Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ: Tống Uy Long gặp rắc rối vì bức ảnh nắm tay bạn diễn

HHTO - Trong khi Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ đang phát sóng, Tống Uy Long lại lộ ảnh thân thiết với một nữ diễn viên khác không phải Triệu Kim Mạch khiến khán giả tranh cãi.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ đang là phim Hoa ngữ được chú ý nhất hiện nay, cũng là phim ngôn tình hiện đại thành công nhất năm 2025. Dù vẫn còn vướng nhiều tranh cãi như nội dung tình tiết cũ kỹ, hai diễn viên chính thiếu độ ăn ý ngọt ngào… thì cái tên Cố Mạn vẫn là bảo chứng cho sức hút của phim.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ đang có thành tích phát sóng khá ổn.

Trong khi Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch đang dần xích lại gần nhau trong Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ thì khán giả lại phát hiện Tống Uy Long biểu diễn cùng Trương Tịnh Nghi trong chương trình Chào năm mới 2026, hai người còn nắm tay nhau rất tình cảm. Tống Uy Long, Trương Tịnh Nghi đóng chung phim ngôn tình Chó Hoang và Xương dự kiến lên sóng năm 2026, nên có xuất hiện cùng để quảng bá phim là chuyện dễ hiểu.

Tống Uy Long lộ ảnh nắm tay Trương Tịnh Nghi.

Tuy nhiên, nhiều khán giả yêu thích Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ lại phản đối việc nam diễn viên “bắt cá hai tay”. Lý do vì mọi người đang dõi theo chuyện tình của Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch, trên phim hai nhân vật còn chưa nắm tay thì ngoài đời, nam diễn viên lại thân thiết với cô gái khác khiến người xem thấy như bị phản bội.

Từ đó mà Tống Uy Long bị chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp, không quan tâm đến cảm xúc của khán giả, danh tiếng tăng lên đáng kể nhờ Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ nhưng lại đi quảng bá phim khác.

Nhiều khán giả bức xúc chỉ trích Tống Uy Long.

Ngược lại, cư dân mạng cũng bênh vực Tống Uy Long, bởi thời gian qua anh rất tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền cho Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ. Chưa kể các diễn viên phải có trách nhiệm quảng bá cho phim mình đóng, dù là đang chiếu hay sắp chiếu nên không thể nói Tống Uy Long bỏ bê Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ mà tập trung cho Chó Hoang Và Xương.