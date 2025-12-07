Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Em Xinh "Say Hi": Bệ phóng cho những dự án chất lượng của dàn nghệ sĩ Gen Z

Hà Phương - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Dù Em Xinh "Say Hi” đã khép lại, sức bật mà chương trình mang đến cho dàn nghệ sĩ Gen Z vẫn tiếp tục lan tỏa.

Juky San

Từng được biết đến qua Giọng Hát Việt 2019, Juky San sau thành công của Em Xinh “Say Hi” đã cho thấy một bước chuyển mình rõ rệt. Dấu ấn đậm nét nhất phải kể đến bản hit Người Đầu Tiên - ca khúc tạo “cơn sốt” nhờ giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, khai thác câu chuyện tình yêu lãng mạn cùng chất giọng trong trẻo của nữ ca sĩ.

Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, Người Đầu Tiên đã nhanh chóng vươn lên vị trí Top 1 Trending YouTube, trở thành dấu mốc quan trọng đưa Juky San tiến sâu hơn vào bản đồ nhạc Việt.

Cùng với đó, ý tưởng tạo nên loạt phiên bản kết hợp cùng buitruonglinh, Lamoon đã cho ra một “vũ trụ Người Đầu Tiên” đầy ấn tượng, góp phần làm mới màu sắc âm nhạc và củng cố vị thế của Juky San trong lòng khán giả.

592407760-1324387402819694-512784785969021012-n.jpg
“Người Đầu Tiên” là ca khúc tạo nên hiệu ứng lớn, chứng minh sức hút bền bỉ của một bản ballad nhiều cảm xúc.

Chi Xê

Nhắc đến những gương mặt tân binh thành công sau chương trình, Chi Xê chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Ngay sau khi bước ra từ sân chơi này, nữ ca sĩ nhanh chóng giới thiệu EP Thinker Tell cùng MV visualize Trà Và Cà Phê - mang màu sắc dễ thương.

Chất giọng tươi sáng, giàu năng lượng cùng phong thái tự nhiên giúp Chi Xê biến bài hát thành một sản phẩm như được “đo ni đóng giày” riêng cho mình, qua đó củng cố hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng.

Từ một bạn trẻ thường xuyên đăng clip cover Tiktok, Chi Xê bước ra sân khấu Em Xinh "Say Hi" với năng lượng tươi tắn và sự tự tin vốn có của mình. Sau chương trình, Chi Xê càng chứng minh mình được thực lực của mình rằng cô là một ca sĩ có màu sắc rất riêng, biết cách lan tỏa cảm xúc tích cực qua âm nhạc.

574063189-826910406762583-727865865488761674-n.jpg
MV “Trà và cà phê” với màu sắc dễ thương, dịu dàng

LyHan

Nếu Chi Xê hay Juky San lựa chọn Pop - Ballad dễ nghe, thì LyHan lại quyết định đi con đường hoàn toàn khác khi cho ra mắt album Tâm Linh. Sản phẩm là sự kết hợp táo bạo giữa các yếu tố bí ẩn và huyền ảo, thể hiện một khía cạnh sâu sắc của LyHan.

Dù không phải là "hit đại chúng" dễ nghe, album lại nhận được vô số lời khen từ cộng đồng yêu nhạc và giang cư mận bởi sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Tinh thần dám thử, dám làm khác chính là điều giúp LyHan tạo dấu ấn mạnh mẽ và khó quên trong dàn thí sinh Em Xinh "Say Hi".

581861630-853294133869403-5549044841093270641-n.jpg
Album Tâm Linh đầy huyền bí và độc đáo.
589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Hà Phương - Ảnh: Tổng hợp
#Juky San #Chi Xê #Giọng Hát Việt #Người Đầu Tiên #Em Xinh Say Hi #Em Xinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục