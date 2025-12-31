Dàn tân binh phim Việt gây sốt năm 2025: Một loạt nam thần lập kỷ lục khủng

Năm 2025 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của lứa diễn viên trẻ tuổi, ghi dấu nhiều thành tích doanh thu ấn tượng ở các dịp lễ Tết. Thậm chí, có những cái tên còn lập kỷ lục không thua kém gì đàn anh, đàn chị đi trước.

Đỗ Nhật Hoàng

Đóng chính phim điện ảnh có doanh thu cao nhất Việt Nam là Mưa Đỏ, Đỗ Nhật Hoàng có cú "sang trang" sự nghiệp ngoạn mục. Cho đến hiện tại, nam diễn viên là ngôi sao 9X duy nhất đóng chính phim đạt mốc doanh thu hơn 700 tỷ đồng, cũng như bắt đầu được săn đón mạnh mẽ bởi các đoàn phim và nhãn hàng.

Phương Mỹ Chi

Với Nhà Gia Tiên, Phương Mỹ Chi đã có màn "lấn sân" diễn xuất hiếm hoi và đạt thành công lớn. Dự án cô đóng cùng Huỳnh Lập thu về 242 tỷ đồng, lọt vào Top 10 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại và có doanh thu cao thứ 5 của năm 2025 nói riêng. Có thể nói, đây là một năm thành công của Phương Mỹ Chi khi từ phim ảnh đến âm nhạc, nữ nghệ sĩ đều gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Ma Ran Đô

Chỉ mới "bén duyên" với điện ảnh trong năm 2025, Ma Ran Đô lại mang về cho mình thành tích đáng nể, hiếm có ngôi sao mới nào có được. Cho đến hiện tại, anh là tân binh đầu tiên của phim Việt đóng 3 phim có doanh thu "trăm tỷ" trong cùng một năm, lần lượt là Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không và Truy Tìm Long Diên Hương. Hiện tại, nam diễn viên đang chuẩn bị tái xuất trong phim Tết Báu Vật Trời Cho, hứa hẹn tiếp tục giúp anh "bỏ túi" những thành tựu mới.

Trâm Anh

Cũng được chú ý từ Tử Chiến Trên Không, Trâm Anh là một trong những mỹ nhân tiêu biểu trên màn ảnh Việt năm nay. Thể hiện hình tượng nữ tiếp viên quả cảm, Trâm Anh lôi cuốn người xem nhờ nhan sắc đằm thắm, nhẹ nhàng cùng những tương tác ngọt ngào với Ma Ran Đô. Trong năm 2026, nữ diễn viên được kỳ vọng tiếp tục bùng nổ khi tham gia dự án Ai Thương Ai Mến của Thu Trang.

Đình Khang

Hiếm có ngôi sao trẻ nào lại nổi đình đám nhờ phần lớn các vai phụ như Đình Khang trong năm 2025. Thời gian qua, chàng sao trẻ này đã ghi dấu ấn đậm nét trong Mưa Đỏ, Tử Chiến Trên Không, Cưới Vợ Cho Cha, hay thậm chí trong Quán Kỳ Nam. Sự xuất hiện của Đình Khang trên màn ảnh như một lần "khui sít rịt" cho những ai yêu mến anh, tạo nên nhiều bất ngờ thú vị.

Đoàn Minh Anh

Là "nàng thơ" mới nổi của Victor Vũ, Đoàn Minh Anh gây chú ý khi tham gia bộ phim Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, là nhân vật có vai trò quan trọng và xâu chuỗi mọi bí ẩn. Nét đẹp được khen "chuẩn Việt" cùng chiều cao ấn tượng giúp nữ diễn viên được yêu thích, góp phần đưa phim lọt vào danh sách ăn khách nhất của năm 2025 với 252 tỷ đồng. Trong dịp Tết 2026, Đoàn Minh Anh sẽ vào vai con gái của Trường Giang trong bộ phim Nhà Ba Tôi Một Phòng.

Bảo Định

Là một trong những phản diện chính của Tử Chiến Trên Không, Bảo Định được đánh giá cao về diễn xuất khi thể hiện thành công sự nhút nhát, liều mình và giằng xé dưới áp lực của người cha (do Thái Hòa đóng). Chiến thắng hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 24 vừa qua chính là bệ phóng để anh chàng tiếp tục ghi điểm trong năm 2026 tới.

Lamoon

Hóa thân thành Út Khờ trong siêu phẩm Địa Đạo, Lamoon được nhiều khán giả chú ý với diễn xuất nhập tâm, mức độ lăn xả trong bối cảnh thời chiến cũng như chất giọng trong trẻo của mình. Phân cảnh cô ngân nga cùng các đồng đội giữa khu vực địa đạo trở nên đáng nhớ trên màn ảnh, giúp cho nữ diễn viên trẻ ghi dấu ấn. Sau đó, cuộc thi Em Xinh "Say Hi" và chiến thắng trong đội hình Best 5 càng giúp Lamoon phát triển, được kỳ vọng hơn nữa trong thời gian tới.