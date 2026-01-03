Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triệu Lệ Dĩnh bị nghi dùng chiêu trò để lấn át Đàm Tùng Vận trong phim Tiêu Dao?

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thật không ngờ vai khách mời của Triệu Lệ Dĩnh trong phim tiên hiệp Tiêu Dao lại gây ra nhiều tranh cãi đến như vậy.

Phim truyền hình Hoa ngữ không thiếu các vai diễn khách mời do các ngôi sao đảm nhận, xuất hiện ít nhưng vẫn gây được chú ý. Nhưng ít có khách mời nào gây nhiều ồn ào như Triệu Lệ Dĩnh với phim Tiêu Dao. Sát ngày công chiếu, nhà sản xuất mới tiết lộ tạo hình và nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh trong phim tiên hiệp này và nhanh chóng gây sốt.

tieu-dao-4.jpg
tieu-dao-5.jpg
Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp trong phim Tiêu Dao.

Thậm chí mọi thông tin, hình ảnh hay trích đoạn về vai Toái Mộng Tiên Quân của Triệu Lệ Dĩnh còn được quan tâm bàn tán nhiều áp đảo hai vai chính của Đàm Tùng Vận, Hầu Minh Hạo. Netizen càng phàn nàn Đàm Tùng Vận có tạo hình đơn giản thì càng thấy Triệu Lệ Dĩnh lần nào xuất hiện cũng lộng lẫy kiêu sa, đóng vai phản diện nhưng trang phục thướt tha như tiên nữ.

tieu-dao-3.jpg
Tạo hình của cô lấn át Đàm Tùng Vận.

Thậm chí dân mạng xứ Trung còn đồn đại rằng Triệu Lệ Dĩnh còn tham gia đầu tư góp vốn vào Tiêu Dao và từ đó đã can thiệp vào khâu sản xuất để tăng thêm đất diễn cho mình, cắt bớt thời lượng lên hình của nữ chính Đàm Tùng Vận. Từ đó mà Triệu Lệ Dĩnh dù chỉ là khách mời lại được quảng bá rầm rộ, được chú ý nhiều hơn hai đàn em.

tieu-dao-2.jpg
Triệu Lệ Dĩnh còn vướng tin đồn lấn át đàn em.

Nhưng chưa cần biết tin đồn có xác thực hay không, khán giả vẫn phải công nhận phim Tiêu Dao được lợi lớn nhờ Triệu Lệ Dĩnh. Màn xuất hiện của cô giúp phim được quan tâm nhiều hơn hẳn, nhiều người từ chỗ không định theo dõi Tiêu Dao nay cũng tò mò xem cô đóng vai kẻ ác. Chưa kể Triệu Lệ Dĩnh được khen là thể hiện tốt vai Toái Mộng Tiên Quân, từ cái nhếch mép đến nhíu mày đều toát ra vẻ thâm trầm đáng sợ, thậm chí nhiều netizen còn tình nguyện ủng hộ phe phản diện vì quá yêu thích nhân vật này.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Triệu Lệ Dĩnh #Tiêu Dao #phim Tiêu Dao #Triệu Lệ Dĩnh khách mời #Đàm Tùng Vận

