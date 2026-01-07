Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hằng "cân" hai vai trò trong lần tái xuất điện ảnh, được ông xã hộ tống

Như Quỳnh

HHTO - Diễn viên Thanh Hằng trở lại màn ảnh rộng với vai diễn đại mỹ nhân ở thập niên 1960, có mối quan hệ căng thẳng với đàn chị Hồng Ánh.

Sau 7 năm kể từ dự án điện ảnh Chị Chị Em Em (2019), siêu mẫu/diễn viên Thanh Hằng chính thức tái xuất màn ảnh rộng với tác phẩm mới mang tên Madames Thanh Sắc, thuộc thể loại drama noir (kể những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn), tội phạm, tình cảm.

cover-1.jpg

Trong poster phim vừa được NSX "nhá hàng", Thanh Hằng khiến dân tình "dậy sóng" với tạo hình đậm chất "dân chơi". Cô mang vẻ đẹp sắc sảo, khí chất "lạnh như băng", kiêu hãnh, quyền lực nhưng có phần hờ hững, bí ẩn. Trong dự án này, Thanh Hằng còn có dịp hội ngộ cùng diễn viên Hồng Ánh sau lần hợp tác trong phim Tháng Năm Rực Rỡ (2018). Tuy vậy, netizen "vừa mừng vừa lo" khi hai nữ diễn viên sẽ trở thành "đối thủ" thông qua dòng tagline: "Một sự kiện rúng động Sài Gòn 1963".

cover-2.jpg
Dự án điện ảnh mới của Thanh Hằng dự kiến ra rạp vào tháng 6/2026.

Về phần nội dung, phía ê-kíp đoàn phim tiết lộ Madames Thanh Sắc được lấy cảm hứng từ một sự kiện từng gây rúng động Sài Gòn năm 1963. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ căng thẳng giữa Cầm Thanh (do Thanh Hằng thủ vai) - một đại mỹ nhân, vũ nữ nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn thời bấy giờ và là gương mặt đại diện của vũ trường Kim Đô với Madame Sắc (do Hồng Ánh thủ vai) - bà chủ vũ trường Kim Đô.

Cùng với vẻ ngoài lộng lẫy, "dát kim cương" của hai nhân vật chính, poster phim cũng hé lộ bối cảnh Sài Gòn về đêm vào khoảng thời gian cách đây hơn 60 năm: Đèn vàng lấp lánh, nổi bật với bảng hiệu Kim Đô. Đây là vũ trường trứ danh, biểu tượng của đời sống giải trí xa hoa và là một trong những điểm đến sang trọng bậc nhất Đông Nam Á thời bấy giờ. Hình ảnh Kim Đô vừa gợi hoài niệm, vừa nhắc nhớ về một giai đoạn mà hào quang và bi kịch luôn song hành.

cover-3.jpg

Đáng chú ý, bên cạnh đảm nhận vai trò nữ chính, Thanh Hằng còn "cân" vị trí nhà sản xuất trong bộ phim của đạo diễn Thắng Vũ. Chia sẻ về sự trở lại lần này, Thanh Hằng cho biết: "Suốt thời gian qua, Hằng ít xuất hiện trên sàn runway vì muốn dành toàn bộ tâm sức để chuẩn bị cho sự tái xuất này".

cover.jpg
Thanh Hằng được ông xã hộ tống trong ngày khai máy phim mới.
1472.jpg
Như Quỳnh
