10 gương mặt Gen Z đáng chú ý nhất làng nhạc Việt 2025: CONGB, Lamoon và ai nữa?

HHTO - Làng nhạc năm 2025 khép lại với nhiều chuyển động sôi nổi của V-Pop, đánh dấu sự bứt phá của một thế hệ nghệ sĩ Gen Z đầy cá tính. Đồng hành trên hành trình ấy, từ góc nhìn và cảm nhận riêng, Hoa Học Trò lựa chọn 10 gương mặt nghệ sĩ Gen Z nổi bật được kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” trong năm 2026. Danh sách này không mang tính xếp hạng, mà là sự đánh giá tổng hòa từ dấu ấn cá nhân, thành tích, mức độ thảo luận, fandom đến thực lực và tiềm năng dài hạn - những đại diện cho tinh thần sáng tạo và tương lai hứa hẹn của V-Pop.

Orange: Hành trình trưởng thành đầy ngọt ngào

Năm 2025 có thể xem là cột mốc bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp của Orange, khi nữ ca sĩ dần thoát khỏi hình ảnh dè dặt, tự ti của những ngày đầu vào nghề. Tham gia Em Xinh Say Hi, Orange gây ấn tượng với sự tự tin rõ rệt, thể hiện trọn vẹn thực lực qua chất giọng giàu nội lực cùng khả năng sáng tác chắc tay. Những ca khúc như Cứ Đổ Tại Cơn Mưa hay Không Đau Nữa Rồi tiếp tục giúp cô chạm đến cảm xúc khán giả và khẳng định dấu ấn riêng.

Ít ai biết rằng trước đó, Orange từng trải qua giai đoạn khủng hoảng kéo dài. Cô tự ti vì ngoại hình, nghi ngờ chính tài năng của mình, luôn để tâm đến đánh giá từ người khác và ngại thử nghiệm những hướng đi mới. Thậm chí, khi gặp nhiều vấn đề với công ty quản lý cũ, Orange từng rơi vào trạng thái bế tắc, muốn buông xuôi tất cả.

Giờ đây, nhìn Orange tự tin tỏa sáng trên sân khấu, khán giả có thể thấy rõ hành trình trưởng thành của cô. Tại chương trình Em Xinh "Say Hi", nữ ca sĩ còn dần bộc lộ rõ hơn về tính cách của bản thân đúng như nghệ danh của cô: Một quả cam vỏ xù xì nhưng ngày càng bóc ra lại càng lộ vị ngọt ngào pha chút chua ngoa thú vị. Với Orange, năm 2025 chính là hành trình “lột xác” trọn vẹn nhất.

buitruonglinh: Dám bước ra khỏi vùng an toàn để chạm đến khán giả

buitruonglinh là một trong những nhân tố Gen Z tạo dư chấn rõ nét trong năm 2025 khi ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Anh Trai "Say Hi" 2025. Chạm đến vị trí Á quân, anh không chỉ chứng minh sức hút cá nhân mà còn khẳng định năng lực chuyên môn qua từng vòng thi. Nam ca sĩ được đánh giá cao ở tư duy sáng tác sắc sảo, chất giọng giàu cảm xúc và phong cách trình diễn có chiều sâu.

Trước đó, hành trình của buitruonglinh không hề bằng phẳng. Là nghệ sĩ Indie đứng sau nhiều ca khúc đình đám như Đường Tôi Chở Em Về, Dù Cho Mai Về Sau... nhưng anh vẫn chưa thực sự được khán giả đại chúng ghi nhớ. Đến với Anh Trai "Say Hi" 2025, buitruonglinh quyết định lắng nghe lời khuyên của MC Trấn Thành, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và thể hiện rõ hơn cái “tôi nghệ sĩ” của mình.

Không chỉ kể câu chuyện trong âm nhạc, nam ca sĩ còn cởi mở chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc cá nhân và từng bước ghi dấu hình ảnh riêng. Chính sự thay đổi ấy đã giúp buitruonglinh bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc của một nghệ sĩ khép kín, trở nên đời hơn, giàu màu sắc hơn và dễ tạo kết nối với khán giả.

CONG B: Chinh phục khán giả bằng tài năng và năng lượng tích cực

CONG B nổi lên như một hiện tượng Gen Z sau khi tham gia nhiều chương trình tuyển chọn idol tại Hàn Quốc nhưng vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ nét tại thị trường trong nước. Bước sang năm 2025, nam ca sĩ tham gia Anh Trai "Say Hi" 2025, từng bước tiếp cận gần hơn với khán giả Việt.

