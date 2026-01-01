Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Netflix huy động 5000 drone “mở cổng Upside Down” trên bầu trời Las Vegas

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Netflix vừa khiến cộng đồng fan không khỏi trầm trồ khi huy động 5.000 máy bay không người lái thắp sáng bầu trời Las Vegas, được ghi nhận là show diễn drone có quy mô lớn nhất tại Mỹ, đánh dấu chặng hành trình cuối cùng của "Stranger Things".

Vào tối 28/12, bầu trời Las Vegas như được khoác lên diện mạo mới khi bước vào Thế giới Ngược (Upside Down) thông qua một màn trình diễn drone (máy bay không người lái) quy mô lớn. Hàng nghìn ánh đèn trên không trung lần lượt tái hiện những hình ảnh quen thuộc của series như chiếc xe van WSQK, nhóm bạn thân cùng nhau đạp xe qua thị trấn Hawkins hay khoảnh khắc Will đối đầu với quái vật Demogorgon.

Sự kiện mang tên One Last Adventure: Las Vegas, được Netflix tổ chức nhằm kỷ niệm mùa 5 - mùa cuối của Stranger Things. Với tổng cộng 5000 thiết bị bay được huy động để thắp sáng khu vực dọc theo Las Vegas Strip, chương trình được đơn vị sản xuất xác nhận là màn trình diễn drone có quy mô lớn nhất tại Mỹ tính đến thời điểm hiện tại.

164bf5b57061ff3fa670.jpg
Ảnh: Getty Images/Netflix
Video được đội ngũ thực hiện đăng tải hôm 30/11. Video: Sky Elements Drone Shows

Bất ngờ lớn nhất trong đêm diễn là sự xuất hiện của Jamie Campbell Bower, diễn viên thủ vai phản diện Vecna. “Trước khi đi đến hồi kết, chúng tôi còn một điều cuối cùng dành cho mọi người”, anh giới thiệu với khán giả có mặt trực tiếp tại sự kiện.

aaaaqw2al9wdhrs7pj-szybobngsiqctgqtrdezik-wj1mg8yg8zjkrhli4yycs1xmishdllisxtsozfuaru3a1yvc83szdayqurggedi-plrpssg-jifletmuvy0jiyde6xkqommytcw5bqejntaoin8dpb.jpg
Nam diễn viên Jamie Campbell Bower giao lưu với người hâm mộ tại sự kiện. Ảnh: Getty Images/Netflix
aaaaqa9vi6scoxitosym4p4kx82qpmcp4f5q01b3rcawhvrcxruakpujo2dpuy-cno3ax1rjj3hk18vvlbswf1ebbd8sfgufbnrv68kk0l6azeyi-vuwsfyisfo9trbhana0dsbvrg95cgrxdvysuwbny7wf.jpg
Hình ảnh phản diện Vecna được mô phỏng trên nền trền trời. Ảnh: Getty Images/Netflix

Theo Netflix, One Last Adventure: Las Vegas là điểm dừng chân cuối cùng trong chuỗi hoạt động quảng bá toàn cầu cho mùa kết thúc của Stranger Things. Trước đó, nền tảng đã tổ chức loạt hoạt động quảng bá tại các thành phố lớn khác, như không gian tương tác tại Madrid (Tây Ban Nha) đến triển lãm mô phỏng Phòng thí nghiệm Quốc gia Hawkins ở Sydney (Australia).

mv5byji2ytziyjmtyzu5mc00zta0lwiyyjitogy5odcwywm2mtfmxkeyxkfqcgc-v1.jpg
Poster chính thức của mùa cuối "Stranger Things". Ảnh: Netflix

Song song với các sự kiện ngoài đời thực, mùa 5 của Stranger Things cũng được chia ra thành từng phần để phát hành theo đợt trên Netflix. Bảy tập đầu hiện đã lên sóng. Tập cuối mang tên The Rightside Up dự kiến ra mắt vào tối 31/12 theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 1/1 giờ Việt Nam.

Ngoài hình thức xem trực tuyến, tập phim này còn được trình chiếu tại hơn 500 rạp giới hạn, chính thức khép lại hành trình của nhóm bạn tại Hawkins.

388408ceec05635b3a14.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Netflix #Stranger Things #Drone Show #Jamie Campbell Bower #Vecna

Xem thêm

Cùng chuyên mục