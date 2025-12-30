Khung hình "tuyệt đối điện ảnh" của HIEUTHUHAI - HURRKNG khiến fan trầm trồ

HHTO - Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc HIEUTHUHAI và HURRYKNG trong một hoạt động mới đây khiến fan không khỏi trầm trồ.

Gần đây, đoạn video lưu lại khoảnh khắc sải bước của HIEUTHUHAI và HURRYKNG được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Chỉ là những bước đi thường nhật trên đường nhưng bộ đôi nam rapper đình đám vẫn trở thành chủ đề gây sốt mạng xã hội.

HIEUTHUHAI và HURRYKNG chung khung hình. Nguồn: @raindinh.offcial

Điểm gây chú ý nhất trong đoạn video chính là diện mạo nổi bật của HIEUTHUHAI và HURRYKNG. Không mặc trang phục cầu kỳ như khi diễn trên sân khấu, hai nam nghệ sĩ vẫn tỏa sáng, "không ai chịu nhường ai". Thậm chí, HURRYKNG còn trở thành chủ đề gây chú ý hơn cả cậu bạn thân đồng niên của mình.

Nhan sắc của hai nam rapper nhà GERDNANG.

Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc và khí chất của HIEUTHUHAI và HURRYKNG, đồng thời ấn tượng với góc quay tôn dáng của chủ video. Có cư dân mạng còn đánh giá cao vẻ ngoài thăng hạng của HURRYKNG, còn liên tưởng đến hình ảnh tài tử Ngô Kiến Hào của làng giải trí Hoa ngữ.

Theo như trang phục và thời điểm video được chia sẻ, HIEUTHUHAI và HURRYKNG đang đến tham dự sự kiện fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm. Không chỉ có hai thành viên GERDNANG, sự kiện còn quy tụ hàng loạt Anh trai đình đám và nhiều nghệ sĩ khác. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm chẳng khác nào một "đại hội" gặp nhau cuối năm, khi từ Trấn Thành, Trường Giang đến những "sít rịt" như ca sĩ Cẩm Ly, Hoa hậu Tiểu Vy, Kỳ Duyên... đều đến dự và lên sân khấu giao lưu cùng nhân vật chính.