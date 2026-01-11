Yết Hí lên sóng: Người khen quay đẹp, người chê chưa xứng tác phẩm đầu tư cao

Yết Hí có điểm mới lạ so với các phim ngôn tình hiện đại khác là câu chuyện chia ra hai tuyến song song. Ngoài đời thực, Hồ Tu là cô nàng vừa mới thất tình và lao vào chơi game nhập vai cho đỡ buồn. Hồ Tu chẳng hề biết rằng chàng trai mà cô gặp trong game là Tiêu Trĩ Vũ, vừa là cấp trên của cô ở công ty, lại là người thuê trọ trong căn nhà mà Hồ Tu là chủ.

Yết Hí đã lên sóng với nội dung mới lạ.

Còn trong game bối cảnh dân quốc, Hồ Tu hóa thân thành một tiểu thư mới du học về và nắm giữ nhiều thông tin tình báo, chẳng ngờ lại bị đô đốc Tần Tiêu Nhất phản bội khiến cô đăng xuất ngay trong lần chơi đầu tiên. Hồ Tu quyết định bỏ thêm tiền để vào game lần nữa nhằm trả thù Tần Tiêu Nhất và cuộc đấu trí giữa hai người bắt đầu.

Hai nhân vật chính vô tình gặp gỡ trong game.

Nhờ hai tuyến truyện vừa riêng biệt vừa liên quan đến nhau mà Yết Hí tạo được cảm giác mới lạ. Nhiều khán giả cũng khen hình ảnh trong phim được chăm chút, nhiều góc quay lung linh lãng mạn như phim Hàn. Ngược lại, không ít cư dân mạng phàn nàn màu phim hơi tối, các cảnh quay trong game chưa được hoành tráng tương xứng với một dự án được đầu tư cao.

Màu phim bị cho là hơi tối.

Ngoài ra, nữ chính Lư Dục Hiểu cũng gây tranh cãi. Mọi người đều công nhận Lư Dục Hiểu có tạo hình rất ổn, đặc biệt là nhân vật trong game của cô mỗi lần xuất hiện đều vô cùng cuốn hút. Tuy nhiên, Lư Dục Hiểu lại có đài từ chưa rõ ràng, đặc biệt là trong các đoạn nói nhanh, cần nhiều cảm xúc như lo sợ, hoảng loạn thì cô nói khó nghe, thậm chí hụt hơi. Nhưng người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ Lư Dục Hiểu khi cô cố gắng dùng giọng thoại thật của mình, còn nỗ lực nói theo hai cách khác nhau tùy vào việc nhân vật ở ngoài đời thực hay trong game.