Mùa 5 còn chưa chiếu xong, Stranger Things đã rục rịch có “vũ trụ” ngoại truyện?

HHTO - Tuy mùa 5 là mùa phim cuối cùng của “Stranger Things”, nhưng điều đó không có nghĩa là hành trình của thương hiệu này đã dừng lại. Dường như có cả một “vũ trụ” ngoại truyện đang rục rịch chuẩn bị.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung mùa 5 Stranger Things

Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, loạt phim Stranger Things (Cậu Bé Mất Tích) đang thu hút sự chú ý của nhiều mọt phim khi lên sóng mùa 5 - cũng là mùa cuối cùng của một trong những series phim ăn khách nhất mọi thời đại của Netflix. Chỉ còn một tập cuối nữa, hành trình gần một thập kỷ của series này sẽ chính thức khép lại.

Tuy nhiên, câu chuyện gốc của Stranger Things kết thúc không có nghĩa là “vũ trụ” Stranger Things cũng sẽ ngừng lại. Có thông tin cho biết loạt phim sẽ không có mùa 6, nhưng sẽ có ngoại truyện. Bộ đôi anh em nhà Duffer - nhà sáng tạo của Stranger Things - tiết lộ loạt phim ngoại truyện của Stranger Things là “một câu chuyện hoàn toàn khác, ở một địa điểm hoàn toàn khác, với dàn diễn viên và nhân vật hoàn toàn khác”.

Trước đó nữa, đã có thông tin cho biết sau mùa 5, Netflix sẽ cho ra mắt một phần phim mới mang tên Stranger Things: Tales From ‘85. Đáng chú ý, đây là một phim hoạt hình. Một số hình ảnh và nội dung của phim cũng đã được hé lộ. Bối cảnh của Stranger Things: Tales From ‘85 xảy ra ở mốc thời gian giữa mùa 2 và mùa 3 của loạt phim gốc. Các nhân vật quen thuộc như Max, Eleven, Mike, Lucas, Dustin, Will và Hopper sẽ có mặt - nhưng dĩ nhiên họ là nhân vật hoạt hình và sẽ có dàn diễn viên lồng tiếng mới.

Hiện chưa có nhiều thông tin chi tiết về cốt truyện của Stranger Things: Tales From ‘85, nhưng Netflix tóm tắt như sau: “Các nhân vật gốc phải chiến đấu với những con quái vật mới và làm sáng tỏ một bí ẩn siêu nhiên đang khủng bố thị trấn của họ”. Phần phim hoạt hình này sẽ không mất nhiều thời gian để chuẩn bị như loạt phim gốc. Thực tế, Stranger Things: Tales From ‘85 gần như đã sẵn sàng và có lịch ra mắt dự kiến là vào năm 2026, tuy chưa có ngày tháng cụ thể.

Tuy nhiên, có thể thấy Stranger Things: Tales From ‘85 không phải là phần ngoại truyện mà anh em nhà Duffer “úp mở”. Bởi các nhân vật từ phần phim gốc có xuất hiện trong phiên bản hoạt hình này, còn phần phim ngoại truyện lại được hé lộ là tất cả đều “hoàn toàn mới”.

Mùa 5 của Stranger Things tiếp nối câu chuyện ở mùa 4, khi thị trấn Hawkins rơi vào tình thế nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Max (Sadie Sink) vẫn hôn mê, quân đội đã chiếm đóng thị trấn và truy lùng Eleven (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp) cảm thấy một mối liên hệ với Vecna... Trong lúc đó, Vecna đã bắt cóc thành công 12 đứa trẻ để thực hiện một âm mưu quỷ quyệt. Cả nhóm cần phải hợp sức lại để ngăn chặn và tiêu diệt Vecna, nhưng bằng cách nào?

Stranger Things 5 đã lên sóng phần 1 với 4 tập đầu vào 26/11, phần 2 với 3 tập tiếp theo vào 25/12, và tập cuối cùng sẽ ra mắt vào 31/12/2025.

Một số bình luận của netizen:

“Ngoại truyện? Nhưng chúng tôi không muốn thứ đấy.”

“Mùa cuối còn chẳng ăn ai nữa là ngoại truyện ở nơi bờ rào.”

“Tin tức này còn làm tôi sợ hơn cả Vecna.”

“Tôi sẽ không xem đâu. Họ đã phá hỏng mùa 5. So với nó, mùa 8 của Game of Thrones trông như kiệt tác vậy.”

“Nếu vậy làm ơn đổi biên kịch giùm.”

"Mang xuống Thế Giới Ngược mà chiếu."

“Mọi thứ làm tôi nhớ đến Games of Thrones, theo cách tệ nhất, Stranger Things đang đi theo vết xe đổ của nó. Phá hủy một series tuyệt vời bằng những tập cuối dở ẹt, rồi vắt kiệt mọi thứ từ các phần phim ăn theo.”

“Ai mà xem nếu không có dàn diễn viên từ bản gốc?”

“Không phải mọi thứ đều cần có phần ngoại truyện. Không phải mọi bộ phim thành công đều phải có vũ trụ của riêng mình.”