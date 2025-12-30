Doraemon: Chi tiết tưởng vô lý nhưng lại thuyết phục, ẩn sau là thông điệp để đời

HHTO - Doraemon đã có thể giúp Nobita giải quyết tất cả mọi thứ trên đời vô cùng dễ dàng nhưng lại không làm như vậy, hóa ra là vì thông điệp lớn lao hơn.

Là thương hiệu truyện tranh - hoạt hình gắn bó với nhiều thế hệ khán giả toàn châu Á, Doraemon cho đến nay vẫn gây sốt và được bàn tán xôn xao về những giá trị mà nó mang lại cho cuộc sống. Trong số đó, chủ đề về một tình tiết được đánh giá là "mâu thuẫn", không hợp lý nhận được sự tranh luận không nhỏ từ cư dân mạng trong thời gian gần đây.

Cụ thể, một cư dân mạng người Nhật Bản đã đăng tải bài viết cho rằng Doraemon có một tình tiết gây mâu thuẫn. Đó là khi Doraemon cảnh báo Nobita về việc nếu Nobita ra ngoài đường vào thời điểm này, cậu sẽ gặp tai nạn và bị thương nặng. Thế là để đi ra ngoài, Nobita và Doraemon phải "vượt ngàn chông gai" để tránh tai họa ập đến. Khán giả này thắc mắc rằng vì sao khi ấy, Doraemon không dùng Cánh cửa thần kỳ - bảo bối nổi tiếng để đưa Nobita đến nơi cậu cần đến, đồng thời có thể tránh được tai nạn.

Cuối bài đăng, người này tiết lộ rằng anh đã ngừng xem Doraemon từ dạo đó, và nghi ngờ việc hầu hết trẻ em tại Nhật Bản đều đã không còn xem thương hiệu này khi chúng học xong tiểu học.

Chia sẻ về tình tiết được cho là mâu thuẫn của một cư dân mạng.

Tình tiết được đề cập khi Nobita được Doraemon cảnh báo về tai nạn nếu cậu ra đường.

Bài viết nhanh chóng nhận về lượng tương tác khủng và nhiều bình luận từ cư dân mạng Việt Nam. Nhiều ý kiến phản bác, cho rằng "chủ thớt" có cái nhìn phiến diện vì một dự án vốn được cố tác giả Fujiko F. Fujio dành cho đối tượng thiếu nhi.

"Doraemon thuộc thể loại truyện trẻ em, tuy nhiều người lớn thích nhưng việc độc giả dừng đọc vào những năm cuối tiểu học thì thể hiện đúng mục đích còn gì?", một cư dân mạng cho hay.

Ngoài ra, không ít độc giả còn suy luận những thông điệp sâu sắc từ tình tiết tưởng chừng mâu thuẫn này. Có người cho rằng Doraemon đương nhiên có thể cho Nobita mượn bảo bối để giải quyết mọi thứ trên đời, nhưng chú mèo máy đã không làm như vậy. Bởi lẽ, Doraemon đến bên Nobita để đưa ra lời khuyên, giúp cậu ngày càng trưởng thành chứ không phải một "tiệm tạp hóa" để Nobita dễ dàng đạt được mục đích.

Cư dân mạng bày tỏ về Doraemon.

Ngoài ra, có ý kiến còn khẳng định bộ phim mang đến bày học về cách luật nhân quả vận hành. Mọi thứ xảy ra trên đời đều có nguyên do, và không ai (kể cả Doraemon) được can thiệp vào tiến trình dòng thời gian diễn ra. Chưa kể, vốn dĩ khả năng thay đổi vận mệnh tương lai trong Doraemon là không thể, nên dù có cho Nobita mượn Cánh cửa thần kỳ thì kết quả Nobita bị tai nạn (hoặc không) vốn đã được định trước. Trong thời khắc của hiện tại, việc Nobita hay dàn nhân vật Doraemon có thể làm đó là sống tốt từng giây phút, và không để thời gian trôi qua một cách luyến tiếc.