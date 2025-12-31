Ngọc Minh Trà Cốt: Cuộc đua kén rể nhà họ Vinh hội tụ mỹ nam, toàn người "bất ổn"

HHTO - Sức hút của "Ngọc Minh Trà Cốt" không chỉ đến từ bối cảnh hay kịch bản gay cấn, mà còn nằm ở sự quy tụ của dàn diễn viên nhuận sắc. Mỗi nhân vật nam đều mang một màu sắc riêng biệt.

Nam chính Lục Giang Lai (Lục Phục Sinh): Bậc thầy "giả ngơ"

Trong Ngọc Minh Trà Cốt, Lục Giang Lai vốn là một trạng nguyên trẻ, giữ chức huyện lệnh Thuần Ninh và là học trò của Hứa các lão. Chàng nhận nhiệm vụ bí mật giám sát quan lại cho vua nhưng vì điều tra một vụ án oan cũ mà bị kẻ xấu hãm hại, rơi xuống vực mất trí nhớ. Được nữ chính Vinh Thiện Bảo cứu mạng, chàng buộc phải sống dưới danh tính giả Lục Phục Sinh với thân phận kẻ chăn ngựa thấp kém.

"Trà chúa" Lục Giang Lai luôn dùng ánh mắt đáng thương để lấy lòng nữ chính.

Thay vì là một nam chính chính trực điển hình, Lục Giang Lai lại mang nét "trà xanh" đầy tính toán, hay tỏ ra đáng thương để chiếm lòng tin của đại tiểu thư, nói chuyện cũng rất cung kính, ngu ngơ nhưng thực chất đang "gài" đối phương để đưa mọi chuyện vào thế có lợi cho bản thân. Vào vai Lục Giang Lai là Hầu Minh Hạo, nam diễn viên điển trai có tiếng, được đánh giá là rất hợp vai khi thể hiện được cả nét thâm sâu lẫn sự mềm mỏng của nhân vật.

Những "lang quân" bất ổn nhưng cực cuốn

Vì gia tộc họ Vinh theo chế độ nữ giới nắm quyền và có truyền thống kén rể, bộ phim mở ra một cuộc tranh tài kịch tính giữa các công tử với hi vọng trở thành chồng của đại tiểu thư hay nói đúng hơn là gia chủ tương lai, kế thừa danh xưng "Trà vương" và gia sản khổng lồ. Nổi bật trong số đó là Yến Bạch Lâu, một nhân vật suýt chút nữa đã đi tu nếu không vì vẻ đẹp của Vinh Thiện Bảo mà thay đổi ý định.

Triệu Dịch Khâm sở hữu gương mặt thanh tú, khí chất nho nhã, mang đến cảm giác vừa thư sinh vừa trầm ổn, phù hợp với tạo hình cổ trang.

Yến Bạch Lâu xuất thân từ một gia đình có thế lực lớn đã có hôn ước với nhà họ Vinh. Chàng mang khí chất thoát tục và vốn dĩ đã có ý định quy y để dứt nợ hồng trần. Tuy nhiên, ngay trong lần đầu gặp gỡ Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát), chàng đã bị "trúng tiếng sét ái tình" trước khí chất của nàng và quyết định trở lại cõi trần để tham gia cuộc đua kén rể.

Đảm nhận vai diễn này là Triệu Dịch Khâm, một gương mặt quen thuộc của Hoan Ngu Ảnh Thị. Với phong độ diễn xuất ổn định và gương mặt sáng, Triệu Dịch Khâm đã khắc họa thành công một Yến Bạch Lâu điềm tĩnh, công tư phân minh.

Vào vai Hạ Tinh Minh là Lý Phi - cái tên nổi tiếng ở dòng phim ngắn.

Hạ Tinh Minh là con trai của một thế gia kinh doanh trà lâu đời, được khán giả xem là một "biến số" đầy thú vị trong cuộc đua kén rể khi che giấu dã tâm dưới vẻ ngoài ôn hòa, nhã nhặn. Dù từng thất bại trong việc hỏi cưới Vinh Thiện Bảo và mang lòng oán hận, anh không bộc lộ sự ngông cuồng mà chọn cách lùi lại phía sau để quan sát. Khán giả thấy rõ sự "khùng" của Hạ Tinh Minh nhưng các nhân vật chỉ thấy hắn tinh quái, thâm trầm.

Hắn lộ rõ sự ám ảnh với việc được Thiện Bảo lựa chọn. Tuy nhiên, so với tham vọng có được lợi ích từ mạng lưới kinh doanh của họ Vinh thì tình cảm chẳng là gì. Hạ Tinh Minh là chủ mưu đứng sau cả loạt sóng trào trong "cuộc thi kén rể", hứa hẹn sẽ còn quậy sau khi bản thân bị loại.

Dương Đỉnh Thần (Lưu Kình) cũng có nền tảng kinh doanh trà với gia thế khủng. Tuy nhiên, hắn lại thô kệch, có dũng nhưng không có trí, luôn tự tin đến mức ngông cuồng và dễ bị thao túng. Khác với những kẻ tiểu nhân dùng mưu hèn kế bẩn, Đỉnh Thần chọn cách thể hiện sự tham vọng của mình một cách công khai, không thèm che giấu. Chàng tham gia cuộc thi kén rể với tâm thế của một kẻ bề trên, luôn xem thường các đối thủ khác.

Đỉnh Thần biết mình bị Hạ Tinh Minh xúi giục làm lá chắn cho mưu hèn kế bẩn. Nhưng vì đạt được mục đích chung, hắn không khước từ. Nhân vật này do Lưu Kình thủ vai - một ngôi sao mới nổi của dòng phim ngắn chiếu mạng.

Trong khi đó, Bạch Dĩnh Sinh (Trần Nhược Hiên) lại mang vẻ ngoài của một học giả hiền lành, ôn hòa. Dù bề ngoài trông "khờ" và thực tế cũng có những tính toán riêng cho bản thân nhưng Dĩnh Sinh khéo léo hơn và xử lý mọi chuyện để không làm hại đến ai. Những tập đầu đang có dấu hiệu "đẩy thuyền" cho Dĩnh Sinh và ngũ tiểu thư, liệu cặp đôi này có kết thúc đẹp?

Trần Nhược Hiên là cái tên đã quá quen thuộc với khán giả thích phim Trung. Anh là cái tên được đánh giá cao cả về ngoại hình và diễn xuất qua Đề Thi Đẫm Máu, Anh Hùng Phong Thần Bảng...

Ôn Xán (Mã Văn Viễn) là em họ của Vinh Thiện Bảo và cũng là một ứng viên đặc biệt tham gia cuộc kén rể. Tính cách có phần ngây ngô, bị khán giả trêu chọc là "ngáo" bởi sự ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho chị họ. Tuy nhiên, đằng sau nét tính cách có vẻ đơn giản ấy, Ôn Xán không phải kiểu công tử "chưa trải sự đời" như Vinh Thiện Bảo nghĩ. Chàng cũng nhanh trí và thông minh. Giữa cuộc đua kén rể toàn toan tính, hiểm độc, Ôn Xán trở thành "cây hài" cân bằng cảm xúc.

Ngoài ra, dàn nam phụ của Ngọc Minh Trà Cốt còn nhiều nhân vật tiềm năng đang trong giai đoạn "ủ mưu" như chưởng sự, thư đồng thân tín của Lục Giang Lai...