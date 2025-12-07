Em Xinh "Say Hi": Bệ phóng cho những dự án chất lượng của dàn nghệ sĩ Gen Z

HHTO - Dù Em Xinh "Say Hi” đã khép lại, sức bật mà chương trình mang đến cho dàn nghệ sĩ Gen Z vẫn tiếp tục lan tỏa.

Juky San

Từng được biết đến qua Giọng Hát Việt 2019, Juky San sau thành công của Em Xinh “Say Hi” đã cho thấy một bước chuyển mình rõ rệt. Dấu ấn đậm nét nhất phải kể đến bản hit Người Đầu Tiên - ca khúc tạo “cơn sốt” nhờ giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, khai thác câu chuyện tình yêu lãng mạn cùng chất giọng trong trẻo của nữ ca sĩ.

Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, Người Đầu Tiên đã nhanh chóng vươn lên vị trí Top 1 Trending YouTube, trở thành dấu mốc quan trọng đưa Juky San tiến sâu hơn vào bản đồ nhạc Việt.

Cùng với đó, ý tưởng tạo nên loạt phiên bản kết hợp cùng buitruonglinh, Lamoon đã cho ra một “vũ trụ Người Đầu Tiên” đầy ấn tượng, góp phần làm mới màu sắc âm nhạc và củng cố vị thế của Juky San trong lòng khán giả.

“Người Đầu Tiên” là ca khúc tạo nên hiệu ứng lớn, chứng minh sức hút bền bỉ của một bản ballad nhiều cảm xúc.

Chi Xê

Nhắc đến những gương mặt tân binh thành công sau chương trình, Chi Xê chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Ngay sau khi bước ra từ sân chơi này, nữ ca sĩ nhanh chóng giới thiệu EP Thinker Tell cùng MV visualize Trà Và Cà Phê - mang màu sắc dễ thương.

Chất giọng tươi sáng, giàu năng lượng cùng phong thái tự nhiên giúp Chi Xê biến bài hát thành một sản phẩm như được “đo ni đóng giày” riêng cho mình, qua đó củng cố hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng.

Từ một bạn trẻ thường xuyên đăng clip cover Tiktok, Chi Xê bước ra sân khấu Em Xinh "Say Hi" với năng lượng tươi tắn và sự tự tin vốn có của mình. Sau chương trình, Chi Xê càng chứng minh mình được thực lực của mình rằng cô là một ca sĩ có màu sắc rất riêng, biết cách lan tỏa cảm xúc tích cực qua âm nhạc.

MV “Trà và cà phê” với màu sắc dễ thương, dịu dàng

LyHan

Nếu Chi Xê hay Juky San lựa chọn Pop - Ballad dễ nghe, thì LyHan lại quyết định đi con đường hoàn toàn khác khi cho ra mắt album Tâm Linh. Sản phẩm là sự kết hợp táo bạo giữa các yếu tố bí ẩn và huyền ảo, thể hiện một khía cạnh sâu sắc của LyHan.

Dù không phải là "hit đại chúng" dễ nghe, album lại nhận được vô số lời khen từ cộng đồng yêu nhạc và giang cư mận bởi sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Tinh thần dám thử, dám làm khác chính là điều giúp LyHan tạo dấu ấn mạnh mẽ và khó quên trong dàn thí sinh Em Xinh "Say Hi".