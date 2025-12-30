Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vừa lên bìa báo mừng năm mới, Nhiệt Ba đối đầu từ Dương Tử đến Jisoo BLACKPINK

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thật không ngờ màn lên trang bìa của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gặp nhiều ồn ào đến vậy, hết tranh cãi với fan Dương Tử lại đến "đụng hàng" Jisoo BLACKPINK.

nhiet-ba-19.jpg
nhiet-ba-21.jpg

Fan của Địch Lệ Nhiệt Ba đang rất hân hoan khi cô trở thành gương mặt trang bìa của Harper’s Bazaar ấn bản Trung Quốc số khai niên. Mỹ nhân Tân Cương lên bìa đơn của ngũ đại tạp chí đã vui, còn là số đầu tiên của năm càng chứng tỏ vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba trong C-Biz. Dù sự nghiệp phim ảnh chưa thành công như ý, cô vẫn là gương mặt được các tạp chí thời trang săn đón, vẫn là nữ hoàng thảm đỏ.

nhiet-ba-10.jpg
nhiet-ba-13.jpg

Cùng lúc này, Dương Tử cũng lên bìa Vogue ấn bản Hong Kong số đầu tiên của năm 2026. Ngay sau đó, fan của Địch Lệ Nhiệt Ba đã cho rằng Dương Tử sao chép phong cách của mỹ nhân Tân Cương. Bởi trong bức ảnh này, nữ chính phim Quốc Sắc Phương Hoa tạo dáng với một bông hoa hồng môn trong khi trước đây, Nhiệt Ba đã có bức ảnh tương tự.

nhiet-ba-15.jpg

Thêm vào đó, bộ váy mà Dương Tử mặc cũng được nhà thiết kế lấy cảm hứng từ Địch Lệ Nhiệt Ba. Từ đó mà fan hai nữ diễn viên tạo nên cuộc tranh cãi ồn ào. Một bên cho rằng Harper’s Bazaar ấn bản Trung Quốc mới thuộc “ngũ đại tạp chí” còn Vogue Hong Kong chỉ là khu vực nhỏ, nên Địch Lệ Nhiệt Ba đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến trang bìa. Ngược lại, fan của Dương Tử lại phản bác rằng Dương Tử cũng đã lên đủ bìa 1 các tạp chí lớn chứ không hề kém cạnh, chưa kể cô còn có nhiều phim ăn khách hơn Nhiệt Ba.

nhiet-ba-17.jpg
nhiet-ba-9.jpg

Ngoài ra, netizen còn phát hiện trang phục mà Địch Lệ Nhiệt Ba mặc trong bộ ảnh này "đụng hàng" với Jisoo (BLACKPINK). Chị cả của nhóm nhạc Hàn đã diện khi chụp ảnh cho Elle ấn bản Hàn Quốc số tháng 12.

Cả Jisoo và Địch Lệ Nhiệt Ba đều là gương mặt đại diện cho Dior, nên cùng diện thiết kế mới của nhà mốt cũng được xem là chuyện dễ hiểu.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Địch Lệ Nhiệt Ba #Dương Tử #Jisoo BLACKPINK #ngũ đại tạp chí #lên bìa tạp chí

