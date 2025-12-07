Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Cách Em 1 Milimet: Vừa mới lộ diện, Huỳnh Anh đã khoe ngay khí chất nam thần

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Khán giả đã nhiều lần thắc mắc vì sao Huỳnh Anh vẫn chưa xuất hiện trong Cách Em 1 Milimet và giờ đây, chàng mỹ nam vừa trở lại với một cảnh phim đẹp hơn cả ngôn tình.

Trong những tập vừa qua của Cách Em 1 Milimet, khán giả vẫn sốt ruột khi vai Bách của Huỳnh Anh cứ lặn mất tăm. Biết rằng Bách vừa mất trí nhớ vừa sống ở nước ngoài nhưng người xem vẫn mong ngày Bách trở lại để đoàn tụ với nhóm Đại Bản Doanh, nhất là khi các thành viên khác đã hội ngộ đông đủ.

huynh-anh-5.jpg
Khán giả sốt ruột khi Bách vẫn chưa xuất hiện.

Và mới đây, Bách đã xuất hiện cùng với Duyên - vợ sắp cưới. Khoảnh khắc Bách cùng Duyên nắm tay nhau đi ngang qua máy quay trong phim Cách Em 1 Milimet đã nhanh chóng gây chú ý vì quá đẹp đôi. Dù trong phim đã có rất nhiều diễn viên đẹp nhưng khi Huỳnh Anh lộ diện, netizen vẫn phải công nhận anh ngày càng đẹp trai, lịch lãm hơn.

huynh-anh-1.jpg
huynh-anh-9.jpg
Bách đã trở về cùng vợ sắp cưới.

Cô gái đi cùng Huỳnh Anh cũng nhanh chóng được khán giả tìm kiếm thông tin vì ngoại hình nổi bật. Đó chính là tân binh Hà Bùi, mới chỉ đóng một vài vai nhỏ xíu thoáng qua trong phim VTV. Vai Duyên của Hà Bùi trong Cách Em 1 Milimet cũng chỉ là vai phụ nhưng lại bắt cá hai tay, cùng lúc hẹn hò với hai chàng trai và hứa hẹn sẽ làm cho Bách khổ sở và nhóm Đại Bản Doanh thêm đau đầu.

huynh-anh-10.jpg
Hà Bùi được khen đẹp đôi với Huỳnh Anh.

Khi bị nhiều người cho rằng nhìn cô hơi già dặn trong cảnh quay với Huỳnh Anh, Hà Bùi đã giải thích rằng quả thực kiểu tóc, layout trang điểm đậm khiến cô như cộng thêm vài tuổi và đến những tập phim sau, nữ diễn viên sẽ có tạo hình trẻ trung hơn.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Huỳnh Anh #Cách Em 1 Milimet #Hà Bùi #Huỳnh Anh trở lại #phim VTV

Xem thêm

Cùng chuyên mục