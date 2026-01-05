Mỹ nam phim giờ vàng mờ nhạt từ đầu phim, đến cuối bùng nổ nhờ cảnh thất tình

Còn nhớ khi Cách Em 1 Milimet chuyển sang giai đoạn trưởng thành của các nhân vật chính, khán giả đã từng bức xúc khi vai Bách của Huỳnh Anh gần như "bay màu". Bách sống ở nước ngoài, lại bị mất trí nhớ nên suốt nhiều tập phim, Bách chẳng hề xuất hiện trong khi các thành viên khác của nhóm Đại Bản Doanh đã hội ngộ đông đủ.

Vai Bách khá mờ nhạt so với các nhân vật khác.

Đến khi tái xuất, Bách lại chuẩn bị kết hôn với Duyên, cô gái có đời sống tình cảm đầy phức tạp, là vợ sắp cưới của Bách mà vẫn hẹn hò với chàng trai khác. Trong khi ai cũng thấy Duyên bất ổn, đang lừa dối Bách thì chỉ anh chàng vẫn ngây thơ chẳng biết gì. Giữa dàn nhân vật đầy cá tính, sắc sảo như Tú, Viễn hay Ngân thì sự cả tin, ít trải sự đời khiến Bách trở nên mờ nhạt hẳn trong nhóm bạn, bị khán giả gọi là “Bách mắt toét”.

Bách mãi không nhận ra bộ mặt thật của Duyên.

Những tưởng Bách cứ thế trôi đi im ắng cho đến khi hết phim thì may sao, biên kịch để anh chàng phát hiện ra bộ mặt thật của vợ sắp cưới và bùng nổ tức giận, đòi cắt đứt quan hệ với Duyên ngay lập tức. Khán giả vui mừng vì cuối cùng Bách cũng “sáng mắt ra” còn Huỳnh Anh cũng có dịp thể hiện diễn xuất ấn tượng của mình sau nhiều tập phim không có điểm nhấn.

Phân cảnh Bách đối chất với Duyên, không còn tin vào những lời giả dối của cô, thẳng thắn thừa nhận Duyên không có sự chung thủy và lòng tự trọng mà anh cần được người xem khen ngợi. Bởi Huỳnh Anh đã thể hiện được cảm xúc phức tạp của Bách, vừa bàng hoàng phẫn nộ khi biết Duyên phản bội vừa giữ bình tĩnh, cố gắng nói chuyện rõ ràng với cô một lần cuối cùng. Vậy là trước khi Cách Em 1 Milimet kết thúc, Huỳnh Anh đã kịp tạo được dấu ấn và không còn chìm nghỉm trước dàn diễn viên vừa đẹp vừa hợp vai.