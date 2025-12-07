Anh Trai Say Hi: B Ray - AMEE tái hợp, GILL kết màn với "mời đoàn mình lên sàn"

HHTO - Anh Trai “Say Hi” khép lại Chung kết 1 với 9 sân khấu solo cuối cùng, bùng nổ cảm xúc và mở ra những câu chuyện rất riêng trước thềm đêm trao giải.

Tối 6/12, tập 13 của Anh Trai “Say Hi” 2025 khép lại vòng Chung kết 1 bằng 9 tiết mục solo cuối cùng. Mỗi Anh Trai không chỉ biểu diễn, mà còn kể lại câu chuyện rất riêng của mình, biến sân khấu thành một “trạm cảm xúc” giàu ý nghĩa trước thềm đêm trao giải.

Mở đầu chuỗi tiết mục tuần này, CONGB mang đến sắc màu CityPop rực rỡ với Ngôi Sao Hy Vọng - ca khúc như một lời tự trấn an đầy năng lượng tích cực. Nam idol chia sẻ giấc mơ chinh phục khán giả Việt Nam không chỉ là khát vọng của riêng anh, mà còn của hai đồng đội Dillan Hoàng Phan và Đỗ Nam Sơn - những Anh trai bước ra từ môi trường đào tạo thực tập sinh tại Hàn và đều chung mong muốn được tiến gần hơn tới khán giả quê nhà.

MC Trấn Thành dành lời khen cho màu sắc âm nhạc trẻ trung dễ truyền cảm hứng, và đậm năng lượng “Ki Bông”.

Từ hoài nghi về bản thân, Hải Nam khẳng định sự trưởng thành qua sáng tác Anh Cảm Giác Mình Sắp Chia Tay. Sân khấu trái tim nứt, hoa hồng và gương vỡ tạo nên hình ảnh tượng trưng mạnh mẽ cho cảm giác rạn vỡ trong tình yêu. Màn múa đương đại mở màn như cách anh dẫn khán giả bước vào câu chuyện riêng tư của mình.

Ca khúc được nhận xét một cách thú vị là “lời rất đàn ông”, phản ánh sự chiêm nghiệm của chính anh.

Trái ngược với những “điểm lặng” trong tình yêu của Hải Nam, bản pop ballad do chính Sơn.K sáng tác Yêu Yêu Yêu, Thương Thương Thương mở ra một khung cảnh ngày cưới hạnh phúc. Anh xem ca khúc như lời tri ân gửi đến những người đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình từ một “trang giấy trắng” đến một trong những thí sinh nổi bật mùa này.

Sơn.K còn được JSOL đến cổ vũ và chúc mừng cho hành trình vừa qua.

Ryn Lee trở về đúng sở trường ballad với Giấc Mộng Vỡ - câu chuyện về một chàng trai lặng lẽ ôm lấy nỗi đau sau chia ly. Trên sân khấu phủ sắc đỏ của hoa bỉ ngạn, kết hợp cùng trang phục đen tối giản, Ryn Lee mang đến một hình ảnh trưởng thành hơn so với vẻ trong trẻo thường ngày.

Anh thừa nhận mình thường giấu cảm xúc, nhưng chính chương trình đã giúp anh “bước ra khỏi bóng tối”.

Lần đầu đứng solo sau nhiều tháng gắn bó cùng đội, BigDaddy mang đến tiết mục tự sự, nhìn lại 17 năm theo đuổi ước mơ idol. Nam rapper chia sẻ Anh Trai “Say Hi” giúp anh tìm lại tuổi trẻ, đồng thời tạo nên tình anh em mà anh không bao giờ quên.

“Bố Bự” mang giai điệu bắt tai với Tiệc Vui Phải Có Bạn Hiền.

Với Không Biết Phải Nói Gì, Không Biết Phải Làm Sao, Vương Bình mang đến một tiết mục lấy cảm hứng từ chủ đề silent treatment - những khoảng lặng trong tình yêu âm thầm tạo nên vết nứt. Qua câu chuyện được kể bằng âm nhạc, Vương Bình khắc họa nỗi cô đơn giữa hai người yêu nhau nhưng không còn tìm được tiếng nói chung.

Từ một chàng trai từng thiếu tự tin và thường sai động tác, Vương Bình nay đã chín chắn, không chỉ trong cách xử lý chất nhạc mà còn trong phong thái trình diễn.

Gần về hồi kết, B Ray dần “mở khóa” trọn vẹn bộ kỹ năng ấn tượng của mình với ca khúc R&B Chờ Anh Về - câu chuyện về một người đàn ông miệt mài theo đuổi mục tiêu nhưng luôn có gia đình lặng lẽ đứng phía sau chờ đợi. Điểm nhấn đặc biệt của tiết mục là sự xuất hiện của AMEE. Cả hai cho biết, bất kỳ lần hợp tác nào giữa B Ray - AMEE - Masew cũng đều trở thành hit, và họ mong muốn "giữ chuỗi" mối duyên này.

Trong đêm Chung kết, Vũ Cát Tường mang đến ca khúc tiếng Anh - Illusion. Bài hát như món quà giọng ca gửi đến “đứa trẻ bên trong”, nhắc mình về hành trình trưởng thành để tìm lại chính mình. Qua ca khúc, Vũ Cát Tường cho biết phải mất hơn 33 năm mới thấu hiểu: Con người luôn có phần thiếu, và chính những vết khuyết ấy mới để ánh sáng đi vào.

Vũ Cát Tường kể chuyện qua âm nhạc.

Khép lại đêm Chung kết, GILL khuấy động sân khấu bằng Mời Đoàn Mình Lên Sàn. Anh cho biết, anh em thường mang âm nhạc của mình lên sân khấu concert, nhưng lần này anh muốn làm điều ngược lại: Đưa tinh thần concert trở về sân khấu Anh Trai “Say Hi”.

Lấy cảm hứng từ câu nói trending “Mời đoàn mình di chuyển lên núi”, vốn gắn với sự ngại ngùng, GILL nay đã “bẻ lại” thành một lời mời tự tin, sôi động: “Mời đoàn mình lên sàn!”.