"Gói dùng thử" 7 ngày đầu năm của điện ảnh Việt: Có phim vượt "bom tấn" Avatar 3

HHTO - "Gói dùng thử" 7 ngày đầu tiên của năm 2026 của điện ảnh Việt Nam có nhiều biến động lớn.

Điện ảnh Việt đã trải qua tuần lễ đầu tiên của năm mới, sau một năm 2025 "bùng cháy" với hàng loạt kỷ lục chưa từng có. Trong 7 ngày đầu tiên này, đã có những dự án "lùi bước", nhưng cũng có tác phẩm mang hy vọng khi bứt phá ngoạn mục trước cơn sốt phim ngoại.

Cái tên đánh bại Avatar 3

Trong giai đoạn chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, Avatar: Lửa Và Tro Tàn (hay Avatar 3) vẫn là dự án thống trị phòng vé Việt, trở thành "kẻ ngáng đường" khó nhằn dành cho các phim Việt. Tuy vậy, với sức hút lớn từ đề tài lừa đảo, Thiên Đường Máu vẫn có thể vượt lên để đối đầu trực diện với "bom tấn" của đạo diễn James Cameron.

Thiên Đường Máu bứt phá, vượt Avatar 3 để dẫn đầu phòng vé tuần qua.

Trong 7 ngày đầu năm 2026, Thiên Đường Máu đạt doanh thu ấn tượng, thậm chí nhiều ngày vượt mặt Avatar 3 để giữ ngôi vương phòng vé. Tính đến hết ngày 7/1, bộ phim có Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan... đã thu về hơn 70 tỷ đồng, được dự đoán sớm lọt vào "câu lạc bộ trăm tỷ".

Sự xuất hiện và thành công của Thiên Đường Máu là một minh chứng cho việc phim Việt không còn "sợ" phim ngoại, hoàn toàn có thể đường đường chính chính cạnh tranh và giành lợi thế như những gì đã xảy ra trong năm 2025 vừa qua.

Những tác phẩm "bị bỏ lại"

Thiên Đường Máu là trường hợp phim nội địa khả quan duy nhất trong những ngày đầu năm mới 2026. Ra mắt gần như cùng thời điểm, Ai Thương Ai Mến của đạo diễn Thu Trang lại không thể chen chân vào cuộc cạnh tranh giữa Thiên Đường Máu và Avatar: Lửa Và Tro Tàn.

Sở hữu cốt truyện "drama" dồn dập, yếu tố miền Tây chân chất cùng dàn diễn viên hùng hậu, Ai Thương Ai Mến lại có số vé bán ra ít ỏi, sau hơn 1 tuần ra rạp chỉ mới thu về 20 tỷ đồng. Trên mạng xã hội, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí từng khiến đạo diễn Thu Trang bật khóc trong một buổi giao lưu khán giả.

Ai Thương Ai Mến chật vật trong tuần đầu tiên ra rạp.

Đồng cảnh ngộ, thậm chí chật vật hơn cả Ai Thương Ai Mến là tác phẩm Nhà Hai Chủ của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu. Dự án kinh dị về căn nhà ma ám, quy tụ dàn diễn viên từ vũ trụ Lật Mặt ra mắt cùng ngày với Avatar: Lửa Và Tro Tàn, từ đó bị khán giả trong nước lãng quên trước sức hút của siêu phẩm quốc tế. Bước sang tuần thứ 2 ngoài rạp chiếu, phim chỉ bán ra vài trăm vé mỗi ngày và dần dần bị các phim ngoại mới vượt mặt.

Nhà Hai Chủ dần đuối sức khi ra mắt cùng thời điểm với Avatar 3.

Vẫn còn gần 360 ngày để hy vọng

Dù có phim thắng, có phim chững lại nhưng các tác phẩm trên vẫn thuộc về làn sóng của năm 2025 cũ (Ai Thương Ai Mến đã ra mắt từ 31/12 với suất chiếu sớm). Sau một năm bùng nổ với hàng loạt kỷ lục, khán giả kỳ vọng một giai đoạn mới khởi sắc của phim Việt chiếu rạp với nhiều tác phẩm đặc sắc hơn.

Chẳng hạn như, Huyền Sử Vua Đinh thuộc thể loại cổ trang - võ thuật, Trại Buôn Người thuộc thể loại hình sự - giật gân, Quỷ Nhập Tràng 2 của mảng kinh dị, hay cuộc đua phim Tết giữa Trấn Thành - Trường Giang - Thu Trang hứa hẹn mang đến những thành tích ấn tượng tiếp theo cho năm 2026.