Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ: Không vì người này, Tống Uy Long giờ đã bùng nổ hơn?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Khi Tống Uy Long đang được chú ý với phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ, mâu thuẫn năm xưa của nam diễn viên và nhà sản xuất phim Vu Chính bỗng dưng bị khui lại.

Thời điểm này, Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch đang là hai cái tên được chú ý nhờ phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ. Và nhiều người cho rằng Tống Uy Long lẽ ra đã nổi tiếng sớm hơn nếu như không gặp mâu thuẫn với Vu Chính.

tong-uy-long-2.jpg
Tống Uy Long từng là nghệ sĩ dưới trướng Vu Chính.

Bởi năm 2020, Tống Uy Long từng bứt phá mạnh nhờ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, ai cũng nghĩ đây là bệ phóng hoàn hảo để anh nhận tiếp nhiều dự án lớn khác. Nhưng chẳng ngờ Tống Uy Long lại im hơi lặng tiếng, không đóng phim mới nào, tên tuổi vì thế cũng chìm dần. Nhiều người thấy tiếc vì Tống Uy Long có thế mạnh ở dòng phim hiện đại, nhưng công ty quản lý Hoan Ngu Ảnh Thị của Vu Chính lại tập trung phát triển phim cổ trang, vì thế Tống Uy Long không tìm được vai diễn phù hợp.

tong-uy-long-1.jpg
Nam diễn viên bỏ lỡ cơ hội bứt phá sau Lấy Danh Nghĩa Người Nhà.

Rồi năm 2022, Tống Uy Long đã khởi kiện công ty quản lý và đề nghị kết thúc hợp đồng. Đến 2023, Tống Uy Long thắng kiện, mở phòng làm việc của riêng mình và nhận phim mới liên tục như muốn bù lại khoảng thời gian đóng băng sự nghiệp. Và nỗ lực của nam diễn viên đã được đền đáp với Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ.

anh-duong-4.jpg
anh-duong-11.jpg
Nam diễn viên đang thành công với Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ.

Trùng hợp thay, Vu Chính có phim Ngọc Minh Trà Cốt lên sóng cùng thời điểm Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ. Trong một buổi livestream quảng bá phim, Vu Chính lại nhắc đến Tống Uy Long, khẳng định mình không làm gì có lỗi với nam diễn viên, càng không có chuyện đóng băng sự nghiệp Tống Uy Long.

anh-duong-9.jpg
Vu Chính khẳng định không đóng băng sự nghiệp Tống Uy Long

Vu Chính khẳng định mọi kịch bản gửi tới Tống Uy Long đều được công ty phản hồi đầy đủ, chính Tống Uy Long quyết định không nhận vai chứ không phải công ty gây khó dễ. Tuy nhiên, netizen vẫn không mấy tin tưởng vào những gì Vu Chính tiết lộ, nhất là khi Tống Uy Long rời công ty của Vu Chính đã lâu nhưng vị đạo diễn này vẫn lôi chuyện cũ ra kể lể.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tống Uy Long #Vu Chính #Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ #Tống Uy Long Vu Chính #Tống Uy Long kiện tụng

Xem thêm

Cùng chuyên mục