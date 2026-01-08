Vì sao cư dân mạng dậy sóng khi Vương Hạc Đệ mời Triệu Lộ Tư diễn concert?

HHTO - Vương Hạc Đệ mời nhiều nghệ sĩ tham gia concert sắp tới, nhưng đến khi cái tên Triệu Lộ Tư xuất hiện thì rất nhiều người phẫn nộ đòi “thoát fan” là vì sao?

Ngày 17/1 tới, Vương Hạc Đệ sẽ tổ chức concert cá nhân D.Party và mời nhiều nghệ sĩ thân thiết cùng tham gia. Trong số đó, Triệu Lộ Tư là cái tên gây xôn xao chú ý nhiều nhất.

Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ sẽ có màn kết hợp

Một bộ phận cư dân mạng vô cùng hào hứng khi biết tin Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư sẽ có tiết mục chung, bởi cả hai đều là gương mặt đình đám hàng đầu của thế hệ sao Hoa ngữ sinh khoảng 1995. Nhiều người còn mong sau màn hợp tác này, Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư sẽ tham gia phim ngôn tình nào đó vì cực đẹp đôi.

Hai người từng quay chung quảng cáo

Tuy nhiên, số người phản đối màn kết hợp này còn nhiều hơn, và đó chính là các fan vẫn mong Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân thành đôi. Hai người đóng chung phim Thương Lan Quyết rất ăn khách năm 2022, trở nên thân thiết và từ đó có được lượng fan lớn luôn ủng hộ Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân đến với nhau. Có thời gian, mạng xã hội còn lan truyền tin đồn một trong hai người nảy sinh tình cảm với đối phương nhưng bị từ chối, nên mới không thành đôi ở ngoài đời.

Fan của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân vô cùng bức xúc

Hơn ba năm qua, các fan chung của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân vẫn mong hai người có dịp tái hợp, nên mới thấy như bị phản bội khi Vương Hạc Đệ lại mời Triệu Lộ Tư tham gia concert chứ không phải Ngu Thư Hân.

Hàng loạt fan thông báo quay lưng với Vương Hạc Đệ, cho rằng anh đối xử tệ bạc với bạn diễn thân thiết, người đã có công giúp cái tên Vương Hạc Đệ nổi tiếng. Bởi Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân vẫn bị xem là đối thủ đáng gờm, cạnh tranh sát sao trên nhiều phương diện và cuối cùng Vương Hạc Đệ đã đứng về phía Triệu Lộ Tư.

Còn khán giả trung lập cũng hiểu vì sao nam diễn viên lại né tránh Ngu Thư Hân. Bởi cô đang chìm trong bê bối, mọi hoạt động đều bị khán giả tẩy chay và nếu mời Ngu Thư Hân vào concert, tất nhiên Vương Hạc Đệ cũng tự chuốc lấy rắc rối.