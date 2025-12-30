Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tâm điểm thảm đỏ: Trấn Thành - Trường Giang - Thu Trang rạng rỡ chung khung hình

Như Lê

HHTO - Ngày 29/12, dàn sao Việt háo hức trở về miền Tây xưa tại sự kiện ra mắt phim "Ai Thương Ai Mến" của nhà sản xuất - đạo diễn Thu Trang.

Thảm đỏ sự kiện ra mắt “nóng rực” ngay từ những phút đầu tiên khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ đình đám như: Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Ngô Kiến Huy, Huỳnh Lập, Trúc Nhân, Lê Giang, Lâm Vỹ Dạ, Sam, Midu, Thuý Ngân... Các nghệ sĩ đều xuất hiện trong trang phục truyền thống áo dài, áo bà ba.

Tâm điểm của sự kiện chính là sự xuất hiện của Trấn Thành và Trường Giang đến ủng hộ Thu Trang trong dự án điện ảnh thứ hai với vai trò đạo diễn. Cả hai dành cho nữ đạo diễn những cái ôm thân tình, gửi lời chúc mừng và động viên đầy ấm áp.

ban-sao-dscf0492-sao-chep.jpg
Thu Trang, Trấn Thành và Trường Giang có dịp hội ngộ tại thảm đỏ Ai Thương Ai Mến.
img-6796.jpg
der00910.jpg
Tóc Tiên gây chú ý với vẻ ngoài hiện đại, nổi bật.
huyy6501.jpg
Hoà Minzy ghi điểm bởi nét đẹp dịu dàng, nền nã.
cus08341.jpg
Ngọc Thuận đánh dấu màn trở lại điện ảnh sau 20 năm với Ai Thương Ai Mến.

Trong phần giao lưu, trả lời câu hỏi vì sao Tiến Luật chỉ đóng một vai nhỏ, đạo diễn Thu Trang hài hước cho biết: “Trang từng nói vui là đáng ra anh Luật không có vai, nhờ là chồng của đạo diễn mới có vai. Thật sự là do trong phim không có vai nào hợp”. Nghệ sĩ Tiến Luật nói đùa anh đã “làm áp lực” với vợ để có được vai diễn. Ngay cả tên nhân vật cũng do anh tự nghĩ ra.

Nam nghệ sĩ thừa nhận: “Trang là người rất nghiêm túc với nghề. Ở cương vị đạo diễn, Trang không dựa trên tình cảm, mà chọn diễn viên phải hợp vai diễn. Tôi từng muốn đóng vai cậu Khả hoặc cha cậu Khả nhưng không được”.

cus08500.jpg
Thu Trang sánh đôi cùng ông xã Tiến Luật.
huyy6709.jpg
Trúc Nhân.
huyy6479.jpg
Hà Nhi.
huyy6355.jpg
Hứa Vĩ Văn.

Trong khi đó, Trâm Anh nhận được câu hỏi có áp lực và sợ bị so sánh với Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong Nụ hôn bạc tỷ không. Nữ diễn viên cho rằng mỗi người có cách diễn khác nhau nên cô không áp lực và rất mong Ai Thương Ai Mến sẽ tiếp nối thành công của Nụ hôn bạc tỷ.

Võ Điền Gia Huy cho biết, việc nhận vai Chờ là chiến lược của anh trong hành trình diễn xuất: “Từng đóng vai phản diện, bạo lực nên hiện tại Huy muốn có những vai nhẹ nhàng, tình cảm sâu lắng và may mắn được chị Trang mời casting. Điểm sáng của Chờ là sự chân chất và tình yêu chung thủy”.

cus08148.jpg
Sau phim Tử Chiến Trên Không, Trâm Anh - Võ Điền Gia Huy tái ngộ trong dự án lần này.
der00963.jpg
Huỳnh Lập.

Với nội dung chính xoay quanh nhân vật Hai Mến (Thu Trang) cùng những sóng gió trong cuộc đời, Ai Thương Ai Mến tạo nên câu chuyện giàu cảm xúc nhưng không kém phần giải trí dịp đầu năm. Giữa bối cảnh đậm chất miền Tây sông nước, các mối quan hệ trong phim được khắc họa tinh tế, không bi lụy nhưng đủ để khiến người xem lặng đi và suy ngẫm.

huyy6803.jpg
Thúy Ngân.
der00579.jpg
Midu.
der00362.jpg
Ngô Kiến Huy.
Như Lê
#Trấn Thành #Trường Giang #Ai Thương Ai Mến #Thu Trang #sự kiện phim #thảm đỏ

