bệ cha ruột, chỉnh đốn lại phủ quốc công?