Phùng Khánh Linh gây sốt khi hát chay tại sự kiện, khởi động tour diễn toàn quốc

HHTO - Phùng Khánh Linh tỏa sáng tại sự kiện Spotify Wrapped 2025 khi nhận về chiếc cúp cho “Đóa hồng nhạc Việt”. Sự kiện còn đánh dấu bước ngoặt mới khi cô chính thức công bố Giữa Một Vạn Tour khởi động vào đầu năm 2026.

Ngày 6/12, tại sự kiện Spotify Wrapped 2025, Phùng Khánh Linh chính thức nhận về chiếc cúp Top Song trong hạng mục Đóa hồng nhạc Việt với ca khúc Em Đau từ album phòng thu thứ 3 - Giữa Một Vạn Người.

Thành tích này đánh dấu bước tiến đầy tự hào của nữ nghệ sĩ sau 8 năm bền bỉ theo đuổi con đường sáng tạo. Với hơn 16 triệu lượt nghe và riêng Em Đau vượt mốc 3 triệu lượt, Giữa Một Vạn Người trở thành một trong những dự án âm nhạc nổi bật nhất năm 2025.

z7303226720773-674006981904ad6a5ee3e426c7383288.jpg
Phùng Khánh Linh nhận chiếc cúp Top Song.
z7303226700182-0fe516542ac5ab47301878abacb14fad.jpg

“Từ những ngày đầu với 30.000 lượt nghe mỗi tháng cho album đầu tay và bây giờ là hơn 700.000 lượt nghe mỗi tháng cho Giữa Một Vạn Người. Đó là một hành trình đầy yêu thương.”, nữ ca sĩ chia sẻ khi nhận cúp.

z7303226695136-f808e4d97b32b6903d9011fe4e32339a.jpg
Phùng Khánh Linh chia sẻ đầy xúc động khi nhận cúp.

Sự kiện lần này cũng mang đến cho khán giả khoảnh khắc hiếm gặp khi nữ ca sĩ trình diễn live ba ca khúc: Ước Anh Tan Nát Con Tim, Anh Là Thằng TồiEm Đau cùng ban nhạc Acoustic. Đến phần giao lưu ký tặng người hâm mộ, Phùng Khánh Linh ngẫu hứng hát chay ca khúc Grief Is The Price You Pay For Love. Dù chỉ là một đoạn ngắn, giọng hát của nữ ca sĩ ngay lập tức khiến fan trầm trồ. Những video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

z7303226705393-d9f29cbf8dafc45d008400f920427e64.jpg
Phùng Khánh Linh đã biểu diễn 3 ca khúc từ album Giữa Một Vạn Người.
z7303226685943-3c9d046acb7bb51f3bfeed2bc748df0a.jpg
Buổi ký tặng diễn ra từ chiều đến tận tối muộn.
Màn hát chay gây sốt của Phùng Khánh Linh.

Trong sự kiện, nữ ca sĩ cũng thông báo sẽ khởi động chuyến lưu diễn toàn quốc Giữa Một Vạn Tour vào đầu năm 2026 nhằm quảng bá cho album.

589116587-18549326206055029-7387190739299458592-n.jpg
Giữa Một Vạn Tour sẽ khởi động trong năm 2026.
z7268226053321-b592542f80077ca93ae1a0b0853cac84.jpg
Khang Duy
#Phùng Khánh Linh #Giữa Một Vạn Tour #Spotify Wrapped 2025 #Em Đau #hát chay

