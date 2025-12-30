Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Từ xưa đến giờ, chưa có phim Việt giờ vàng nào chọn diễn viên đỉnh như thế này

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguôn

HHTO - Càng so sánh các diễn viên lúc nhỏ và bây giờ của phim Cách Em 1 Milimet, khán giả đều phải công nhận đây là phim Việt có dàn cast chuẩn chỉnh nhất.

Khán giả không còn lạ gì các phim truyền hình chia ra hai cột mốc, thời thơ ấu và hiện tại của các nhân vật. Khi này, diễn viên trở thành một yếu tố quan trọng, đặc biệt là độ hài hòa tương đồng giữa hai diễn viên cùng đóng một nhân vật. Không ít dự án đã thất bại khi diễn viên nhí quá xuất thần nhưng vai trưởng thành lại không ấn tượng bằng hoặc ngược lại, khán giả thấy nhân vật lúc nhỏ và lớn chẳng liên quan gì đến nhau.

cach-em-2.jpg

Cách Em 1 Milimet không chỉ có một vài nhân vật chính có quá khứ ấu thơ mà kể về cả một nhóm bạn gắn bó từ khi nhỏ xíu, cùng nhau trưởng thành, chứng kiến những va vấp tổn thương và cả thành công lẫn thất bại của nhau. Vì thế, áp lực tuyển diễn viên càng thêm nặng nề với ê-kíp nhưng cho đến bây giờ, ai cũng công nhận Cách Em 1 Milimet có dàn diễn viên quá đỉnh.

cach-em-7.jpg

Huỳnh Anh (vai Bách lớn) và Gia Long (vai Bách bé) giống nhau như anh em ruột, đặc biệt là khuôn miệng khiến cho khán giả tấm tắc không biết đoàn làm phim tìm ra hai diễn viên như thế nào.

cach-em-9.jpg

Trọng Lân (vai Đức lớn) cùng Minh Xíu (vai Đức bé) không chỉ cùng có nụ cười mắt híp dễ thương, mà vóc dáng tròn tròn cũng tương đồng đến lạ.

cach-em-11.jpg

Cùng đóng vai Ngân, Huyền Lizzie lẫn Huyền Trang khiến netizen bất ngờ vì giống nhau từ giọng nói trở đi.

cach-em-13.jpg

Sơn Tùng và Hà Việt Dũng trong vai Viễn và được khán giả khen là “mặt giống hệt, khác nhau mỗi chiều cao”.

cach-em-6.jpg

Quỳnh Châu cùng Thục Phương đều là Tú, đều toát ra vẻ lanh lợi thông minh từ ánh mắt đến nụ cười.

cach-em-8.jpg

Nếu bảo Hoàng Long và Đức Phong là anh em ruột chắc cũng có nhiều người tin, đến cả dáng đứng và biểu cảm cũng như đúc từ một khuôn ra.

cach-em-3.jpg

Chính nhờ tìm được dàn cast cực ăn ý từ quá khứ đến hiện tại, nên Cách Em 1 Milimet mới là phim giờ vàng ăn khách nhất lúc này.

