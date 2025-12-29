Huỳnh Lập lăn xả, chia sẻ loạt "hậu quả" sau khi tham gia Running Man Vietnam 3

Trong tập 12 Running Man Vietnam mùa 3 - Ký Ức Bị Đánh Mất, Huỳnh Lập cùng với Uyển Ân, Quang Hùng MasterD trở thành khách mời của chương trình. Ngay từ màn chào sân, đạo diễn Nhà Gia Tiên đã khiến khán giả thích thú với màn hội ngộ "ồn vô cùng tận" với "cặp bài trùng" Quang Trung, Lê Nhân.

Với kinh nghiệm tham gia gameshow, Huỳnh Lập nhanh chóng bắt nhịp trong "cuộc chạy" của các thành viên. Ở nhiệm vụ Sợi dây ký ức, những gương mặt "xấu số" dính trứng sống là Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Huỳnh Lập và Uyển Ân về cùng một đội, đối đầu trực diện với đội Trứng Chín của Trấn Thành và các thành viên còn lại. Trong màn đấu tay đôi với Quang Tuấn, Huỳnh Lập dùng tuyệt chiêu hôn vào má đối phương khiến Quang Tuấn "mất hồn, mất vía".

Khoảnh khắc viral của Huỳnh Lập - Quang Tuấn trong Running Man Vietnam 3.

Đặc biệt, Huỳnh Lập cũng trở thành một trong những "trùm cuối" của tập phát sóng mới nhất. Ở phần kết, Ninh Dương Lan Ngọc thực chất mang phận người hầu, trong khi Huỳnh Lập và Quang Trung mới là phú hộ thật. Hình phạt nằm sấp nhận hèo dành cho nhóm chọn sai danh phận đã khép lại tập 12 trong tiếng cười sảng khoái.

Sau khi tập 12 lên sóng, Huỳnh Lập bất ngờ chia sẻ "hậu quả" khi tham gia chương trình. Nam diễn viên hài đăng ảnh vùng cánh tay, đùi và bắp chân bị bầm tím do các pha vận động, va đập mạnh gây nên. "Chơi Running Man nhàn lắm, lành lắm mọi người, không có sao hết" - Huỳnh Lập hóm hỉnh.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả. Nhiều người khen ngợi độ mưu mẹo, lăn xả hết mình của Huỳnh Lập khi tham gia gameshow. Một số Runnie (người hâm mộ Running Man Vietnam) còn khẳng định, khách mời đã "te tua" như thế, khả năng cao dàn cast - với tần suất tham gia cuộc đua xé bảng tên liên tục - có thể còn "bầm dập" hơn.