"In-tư" bạn trai tin đồn của Pháo: Từng khuấy đảo Rap Việt, lột xác ngoạn mục

HHTO - Những thông tin xoay quanh bạn trai mới "trong lời đồn" của rapper Pháo được cư dân mạng vô cùng quan tâm.

Thông tin "Em xinh" Pháo có bạn trai mới khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Từ bức ảnh cô nàng đăng tải, trong tay ôm bó hoa lãng mạn kèm chú thích "Him" (PV: Anh ấy), cư dân mạng lập tức xôn xao khi cho rằng "đây là dáng vẻ của người đang yêu".

Bài đăng gây chú ý của Pháo.

Ngay lập tức, các "thám tử mạng" đã truy tìm thông tin về bạn trai mới của Pháo. Trong đó, không ít khán giả phát hiện nam rapper Richie D. ICY là người thả tim, thậm chí đăng lại bài viết mới của Pháo. Từ đó, Richie D. ICY lập tức "rơi vào tầm ngắm", thậm chí còn được nhiều người tung ảnh bắt gặp anh và Pháo "đánh lẻ" bên ngoài.

Richie D. ICY đăng lại bài và thả tim ảnh Pháo.

Ảnh Pháo và Richie D. ICY được người qua đường chụp lại. Ảnh: @_thnthr.ieea_

Richie D. ICY (tên thật Dương Minh Đức Anh) là nam rapper sinh năm 1996 tại TP.HCM. Có giai đoạn sống và làm việc tại Melbourne (Úc), Richie D. ICY từng theo đuổi nghề lập trình viên game trước khi chuyển hướng nghiêm túc sang âm nhạc từ năm 2022.

Sở trường của Richie D. ICY là Drill - một thể loại rap nặng đô, mang tính xã hội cao và không dễ tiếp cận với khán giả đại chúng. Với giọng rap đặc trưng, anh nhanh chóng nổi lên trong cộng đồng Underground Việt Nam, được biết đến rộng rãi qua nhiều ca khúc "triệu view" như Rolling, Follow Me (hợp tác Vsoul và 24K.Right), Naked (hợp tác cùng Gill và Blacka) hay No Boundary (hợp tác cùng Obito).

Năm 2023, Richie D. ICY tham gia Rap Việt mùa 3 trong đội Andree Right Hand, đồng thời nhận lời khen từ B Ray và các HLV khác về giọng rap chất lượng cùng tiềm năng "tạo hit". Dù không đi sâu, phần thi đối đầu với chính anh họ SMO qua ca khúc Né đã khẳng định tài năng của anh.

Với gần 200 nghìn lượt nghe hằng tháng trên Spotify, Richie D. ICY được xem là một trong những "thợ khoan" hàng đầu, mở ra tiềm năng của dòng nhạc Drill tại thị trường Việt Nam. Vào tháng 10/2025, anh chàng gây sốt khi đăng video cập nhật màn "lột xác" của mình, cho thấy đằng sau lớp tóc và râu ria xồm xoàm kia là giao diện điển trai.