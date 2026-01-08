Tân Binh Toàn Năng: Bí kíp ăn ý của "Đức Duy Lân" là vừa hát vừa tập thể lực?

HHTO - Sân khấu Chung kết Tân Binh Toàn Năng tập 14 bùng nổ với loạt tiết mục cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của các tân binh. Nổi bật trong đó là màn kết hợp của Đức Duy - Duy Lân với tiết mục mang đến nhiều bất ngờ và cảm xúc.

Hành trình tìm kiếm những gương mặt xuất sắc nhất cho đội hình ra mắt chính thức của Tân Binh Toàn Năng đang dần đi đến hồi kết. Tập 14 chính thức mở màn vòng Chung kết với sân khấu Tinh hoa, mang đến không khí vừa bùng nổ vừa giàu cảm xúc với ba tiết mục: màn solo của Phúc Nguyên, tiết mục song ca của Duy Lân - Đức Duy và sân khấu vocal nhóm của các thành viên còn lại.

Mỗi tiết mục đều phản ánh rõ cá tính, năng lực cũng như khát khao chinh phục nghệ thuật của từng tân binh. Không chỉ phô diễn kỹ năng, các tân binh còn gửi gắm vào đó câu chuyện về tình bạn, sự thấu hiểu và hành trình vượt qua giới hạn bản thân.

Các tân binh đã đi đến chặng cuối của cuộc đua debut. Ảnh: BTC.

Trong đó, sân khấu duo More N More của Đức Duy và Duy Lân mang đến một tiết mục đặc biệt về sự gắn kết giữa hai cá tính tưởng chừng đối lập. NSX SOOBIN đã khéo léo đặt một "all-rounder" có tư duy sáng tác hiện đại như Đức Duy bên cạnh Duy Lân - chàng trai sở hữu chất giọng trầm, giàu cảm xúc. Sự tương phản giữa giọng cao và giọng trầm, kết hợp cùng khả năng vũ đạo đồng đều của hai tân binh đã tạo nên một màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Chia sẻ về quyết định ghép cặp này, NSX SOOBIN cho biết: "Lý do mà SOOBIN chọn hai bạn là muốn đây là bản duo có cả giọng trầm lẫn giọng cao, hai bạn vừa có thể nhảy tốt mà chất giọng cũng hòa hợp… Việc hai bạn ấy chơi đùa với âm thanh, giọng hát, âm nhạc sẽ là điều gì đấy khiến cho khán giả bất ngờ". Quả thật, sự kết hợp ấy đã mang đến một màu sắc mới mẻ, giàu cảm xúc cho đêm Chung kết.

Xuất hiện trên sân khấu trong những bộ vest lịch lãm, hai tân binh Gen Z nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Ảnh: BTC.

Để có được màn trình diễn ăn ý ấy, hai tân binh đã trải qua quá trình tập luyện không hề dễ dàng. Cả hai cùng nhau rèn thể lực, thậm chí vừa hát vừa tập luyện để kiểm tra khả năng giữ hơi khi vừa trình diễn live vừa thực hiện vũ đạo cường độ cao.

Theo Duy Lân chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh và Đức Duy chung nhóm trong một tiết mục thi đấu, nhưng mọi thứ lại diễn ra rất suôn sẻ, không hề có mâu thuẫn hay căng thẳng trong quá trình tập luyện.

Hai tân binh thử thách bản thân bằng cách vừa hát vừa tập thể lực. Nguồn: BTC.

Điểm sáng lớn nhất của More N More không nằm ở những kỹ thuật cá nhân, mà ở cảm giác ăn ý và sự thấu hiểu giữa hai tân binh. Dù từng làm việc cùng nhau trong một vài dự án nhảy trước Tân Binh Toàn Năng nhưng dường như phải đến tiết mục này, duo "Đức Duy Lân" mới thực sự tìm thấy sự đồng điệu. Sự thân thuộc sẵn có giúp cả hai thoải mái tận hưởng sân khấu, khiến phần trình diễn càng thêm phần đặc biệt.