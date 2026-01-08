Juky San "đánh lẻ" cùng Liu Grace, có vượt qua "chiếc bóng" của Người Đầu Tiên?

HHTO - Hậu Em Xinh "Say Hi", Juky San vừa có sản phẩm đầu tiên kết hợp cùng Liu Grace. Thế nhưng, trước thành công triệu view từ ca khúc "Người Đầu Tiên", Juky San mang những trăn trở riêng.

Tối 7/1, Juky San phát hành MV Ta Cùng Nhau Quên Niềm Đau - ca khúc mở đường cho album Đẫm Tình chuẩn bị trình làng khán giả.

Ta Cùng Nhau Quên Niềm Đau do chính Juky San sáng tác, mang màu sắc House kết hợp nhạc điện tử, với tiết tấu nhanh, dồn dập nhưng vẫn giữ được cấu trúc giai điệu dễ nghe, quen tai. Ca khúc tạo điểm nhấn bằng những đoạn cao trào được xử lý tinh tế.

Cùng với Juky San, "Em xinh" Liu Grace góp một verse rap "bánh cuốn", tạo thêm chiều sâu về cảm xúc. Đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của cả hai sau Em Xinh "Say Hi", Juky San cho biết giọng hát của Liu Grace có màu sắc riêng và chất giọng của hai chị em khá tương thích. "Khi tôi ngỏ lời và gửi bản demo, chị đã đồng ý gần như ngay lập tức. Tôi thật sự biết ơn cái gật đầu đó" - Juky San chia sẻ.

Nhiều netizen dành lời khen cho những khung hình "tuyệt đối điện ảnh". Juky San xuất hiện trong MV với visual sắc lạnh, toát lên sự gai góc, mạnh mẽ, có phần quyến rũ qua ánh mắt, trang phục, hành động,... khác biệt rõ rệt so với hình ảnh "nàng thơ" ngọt ngào trước đây. Nữ ca sĩ hóa thân thành một nữ sát thủ, từng bước tiếp cận và đối diện với đối tượng mang hình ảnh Vampire (tạm dịch: Ma cà rồng) do Nam vương Hưng Nguyễn đóng.

Nói thêm về diễn biến câu chuyện, Juky San cho biết nhân vật nữ lựa chọn chủ động rút lui, chấm dứt mối liên kết mang tính hủy hoại - đây là cách xử lý mà cô thừa nhận có nhiều điểm tương đồng với cách bản thân đối diện các mối quan hệ ngoài đời.

"Điều quan trọng nhất là mình phải trân trọng cảm xúc của chính mình và hiểu rằng bản thân đáng giá như thế nào. Khi xung quanh vẫn còn những người yêu thương, nuôi dưỡng và giúp mình trở nên tốt hơn, thì mình không thể để một mối quan hệ tiêu cực ảnh hưởng đến tất cả những điều tốt đẹp ấy", Juky San bộc bạch.

Lý giải về việc ra mắt sản phẩm ở thời điểm hiện tại, Juky San cho rằng sức nóng từ chương trình Em Xinh "Say Hi" là một yếu tố quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Sau chương trình, cộng đồng fan của Juky San tăng đáng kể nhưng cô xem đây là sự cộng hưởng giữa tình cảm khán giả và chất lượng sản phẩm, chứ không đơn thuần là hiệu ứng nhất thời. Cùng với đó, giọng ca sinh năm 1998 nhìn nhận thành công của ca khúc Người Đầu Tiên không gây áp lực mà là một lợi thế vì nó mang đến nguồn năng lượng, tiếp thêm sức mạnh để cô thực hiện các dự án sau.