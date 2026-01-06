Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng loạt Anh trai bị khóa hoặc mất fanpage, buitruonglinh đăng đàn "than trời"

Thiện Dư

HHTO - Làn sóng các Anh trai bất ngờ bị khóa fanpage khiến cư dân mạng dở khóc dở cười.

Những ngày gần đây, thông tin nhiều fanpage triệu follow trên Facebook bất ngờ "bay màu" tạo nên làn sóng xôn xao trên mạng xã hội. Gần đây nhất, bài đăng của Anh trai buitruonglinh khiến ai nấy không khỏi dở khóc dở cười.

610501602-17937244920113641-5818.jpg
img-2299.jpg
buitruonglinh trở thành "nạn nhân" trong làn sóng khóa fanpage Facebook.

Trên Threads, buitruonglinh đăng bài viết than thở rằng đã bị khóa fanpage. Anh chàng viết: "Tại sao tôi lại bị vi phạm bản quyền khi đăng hình mặt tôi vậy?", nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thả tim vì hài hước.

Điều đặc biệt là bên dưới phần bình luận, cư dân mạng vỡ lẽ khi buitruonglinh không phải Anh trai duy nhất bị mất fanpage. Trước nam ca sĩ, các Anh trai gồm GILL, NEGAV và Hải Nam cũng gặp trường hợp tương tự. Chàng rapper GILL còn nhanh nhảu để lại bình luận đồng cảm dưới bài viết của buitruonglinh, thậm chí còn "khều" hợp tác một ca khúc để kỷ niệm.

a.jpg
buitruonglinh đăng bài than thở, có GILL vào đồng cảm.
photo-6257800555124165731-y.jpg
GILL chia sẻ hài hước chuyện mình bị mất fanpage.
photo-6257800555124165730-y.jpg
NEGAV cũng bị mất trang, phải đăng bài ủng hộ buitruonglinh và CONGB trong phần BC.
photo-6257800555124165729-y.jpg
Tương tự như NEGAV, Anh trai Hải Nam cũng "dính chiêu".

Trước đó, trên Facebook rầm rộ thông tin về làn sóng "khai tử" các fanpage hoặc tài khoản cá nhân, bắt đầu từ dấu hiệu gỡ ảnh đại diện. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự hoang mang, suy đoán rằng có thể Facebook gặp sự cố bảo mật, bị tin tặc tấn công. Vì lẽ đó, làn sóng chủ động xóa, thay đổi ảnh đại diện hàng loạt trên Facebook nổ ra, thậm chí có sự tham gia của nhiều fanpage nổi tiếng như VTV. Hiện tại, Meta vẫn chưa có thông báo chính thức về vụ việc này.

608975153-1442291830788723-21639.jpg
Nhiều fanpage xóa ảnh đại diện trước làn sóng "xóa sổ" của Facebook.
606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Thiện Dư
#Khóa Facebook #Facebook #xóa ảnh đại diện #Buitruonglinh #NEGAV #Hải Nam #GILL

