Tân Binh Toàn Năng tập 14: TEMPEST bùng nổ, SOOBIN tạo áp lực cho Phúc Nguyên?

HHTO - Trong tập 14 Tân Binh Toàn Năng, đối thủ của đội hình Tân binh Thăng cấp - TEMPEST đã có phần mở màn mãn nhãn. Ngoài ra, phần trình diễn solo của Phúc Nguyên cũng được bàn tán sôi nổi.

TEMPEST tỏa sáng tại Chung kết Tân Binh Toàn Năng

Trong tập 14 Tân Binh Toàn Năng, TEMPEST đã mang đến sân khấu LIGHT HOUSE ấn tượng. Nhóm nhạc Gen 4 K-Pop khiến khán giả Việt Nam thích thú chiếc nhạc sôi động, phần trình diễn đầy năng lượng và đội hình đồng đều. Màn lên nốt cao của thành viên Hyuk nhận về "bão tim" từ netizen.

Màn thể hiện "dát vàng lỗ tai" đến từ vị trí của TEMPEST. Nguồn video: BTC.

Sự xuất hiện của nhóm nhạc quốc tế TEMPEST không chỉ mang đến bầu không khí chuyên nghiệp, mà còn đặt ra một thử thách khắc nghiệt cho đội hình Tân binh Thăng cấp. Việc lấy điểm bình chọn của một nhóm nhạc đã có tên tuổi làm “cột mốc thử thách” là một bài toán khó, buộc các tân binh phải nỗ lực hơn 200% sức lực nếu muốn mở khóa những vị trí ra mắt cuối cùng.

SOOBIN gây áp lực lên Phúc Nguyên?

Màn solo 1% của Phúc Nguyên là một hành trình nỗ lực phá kén. “Theo SOOBIN cảm nhận, Phúc Nguyên mong muốn một bài trình diễn mang nhiều năng lượng. Thế nhưng, mình muốn khai thác cậu bé này với sự trưởng thành, “già dặn” hơn”.

Sự mâu thuẫn ban đầu giữa kỳ vọng muốn bùng nổ năng lượng của Phúc Nguyên và định hướng làm mới hình ảnh từ NSX Toàn năng SOOBIN - vô hình chung tạo nên một áp lực tâm lý lớn cho tân binh 2K5.

Đối mặt với một bản demo buồn và sâu lắng - khác xa với sự vui tươi như tưởng tượng, Phúc Nguyên trải qua giai đoạn khó khăn để xử lý trọn vẹn ca khúc. Gen Z thừa nhận sự bất lực khi không thể dung hòa màu sắc cá nhân vào bản demo: “Em đã quyết định viết lại verse 2, làm điều gì đó để nó mang màu sắc của em nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến ý muốn của tác giả… Em cũng thử rất nhiều cách nhưng không thể nào thành công, vẫn bất lực”.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt từ SOOBIN, Phúc Nguyên đã hoàn thiện được bài hát phù hợp với màu sắc và mong muốn của bản thân. Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi tư duy âm nhạc, Phúc Nguyên còn nỗ lực siết cân và tập luyện thể lực gắt gao, với hy vọng mang lên sân khấu những bước nhảy uyển chuyển, đẹp mắt nhất.

Đặc biệt, Phúc Nguyên còn mang cây đàn piano - người bạn đồng hành từ thuở nhỏ lên sân khấu. Nam tân binh bộc bạch: “Đã quá lâu rồi mình chưa tập đàn, phải về lại với những gì mà trước đó hằng ngày mình hay làm thôi. Mình nghĩ là 1% còn thiếu để hoàn toàn nhập tâm vào bài hát này chính là Phúc Nguyên với cây đàn Piano”.

Sự kết hợp giữa vũ đạo đương đại và tiếng đàn piano tạo nên màn trình diễn bùng nổ, khẳng định một Phúc Nguyên hoàn toàn khác biệt so với trước đây.