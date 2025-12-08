Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tân Binh Toàn Năng: Rộ tin Hồ Đông Quan dừng chân vì điều khoản hợp đồng cũ?

Vân Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ở tập 10 Tân Binh Toàn Năng, việc Hồ Đông Quan bất ngờ dừng chân khiến khán giả tiếc nuối và tạo nên nhiều tranh luận. Đáng chú ý, mạng xã hội còn rộ lên nghi vấn anh phải ra về vì rắc rối vấn đề hợp đồng.

Ở tập 10 Tân Binh Toàn Năng, thất bại ở một trong hai tiết mục vòng hai Công diễn 4 đã khiến hai thí sinh có điểm cá nhân thấp nhất - Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn - phải dừng lại đầy tiếc nuối. Cả hai đều không kìm được nước mắt khi phải kết thúc hành trình ở Tân Binh Toàn Năng.

Trong đó, màn ra về của Hồ Đông Quan gây sốc không chỉ với dàn tân binh hay NSX Toàn Năng SOOBIN mà còn với đông đảo người xem. Từ hành trình Project 100 đến giai đoạn chính thức của chương trình, Đông Quan luôn là cái tên được đánh giá về ngoại hình cũng như năng lực chuyên môn.

Tân binh 99-line thậm chí từng là một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí center/ leader trong đội hình ra mắt. Là một tân binh "all-rounder", việc Đông Quan bị loại ở thời điểm nước rút là điều khó tin với nhiều khán giả.

596173238-122171388242746458-7875018499528848779-n.jpg
Việc Hồ Đông Quan phải ra về khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Ảnh: BTC.

Ngay sau khi kết quả được công bố, một bài viết cũ được cho là của Đông Quan từ hơn một năm trước bất ngờ được cư dân mạng "đào" lại. Trong đó, nam tân binh chia sẻ về thời điểm kết thúc hợp đồng với công ty cũ: "Như đã thỏa thuận, Quan phải thông báo chính thức trên Facebook chính chủ 'Hồ Đông Quan' về việc Quan đơn phương xin thanh lý hợp đồng vì lí do cá nhân và gia đình không thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp tại công ty và cam kết không kí hợp đồng Quản lý nghệ sĩ độc quyền với công ty giải trí khác trong thời gian 3 năm".

Bài viết nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng anh bị ràng buộc điều khoản không ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, hiện tại, cả ê-kíp Tân Binh Toàn Năng và Hồ Đông Quan vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

7dea978a-b3b8-40a2-8cc5-156747033fab.jpg
Bài viết của nam tân binh về hợp đồng với công ty cũ bất ngờ được "đào" lại.

Dù tiếc nuối, một bộ phận khán giả vẫn hy vọng anh có thể được "hồi sinh" ở đêm Chung kết. Riêng SOOBIN tin rằng chặng đường ở Tân Binh Toàn Năng sẽ trở thành hành trang quý giá để Đông Quan tiếp tục tỏa sáng. Dù đây là một cái kết buồn, nhưng cũng không thể phủ nhận hành trình này đã trở thành một bệ phóng giúp nam tân binh được hoàn thiện nhiều kỹ năng hơn, có lượng fan đông đảo hơn cũng như mở ra nhiều cơ hội trên con đường nghệ thuật.

screenshot-2025-12-07-173923.png
a1c3b0f0-9ed7-42e0-bed2-6cc475f6863e.jpg
Tân binh sinh năm 1999 biết ơn vì dù hành trình của mình đã kết thúc nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nguồn: Broadcast Hồ Đông Quan.

Về phía mình, Đông Quan gửi lời tri ân đến người hâm mộ bằng những chia sẻ đầy cảm xúc: "Hành trình SHOW IT ALL khép lại, nhưng hành trình của Hồ Đông Quan chỉ mới bắt đầu. Những điều đã qua sẽ là động lực để Quan tiếp tục nỗ lực, học hỏi và tiến về phía trước. Chặng đường phía trước còn rất dài, Quan hy vọng mọi người sẽ cùng chờ đón một Hồ Đông Quan hoàn thiện và trưởng thành hơn. Hẹn gặp mọi người ở chặng đường tiếp theo". Lời hứa ấy như một sự khẳng định rằng anh sẽ sớm trở lại để không phụ tình cảm của những người đã tin tưởng mình từ những ngày đầu.

596945351-122171388212746458-9109880888520900669-n.jpg
"Anh cả" Đông Quan đã có một hành trình vô cùng đáng nhớ tại Tân Binh Toàn Năng. Ảnh: BTC.
585585088-868281205892527-5459033705391742395-n.jpg
Vân Anh
