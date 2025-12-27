Thị trường âm nhạc Việt thời điểm cuối năm 2025: Album nở rộ nhưng khó bền hơi?

HHTO - Quý cuối 2025 đánh dấu giai đoạn bùng nổ hiếm thấy của thị trường âm nhạc Việt Nam, khi hàng loạt album được phát hành dồn dập từ nghệ sĩ Indie đến mainstream, từ gương mặt trẻ đến những tên tuổi kỳ cựu. Tuy nhiên, đằng sau sự sôi động ấy là thực tế "phũ phàng" khi nhiều album chỉ kịp tạo tiếng vang ngắn hạn, phản ánh cuộc giằng co rõ nét giữa tham vọng nghệ thuật và áp lực thương mại.

Phùng Khánh Linh thử nghiệm Dream Pop và đưa thể loại này đến gần hơn với công chúng qua Giữa Một Vạn Người; Mỹ Mỹ tiếp tục theo đuổi màu sắc Dance Pop trong Burning Blue; Hương Tràm đánh dấu màn trở lại giàu cảm xúc với Phao Cứu Sinh, trong khi Văn Mai Hương tạo bứt phá rõ nét cùng Giai Nhân. Bên cạnh đó, Low G, MIN, Lyhan, Quang Hùng MasterD, The Flop… cũng để lại nhiều khoảnh khắc âm nhạc đáng chú ý với các album được đầu tư kỹ lưỡng.

Dù vậy, các dự án này đều chỉ bùng nổ trong khoảng thời gian ngắn ngay khi phát hành. Điều này không xuất phát từ chất lượng sản phẩm khi nhiều album như của Low G hay Phùng Khánh Linh vẫn nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.

Nguyên nhân có thể đến từ việc thị trường âm nhạc năm nay vẫn bị “phủ sóng” bởi các chương trình âm nhạc thực tế. Từ Anh Trai Say Hi 2025 đến Tân Binh Toàn Năng, khán giả Việt liên tục tiếp cận những ca khúc đậm tính “showcase”: Bắt mắt, bắt tai và dễ “dính” ngay từ lần nghe đầu. Lượng bài hát được tung ra dày đặc và cập nhật theo từng tuần khiến thị trường biến động nhanh hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, các đêm concert hậu chương trình cũng góp phần đẩy sức nóng của những ca khúc này vượt trội hơn khiến các album phát hành độc lập có phần bị “lép vế”.

Album thường được xem như một sản phẩm “đo ni đóng giày” cho nghệ sĩ, khép lại hoặc đánh dấu một chặng đường âm nhạc nhất định. Với nhiều ca khúc liên kết trong một tổng thể, album đòi hỏi người nghe phải dành thời gian để thưởng thức trọn vẹn mới có thể cảm nhận đầy đủ tinh thần mà nghệ sĩ gửi gắm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khán giả luôn phải cập nhật nhanh các ca khúc mới để “bắt trend”, việc bỏ ra 30 phút đến một tiếng cho một album trở thành điều xa xỉ. Phần đông người nghe chỉ lướt qua album một lần để cảm thấy “không bị bỏ lỡ”, trong khi bản chất của album cần nhiều hơn thế để thẩm thấu. Chính điều này khiến nhiều album hiện nay chỉ kịp lóe sáng trong vài ngày đầu phát hành trước khi nhanh chóng chìm vào im lặng.

Một vấn đề khác là một số album vẫn chưa tìm được điểm cân bằng giữa giá trị nghệ thuật và yếu tố thương mại. Việc xây dựng một album thống nhất từ đầu đến cuối là nỗ lực đáng ghi nhận của các nghệ sĩ Việt trong năm nay, bởi phát hành album đòi hỏi nhiều công sức và nguồn lực hơn hẳn so với một sản phẩm đơn lẻ, trong khi hiệu quả thị trường lại khó sánh bằng một bản hit riêng lẻ. Sự đánh đổi giữa chất lượng, tính liên kết của album và việc chen vào một ca khúc mang màu sắc thị trường nhưng dễ trở nên lạc quẻ là “bài toán khó” của các nghệ sĩ.

Quý cuối năm nay, hầu hết các nghệ sĩ đã lựa chọn ưu tiên thể hiện rõ nét cá tính âm nhạc của mình, tập trung tạo nên những album “để đời” thay vì chạy theo việc tính toán để sở hữu một bản hit nổi bật. Dù vậy, một số nghệ sĩ vẫn có những bước đi mang tính chiến lược như Vườn Hồng của Văn Mai Hương hay chẳng phải tình đầu sao đau đến thế của MIN được đẩy mạnh với kỳ vọng tạo hiệu ứng thị trường. Tuy nhiên, dù không làm phá vỡ sự thống nhất của album, những nỗ lực này vẫn chưa đủ để hình thành một bản hit thực sự bứt phá.

Kết lại, thành công của thị trường cuối 2025 phụ thuộc vào góc nhìn của người nghe: Đó là thời điểm các nghệ sĩ tập trung “chơi tất tay” để khẳng định cái “tôi nghệ sĩ” qua album hơn là săn tìm hit nhanh. Tuy nhiên, sự thiếu tính thương mại khiến các label và công ty quản lý phải “đau đầu” khi thị hiếu khán giả vẫn nghiêng về những single dễ nghe, dễ lan tỏa hơn là một tổng thể cần thời gian cảm thụ. Trong bối cảnh đó, album tại thị trường Việt Nam vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng xứng đáng, nằm giữa ranh giới mong manh của tham vọng nghệ thuật và áp lực thị trường.