Status "sản phẩm cuối cùng" của Em Ellata: Người thấy thương, người khó đồng cảm

HHTO - Dòng trạng thái ra mắt sản phẩm cuối cùng của ca sĩ Em Ellata trở thành đề tài bàn tán trong những ngày qua, có người thương cảm nhưng cũng có không ít bình luận khó đồng tình.

Trong những ngày qua, dòng trạng thái của ca sĩ Em Ellata đang khiến cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến. Thông tin ra mắt sản phẩm cuối cùng mang tên Đã Qua Rồi, cũng như úp mở chuyện "sẽ không ra mắt bất kỳ một bài hát nào khác nữa" khiến khán giả không khỏi xôn xao. Thậm chí người trong ngành, đặc biệt những ai đang theo đuổi nghệ thuật cũng không thể không chú ý.

Dòng trạng thái nguyên văn của Em Ellata như sau:

"Ngày 14/1 mình sẽ ra mắt sản phẩm cuối cùng!

Em đã làm một phiên bản tiếng Anh cho Đã Qua Rồi và em sẽ ra mắt bài hát đó vào 14/1/2026.

Sau ca khúc này, nếu như không có bất kỳ một bước ngoặt về tài chính nào được tạo ra từ những bài hát Em đã ra mắt, Em sẽ không ra mắt bất kỳ một bài hát nào khác nữa.

Em yêu âm nhạc thì âm nhạc phải yêu Em. Còn nếu không thì Em xin chấm dứt sự đau khổ mà mình đã phải chịu đựng từ khi lựa chọn nghệ thuật.

Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mà Em có bước ngoặt đó nhé!".

Bài viết gây tranh luận của Em Ellata.

Theo chia sẻ từ Em Ellata, ca sĩ này sẽ ngưng làm nhạc và ra mắt sản phẩm nếu như Đã Qua Rồi không mang đến "bước ngoặt về tài chính". Em Ellata còn khẳng định "Em yêu âm nhạc thì âm nhạc phải yêu Em", ngụ ý chuyện theo đuổi nghệ thuật và giải quyết bài toán kinh tế phải diễn ra song song.

Thực chất đây không phải lần đầu tiên Em Ellata đề cập đến câu chuyện tài chính trong hành trình làm nhạc của mình. Vào năm 2023, ca sĩ đã "dốc hết tiền" thực hiện ca khúc Lái Xe Một Mình (Joy) vì có sự tự tin tuyệt đối vào thành công của nó. Thế nhưng, kết quả không như mong đợi khiến Em Ellata rơi vào tình trạng khó khăn, buộc phải về quê sinh sống.

Em Ellata từng chia sẻ khó khăn tài chính vì bài hát không thành công như kỳ vọng.

Dòng trạng thái mới nhất của Em Ellata đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Một số ý kiến bày tỏ sự nuối tiếc dành cho ca sĩ, đặc biệt đến từ một số nghệ sĩ độc lập tương tự. Nhiều người sẵn tiện bày tỏ nỗi lòng về hành trình làm nghề khó khăn của giới nghệ sĩ Indie, khi tài chính luôn là yếu tố tác động lớn.

Khán giả dành sự cảm thông cho Em Ellata.

Một số nghệ sĩ Indie có tiếng như Dấu Vân Tay, Minh Tốc... lên tiếng bày tỏ sự thấu hiểu.

Tuy nhiên, cũng có không ít quan điểm cảm thấy khó hiểu, khó đồng cảm, thậm chí bất bình về cách dùng từ chưa tinh tế của Em Ellata. Có người cho biết: "Cảm giác kiểu người ta thích cảm giác làm nghệ sĩ, cảm giác được nổi tiếng và tiền hơn là thực sự bắt tay vào làm nghệ thuật". Ngoài ra, việc Em Ellata liên tục có những phản hồi không tích cực với khán giả góp ý, nhận xét chân thành khiến ca sĩ dễ đánh mất thiện cảm.

Một số ý kiến khác không đồng tình với bài đăng của Em Ellata.

Trước đó vào năm 2023, Em Ellata được công chúng biết đến rộng rãi nhờ đoạn nhạc viral trong ca khúc Ngày Ấy. Bài hát rầm rộ trên TikTok một thời gian dài, được sử dụng trong những video mang nội dung hoài niệm tuổi thơ, chia sẻ những hình ảnh kỷ niệm quá khứ. Sau thành công của Ngày Ấy, Em Ellata được mời trình diễn một số chương trình, ra mắt thêm các ca khúc mới nhưng sau đó không đạt tiếng vang, và cũng là lúc những bài viết về tình hình khó khăn tài chính xuất hiện.