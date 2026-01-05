Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ biệt danh dành cho ông xã, chuẩn "cặp đôi ngôn tình"

V-Biz không thiếu các cặp đôi mỹ nhân - tổng tài nhưng hiếm có gia đình nào được khán giả quan tâm đặc biệt như Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương. Mãi đến khi làm đám cưới, Hoa hậu Việt Nam 2020 mới công khai nửa kia và netizen nhanh chóng tan chảy trước những hành động ngọt ngào mà nam doanh nhân dành cho nàng hậu.

Netizen rất yêu thích những khoảnh khắc vui nhộn của vợ chồng nàng hậu

Sau đó, mọi người đều mong Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống đời thường của cô sau khi kết hôn và cho doanh nhân Viết Vương lên sóng nhiều hơn. Như mới đây, khán giả rất bất ngờ khi thấy hai vợ chồng nàng hậu xuất hiện trong một clip về trận đấu võ thuật tổng hợp MMA và đang ngồi dưới khán đài dõi theo rất chăm chú.

Hóa ra Đỗ Thị Hà còn đam mê xem thi đấu võ thuật.

Khi phát hiện mình bị máy quay lia trúng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng chồng đã bật cười vui vẻ. Nhiều netizen ngạc nhiên khi thấy nàng hậu lại yêu thích võ thuật và khi được hỏi, Đỗ Thị Hà đã tiết lộ ông xã của cô thích xem MMA, cô đi theo xem và dần dần thấy cũng cuốn. Nàng hậu dí dỏm gọi ông xã là “chìu ông” (tức chồng iu) khiến netizen bật cười thích thú.

Nàng hậu cũng cho chồng xuất hiện nhiều hơn.

Các clip mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải cũng cho thấy doanh nhân Viết Vương cực ân cần, chu đáo với nửa kia. Khi hộ tống Đỗ Thị Hà đi chợ, anh luôn xách đồ cho cô. Khi cùng đi công tác, ông xã cũng sẽ đẩy vali và túi xách còn Đỗ Thị Hà tung tăng đi bên cạnh và nắm tay chồng cực tình cảm. Dù công việc bận rộn, doanh nhân Viết Vương vẫn thu xếp thời gian để quay clip cho vợ, còn giúp vợ dưỡng da hoặc trang trí nhà cửa.