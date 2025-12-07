Cách Em 1 Milimet: Vừa mới lộ diện, Huỳnh Anh đã khoe ngay khí chất nam thần

HHTO - Khán giả đã nhiều lần thắc mắc vì sao Huỳnh Anh vẫn chưa xuất hiện trong Cách Em 1 Milimet và giờ đây, chàng mỹ nam vừa trở lại với một cảnh phim đẹp hơn cả ngôn tình.

Trong những tập vừa qua của Cách Em 1 Milimet, khán giả vẫn sốt ruột khi vai Bách của Huỳnh Anh cứ lặn mất tăm. Biết rằng Bách vừa mất trí nhớ vừa sống ở nước ngoài nhưng người xem vẫn mong ngày Bách trở lại để đoàn tụ với nhóm Đại Bản Doanh, nhất là khi các thành viên khác đã hội ngộ đông đủ.

Khán giả sốt ruột khi Bách vẫn chưa xuất hiện.

Và mới đây, Bách đã xuất hiện cùng với Duyên - vợ sắp cưới. Khoảnh khắc Bách cùng Duyên nắm tay nhau đi ngang qua máy quay trong phim Cách Em 1 Milimet đã nhanh chóng gây chú ý vì quá đẹp đôi. Dù trong phim đã có rất nhiều diễn viên đẹp nhưng khi Huỳnh Anh lộ diện, netizen vẫn phải công nhận anh ngày càng đẹp trai, lịch lãm hơn.

Bách đã trở về cùng vợ sắp cưới.

Cô gái đi cùng Huỳnh Anh cũng nhanh chóng được khán giả tìm kiếm thông tin vì ngoại hình nổi bật. Đó chính là tân binh Hà Bùi, mới chỉ đóng một vài vai nhỏ xíu thoáng qua trong phim VTV. Vai Duyên của Hà Bùi trong Cách Em 1 Milimet cũng chỉ là vai phụ nhưng lại bắt cá hai tay, cùng lúc hẹn hò với hai chàng trai và hứa hẹn sẽ làm cho Bách khổ sở và nhóm Đại Bản Doanh thêm đau đầu.

Hà Bùi được khen đẹp đôi với Huỳnh Anh.

Khi bị nhiều người cho rằng nhìn cô hơi già dặn trong cảnh quay với Huỳnh Anh, Hà Bùi đã giải thích rằng quả thực kiểu tóc, layout trang điểm đậm khiến cô như cộng thêm vài tuổi và đến những tập phim sau, nữ diễn viên sẽ có tạo hình trẻ trung hơn.