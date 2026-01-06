Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Mỹ nam phim VTV “đóng với ai cũng được ghép đôi” liệu có ăn ý với bạn diễn mới?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Mỹ nam này đóng với bạn diễn nào cũng cực kỳ ăn ý, phản ứng hóa học cao ngất và liệu có duy trì được phong độ trong dự án nối sóng Cách Em 1 Milimet?

Cách Em 1 Milimet đang đi đến đoạn cuối, và trong khi chờ xem các thành viên nhóm Đại Bản Doanh sẽ xử lý rắc rối tình cảm thế nào thì khán giả cũng quan tâm đến phim nối sóng mang tên Đồng Hồ Đếm Ngược. Đây là dự án đầu tiên mang yếu tố viễn tưởng, siêu nhiên trong các phim giờ vàng của VTV nên càng gây tò mò nhiều hơn.

thanh-son-2.jpg
thanh-son-3.jpg
Thanh Sơn vào vai chính tên Thành.

Thành là con trai của một người mẹ đơn thân, từ nhỏ đã chứng kiến mẹ vất vả lam lũ mưu sinh để nuôi mình khôn lớn. Mỗi khi thấy mẹ mệt mỏi, Thành chỉ biết pha trò, diễn kịch cho mẹ vui và dần dà, chàng trai có tính cách chân thành, tốt bụng đã nuôi mộng trở thành diễn viên. Nhưng cuộc đời xô đẩy Thành đến nghề shipper và vô tình nhặt được một chiếc đồng hồ bí ẩn có thể đi xuyên thời gian.

thanh-son-4.jpg
Thanh Sơn đóng cùng Hoàng Hà trong phim mới.

Từ đó, Thành vô tình gặp những hiện tượng lạ lùng, bị các thế lực bí ẩn săn đuổi. May sao, Thành được cô nàng hacker tài giỏi Linh Chi giúp đỡ, dùng hết khả năng để giải mã chiếc đồng hồ kỳ bí. Cả hai cùng phải chạy đua với thời gian, hoàn thành các thử thách và hiểu được giá trị của hiện tại.

thanh-son-6.jpg
thanh-son-10.jpg
Cả hai đều rất giỏi tạo tương tác với bạn diễn.

Kịch bản của Đồng Hồ Đếm Ngược rất mới lạ so với những phim từng lên sóng phim giờ vàng VTV. Và Thanh Sơn, Hoàng Hà cũng hứa hẹn sẽ tăng thêm độ hấp dẫn cho câu chuyện. Thanh Sơn là nam diễn viên có khả năng đóng cùng cô gái nào cũng ăn ý trong khi Hoàng Hà cũng rất biết cách tạo tương tác với bạn diễn.

Vì thế, dù là lần đầu tiên Thanh Sơn, Hoàng Hà kết hợp thì netizen vẫn tin hai người sẽ tạo thành cặp đôi đẹp trên màn ảnh.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thanh Sơn #Hoàng Hà #Đồng Hồ Đếm Ngược #phim truyền hình #phim VTV #Thanh Sơn Hoàng Hà

Xem thêm

Cùng chuyên mục