Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Running Man Vietnam tập 13: Anh Tú Atus số nhọ, Quang Tuấn hóa phản diện?

Trương Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ở tập mới nhất Running Man Vietnam 3 (Chạy Ngay Đi), Anh Tú Atus dính "vía" xui xẻo. Trong khi đó, Quang Tuấn gây bất ngờ khi thành công xé được bảng tên của "Bò Biển" Trấn Thành.

Anh Tú Atus "số nhọ"

Tập 13 Running Man Vietnam mùa 3 là cuộc thi tìm ra Trưởng làng mới cho làng Lạc An. Sau khi bước qua cánh cổng thời gian, dàn cast cùng hai khách mời Huỳnh Lập, Uyển Ân quay về thời đại cũ để bước vào trận đấu sinh tử.

Ở thử thách Bản lĩnh vững vàng, Anh Tú Atus chung đội Người Hầu cùng Trấn Thành, Quang Tuấn. Mỗi người chơi phải ngồi trong một chiếc thau có gắn bánh xe và trượt theo đường dẫn vào hồng tâm.

Đội Người hầu đã chiếm thế thượng phong khi "Bò biển" Trấn Thành dùng cả cơ thể để điều khiển chiếc xe tiến vào hồng tâm, đồng thời biến mình thành vật cản gây khó khăn cho đội bạn. Ngược lại, Anh Tú Atus lại gặp cái kết "đắng" khi chiếc thau của anh không vào đích mà lại lẻ loi nằm tại mé mương.

bia-1500-x-1000-px-39.png
Anh Tú Atus "xu cà na" trong tập phát sóng mới nhất của Running Man Vietnam 3.

Quang Tuấn gây bất ngờ

Trong tập phát sóng mới nhất, "Công Chúa" Quang Tuấn (biệt danh của nam diễn viên tại Running Man Vietnam 3) có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Ở trò chơi đầu tiên, nam diễn viên nhanh nhẹn nhờ lực đẩy của Trấn Thành, thành công ghi điểm cho đội Người Hầu. Đến nhiệm vụ thứ hai - Nhìn xa trông rộng, Quang Tuấn liên tục dùng tài diễn xuất và nói dối để thao túng đội bạn.

bia-1500-x-1000-px-38.png
Nổi tiếng "vô tri", Quang Tuấn bất ngờ hóa "phản diện" ở tập 13 Running Man Vietnam 3.

Đến cuộc đua xé bảng tên, nam diễn viên tiếp tục khiến khán giả đứng ngồi không yên. Màn xé bảng tên kịch tính nhất tập trung vào bộ ba Trấn Thành, Anh Tú Atus và Quang Tuấn. Sau một hồi giằng co quyết liệt, Quang Tuấn thành công chớp thời cơ, xé toạc bảng tên của Trấn Thành, mang đến chiến thắng thuyết phục trước sự ngỡ ngàng của các thành viên khác.

Thế nhưng, ngay sau đó, Quang Tuấn bị loại bởi... một nụ hôn má từ Liên Bỉnh Phát. Nhờ dùng kẹo hỏi giếng thần, Liên Bỉnh Phát đã nắm thóp được điểm yếu của đàn anh. Phần thua "suýt soát" của Quang Tuấn khiến nhiều Runnie tiếc nuối. Tuy nhiên, đa số đều dành lời khen cho sự thông minh, nhanh nhạy và tiến bộ bất ngờ của "Công Chúa".

Trương Quỳnh Như
#running man #running man vietnam 3 #running man tập 13 #running man tập mới nhất #running man mùa 3

Xem thêm

Cùng chuyên mục