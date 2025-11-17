Sau 2 năm kết hôn, siêu mẫu Thanh Hằng úp mở sẽ tái xuất trong một dự án lớn

HHTO - Hai năm sau khi kết hôn, Thanh Hằng vẫn chăm chỉ tham gia các sự kiện giải trí và xuất hiện trong các dự án thời trang - giải trí. Nữ siêu mẫu tiết lộ hiện tại cô đang tập trung cho một dự án lớn và dài hơi.

Trong một bài viết nhân kỷ niệm hai năm cưới (22/10/2025), Thanh Hằng từng chia sẻ ngắn gọn: “Không khác lắm so với bức tranh mà tôi muốn vẽ. Tự do trong lựa chọn, độc lập trong suy nghĩ và luôn đầy tiếng cười”. Điều này cho thấy cô đề cao sự tự do và tôn trọng, giữ sự chia sẻ ở mức vừa phải.

Trong 2 năm qua, Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh rất cởi mở chia sẻ chuyện công việc, tuy nhiên lại khá kín tiếng trước truyền thông về hôn nhân. Cả hai chỉ chia sẻ vừa đủ trên trang cá nhân và sánh đôi tại một vài sự kiện với trang phục đồng điệu cho thấy sự thoải mái và gắn kết.

Trong các bài phỏng vấn, Thanh Hằng thừa nhận sau khi kết hôn cô có những thay đổi nhất định: Cô rời bỏ phần nào sự “cứng nhắc” trước kia, học cách để mình dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng không đánh mất bản sắc.

Cô và chồng thường thức dậy sớm để tập thể thao. Họ cho rằng việc cùng vận động mỗi ngày vừa giữ sức khỏe, vừa là thời gian để kết nối với nhau. Siêu mẫu từng nói: “Tôi được thoải mái thể hiện bản thân và chồng tôi cũng hiểu được đây là sự thoải mái của người vợ và không gian của hôn nhân”.

Trong hơn 2 năm qua, Thanh Hằng vẫn đảm nhận vai trò vedette của nhiều sự kiện thời trang lớn như Vietnam International Fashion Week, show Adrian Anh Tuấn, show Lê Thanh Hòa… Cô cũng thường xuyên ngồi ghế giám khảo tại các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu như Miss Universe Vietnam 2024, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam hay Vietnam’s Next Top Model.

Về cuộc sống hôn nhân, không ít lần Thanh Hằng được giới truyền thông đặt câu hỏi về chuyện sinh con. Tuy nhiên, cô chia sẻ mình và chồng chưa đặt nặng chuyện này. Bản thân Thanh Hằng mong muốn để mọi việc diễn ra tự nhiên, không áp lực. Điều này nằm trong quan niệm hôn nhân của cô, đó là “miễn thấy hạnh phúc và thoải mái”, không vì phải đúng thời điểm hay theo định kiến nào đó.

Trong những tháng cuối năm, Thanh Hằng đang tạm có một khoảng lặng để tập trung vào một dự án lớn và dài hơi. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là một tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự trở lại của cô trên màn ảnh rộng sau thời gian dài ưu tiên cho thời trang. Dù vậy, siêu mẫu tạm thời chưa tiết lộ để dành cho khán giả sự bất ngờ.