Điểm giúp CONG B ghi dấu ấn không chỉ nằm ở kỹ năng vũ đạo hay giọng hát, mà còn đến từ tính cách hoạt bát, thân thiện. Khán giả đặc biệt ấn tượng với khả năng kết nối tự nhiên của nam ca sĩ với các thí sinh khác trong chương trình. Hình ảnh một CONG B đáng yêu, cởi mở, nhanh chóng hòa nhập và trở nên thân thiết với những rapper cá tính mạnh đã mang lại nhiều khoảnh khắc thú vị trên sóng truyền hình.

Chính sự đối lập đầy duyên dáng này giúp anh tạo hiệu ứng tích cực, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong suốt thời gian phát sóng, CONG B liên tục nằm trong nhóm thí sinh có mức độ quan tâm và thảo luận cao nhất chương trình.

Dù chỉ dừng chân ở Top 10, CONG B vẫn được xem là một trong những gương mặt thành công nhất mùa thi khi xây dựng được FC vững chắc chỉ sau một mùa giải. Mới đây, nam ca sĩ đã chiến thắng hạng mục Rising Artist (tạm dịch: Nghệ sĩ mới nổi) tại lễ trao giải WeYoung 2025, đồng thời trở thành đề cử đầu tiên vượt mốc 1 triệu lượt bình chọn cho thấy sự ủng hộ nhiệt thành từ cộng đồng người hâm mộ.

Lamoon: Chọn đi chậm để đi xa

Năm 2025 có thể xem là cột mốc bùng nổ của Lamoon khi cái tên này liên tục thu hút sự chú ý xuyên suốt năm. Ngay từ đầu năm, Lamoon gây ấn tượng mạnh với vai Út Khờ trong phim điện ảnh Địa Đạo. Giữa năm, nữ ca sĩ bất ngờ tham gia Em Xinh "Say Hi" và tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận. Đặc biệt, tiết mục Dương Gian tại vòng solo cho thấy rõ màu sắc âm nhạc riêng khi Lamoon khéo léo kết hợp chất liệu dân gian với tinh thần hiện đại, cùng ca từ được trau chuốt kỹ lưỡng, đậm chất học sinh chuyên Văn.

Tuy nhiên, sau khi chương trình khép lại, Lamoon mới thực sự cho thấy sự trưởng thành rõ nét. Trong khi các nghệ sĩ khác chọn xuất hiện dày đặc để duy trì độ “nóng”, nữ ca sĩ lại chọn bước đi chậm rãi và có phần lặng lẽ. Lamoon không chạy theo xu hướng hay tìm cách chiều lòng số đông, mà kiên trì xây dựng thế giới âm nhạc mang bản sắc riêng. Dù hướng đi kết hợp giữa dân gian và hiện đại không còn xa lạ với thị trường Việt, cô vẫn quyết định theo đuổi nó theo cách của mình với sự tiết chế và cho ra mắt album đầu tay - LÀ MOON.

Chính sự kiên định ấy giúp Lamoon dần được nhìn nhận như một nghệ sĩ thực thụ thay vì một hiện tượng nhất thời. Dẫu vẫn còn những thiếu sót trên hành trình nghề nghiệp, năm 2025 của Lamoon cho thấy sự khác biệt không nằm ở việc làm điều chưa từng có, mà ở việc đủ bền bỉ để đi đến cùng con đường mình đã chọn.

Pháp Kiều và cách lên tiếng không ồn ào của một nghệ sĩ LGBTQ+

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Pháp Kiều khi nam ca sĩ chính thức ra mắt album đầu tay Kiêu Xa - một cột mốc quan trọng với bất kỳ nghệ sĩ nào. Album không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tiên mang tính tổng kết, mà còn phản ánh rõ hành trình trưởng thành của Pháp Kiều sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Kiêu Xa cho thấy một Pháp Kiều mềm mại, giàu cảm xúc nhưng vẫn giữ được nét “kiêu” rất riêng trong cách kể chuyện và thể hiện bản thân.

Là một nghệ sĩ thuộc cộng đồng LGBTQ+, Pháp Kiều không chọn cách hô hào lớn tiếng hay biến bản dạng giới thành tuyên ngôn gây chú ý. Thay vào đó, anh để sự hiện diện của mình trong âm nhạc và hình ảnh nghệ sĩ trở thành lời khẳng định bền bỉ nhất. Từ ca từ, thẩm mỹ đến cách kể chuyện, Pháp Kiều mang đến những lát cắt cảm xúc mềm mại, trung thực, phản ánh trải nghiệm cá nhân một cách tự nhiên, không cần gắn nhãn hay giải thích.

Chính sự lựa chọn này giúp âm nhạc của anh trở nên gần gũi, dễ đồng cảm với nhiều đối tượng khán giả, không chỉ riêng cộng đồng LGBTQ+. Việc kiên định xây dựng hình ảnh không thỏa hiệp với khuôn mẫu sẵn có giúp Pháp Kiều từng bước tạo dựng chỗ đứng riêng trong thị trường vốn nhiều định kiến.