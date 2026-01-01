Phim Hàn chào 2026: Kim Seon Ho hóa thông dịch viên, Park Shin Hye trở về tuổi 20

HHTO - Đầu năm 2026 sẽ vô cùng sôi động với một loạt phim truyền hình Hàn Quốc mới lên sóng. Từ thể loại hình sự gay cấn đến tình cảm hài lãng mạn, từ hiện đại đến cổ trang, từ các nam thần đến các nàng thơ, tất cả đều có đủ để khán giả lựa chọn.

The Judge Returns (2/1)

Diễn viên: Ji Sung, Park Hee Soon, Won Jin Ah

Dựa trên một webtoon nổi tiếng, The Judge Returns kể về Lee Han Young (Ji Sung) là một thẩm phán tham nhũng. Khi còn là một thẩm phán chưa có tiếng tăm, anh ta kết hôn với con gái của CEO một hãng luật lớn, sau đó lợi dụng quyền lực của mình để làm giàu cho hãng luật của bố vợ. Tuy nhiên, anh ta đã gặp phải một kết cục oan trái.

Số phận đã cho Lee Han Young cơ hội thứ hai khi anh tỉnh dậy và thấy mình trở về 10 năm trước. Lần này, anh bắt đầu lật đổ hệ thống tham nhũng mà anh từng phục vụ.

Với đề tài kinh dị pháp luật giả tưởng, The Judge Returns còn hấp dẫn hơn khi đánh dấu sự trở lại của Ji Sung trên màn ảnh nhỏ. Với diễn xuất đỉnh cao đã được chứng thực qua nhiều tác phẩm, Ji Sung được tin tưởng sẽ mang đến một màn thể hiện sống động và cuốn hút mới.

To My Beloved Thief (3/1)

Diễn viên: Nam Ji Hyun, Moon Sang Min

Lấy bối cảnh thời Joseon, To My Beloved Thief kể về Hong Eun Jo (Nam Ji Hyun), một cô gái sống cuộc đời “hai mặt”. Ban ngày, cô là một thầy thuốc giỏi, nhưng ban đêm cô trở thành một tên trộm huyền thoại cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cuộc sống của cô trở nên phức tạp hơn khi hoàng tử Yi Yeol (Moon Sang Min) nhập vai thám tử điều tra, quyết tâm tìm ra thân phận thật của tên trộm lừng danh.

To My Beloved Thief hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim hấp dẫn, vui nhộn, và dĩ nhiên không thể thiếu sự lãng mạn. Với tài năng đã được chứng minh của Nam Ji Hyun và sức hút đang lên của Moon Sang Min, sự kết hợp của họ thật đáng mong chờ!

Spring Fever (5/1)

Diễn viên: Ahn Bo Hyun, Lee Joo Bin

Trong danh sách các phim truyền hình sẽ lên sóng đầu năm 2026, Spring Fever được hứa hẹn sẽ mang đến sự ấm áp và chữa lành. Chuyện phim là hành trình khám phá tình yêu và sự hàn gắn ở những nơi không ngờ tới.

Nhân vật chính của Spring Fever là Yoon Bom (Lee Joo Bin), một giáo viên nổi tiếng và được yêu mến ở Seoul. Nhưng vì một lý do nào đó, cô lại chuyển đến một trường trung học ở thị trấn nhỏ với tâm hồn khép kín. Ở đó, cô gặp Seon Jae Kyu (Ahn Bo Hyun), anh là chú của một học sinh mà cô đang giảng dạy. Anh là một chàng trai có vẻ ngoài to lớn và trông thô ráp, nhưng bên trong lại là một trái tim ấm áp và dễ mến.

Can This Love Be Translated? (16/1)

Diễn viên: Kim Seon Ho, Go Yoon Jung

Can This Love Be Translated? có nhiều lý do để trở thành một trong những phim truyền hình được ngóng đợi nhất đầu năm 2026.

Phim đánh dấu sự trở lại được chờ đợi từ lâu của Kim Seon Ho với thể loại phim tình cảm hài lãng mạn. Trong phim, anh sánh đôi với Go Yoon Jung - gương mặt đang lên được đánh giá cao cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Kịch bản phim được chấp bút bởi bộ đôi biên kịch nổi tiếng Hong Sisters - những người đã tạo ra Hotel Del Luna, Alchemy of Souls... Phim được ghi hình ở những địa điểm tuyệt đẹp khắp Canada và Ý, hứa hẹn mang đến những thước phim mãn nhãn và ấn tượng.

Can This Love Be Translated? là câu chuyện phiêu lưu vòng quanh thế giới của Ju Ho Jin (Kim Seon Ho), một thông dịch viên đa ngôn ngữ thông thạo tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Nhật. Anh được thuê làm thông dịch viên riêng cho Cha Mu Hee (Go Yoon Jung), một nữ diễn viên nổi tiếng thế giới, xinh đẹp rạng rỡ và luôn tự tin. Cả hai có những quan điểm khác nhau về tình yêu và cuộc sống, từ đó dẫn đến hàng loạt những hiểu lầm hài hước về ngôn ngữ và cảm xúc.

No Tail To Tell (16/1)

Diễn viên: Kim Hye Yoon, Lomon

Pha trộn truyền thuyết về hồ ly chín đuôi với bối cảnh hiện đại, No Tail To Tell kể về Eun Ho (Kim Hye Yoon), một hồ ly tinh chín đuôi khác biệt với những hồ ly tinh khác. Cô thực sự yêu thích thân phận hồ ly tinh của mình, tận hưởng tuổi trẻ bất diệt, vui vẻ trải qua những điều thú vị trong cuộc sống loài người. Cô tránh làm việc tốt bằng mọi giá, tích lũy những việc ác nho nhỏ, vì không muốn trở thành người.

Tuy nhiên, một tai nạn liên quan đến ngôi sao bóng đá đẳng cấp thế giới Kang Si Yeol (Lomon) đã buộc cô phải biến thành người. Giờ đây, chàng vận động viên tự mãn và nàng hồ ly chín đuôi kiêu kỳ bất đắc dĩ phải cùng nhau vượt qua một thực tại hỗn loạn.

Năng lượng tươi sáng của Kim Hye Yoon kết hợp cùng vẻ điển trai của Lomon, No Tail To Tell hứa hẹn mang đến một bộ phim hấp dẫn và tươi mới để “mở bát” năm 2026.

Positively Yours (17/1)

Diễn viên: Choi Jin Hyuk, Oh Yeon Seo

Dựa trên webtoon đình đám, Positively Yours là một bộ phim được đánh giá là “chuyển thể xuất sắc” các mô típ quen thuộc như hôn nhân hợp đồng, tình yêu bắt đầu từ “tai nạn”… Được biết, fan của bộ webtoon này đã háo hức chờ đợi truyện được chuyển thể thành phim trong nhiều năm.

Chuyện phim kể về Kang Doo Jun (Choi Jin Hyuk), một tài phiệt lạnh lùng và hoàn hảo, thề sẽ không bao giờ kết hôn. Và Jang Hee Won (Oh Yeon Seo), một phụ nữ xinh đẹp tập trung vào sự nghiệp, cũng khép kín bản thân với tình yêu. Sau một “tai nạn" bất ngờ, cuộc sống của họ bị đảo lộn, buộc họ phải tìm hiểu cách trở thành cha mẹ. Và con đường không nằm trong kế hoạch này cuối cùng lại dẫn họ đến tình yêu.

Undercovers Miss Hong (17/1)

Diễn viên: Park Shin Hye, Go Kyung Pyo

Lấy bối cảnh Seoul cuối những năm 1990, Undercovers Miss Hong là một phim hài công sở mang đậm chất hoài cổ, đánh dấu sự trở lại của Park Shin Hye trên màn ảnh nhỏ với một vai diễn hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

Chuyện phim kể về Hong Geum Bo (Park Shin Hye), một nữ thanh tra tài chính ở độ tuổi 30, trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Để bắt một tên tội phạm doanh nghiệp, cô đóng giả làm một nữ sinh trung học 20 tuổi tại một công ty đầu tư có dòng tiền đáng ngờ. Cô lấy tên giả là Hong Jang Mi.

Tại đó, cô gặp gỡ CEO đầy tham vọng Shin Jeong Woo (Go Kyung Pyo). Anh cảm thấy nghi ngờ khi Hong Jang Mi lại có khuôn mặt giống hệt Hong Geum Bo - người mà anh từng yêu. Mối quan hệ của họ liền trở nên phức tạp.