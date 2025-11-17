Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Sau 2 năm kết hôn, siêu mẫu Thanh Hằng úp mở sẽ tái xuất trong một dự án lớn

Như Lê

HHTO - Hai năm sau khi kết hôn, Thanh Hằng vẫn chăm chỉ tham gia các sự kiện giải trí và xuất hiện trong các dự án thời trang - giải trí. Nữ siêu mẫu tiết lộ hiện tại cô đang tập trung cho một dự án lớn và dài hơi.

Trong một bài viết nhân kỷ niệm hai năm cưới (22/10/2025), Thanh Hằng từng chia sẻ ngắn gọn: “Không khác lắm so với bức tranh mà tôi muốn vẽ. Tự do trong lựa chọn, độc lập trong suy nghĩ và luôn đầy tiếng cười”. Điều này cho thấy cô đề cao sự tự do và tôn trọng, giữ sự chia sẻ ở mức vừa phải.

Trong 2 năm qua, Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh rất cởi mở chia sẻ chuyện công việc, tuy nhiên lại khá kín tiếng trước truyền thông về hôn nhân. Cả hai chỉ chia sẻ vừa đủ trên trang cá nhân và sánh đôi tại một vài sự kiện với trang phục đồng điệu cho thấy sự thoải mái và gắn kết.

2l9a4825jpg.jpg
dai-su-2.jpg

Trong các bài phỏng vấn, Thanh Hằng thừa nhận sau khi kết hôn cô có những thay đổi nhất định: Cô rời bỏ phần nào sự “cứng nhắc” trước kia, học cách để mình dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng không đánh mất bản sắc.

Cô và chồng thường thức dậy sớm để tập thể thao. Họ cho rằng việc cùng vận động mỗi ngày vừa giữ sức khỏe, vừa là thời gian để kết nối với nhau. Siêu mẫu từng nói: “Tôi được thoải mái thể hiện bản thân và chồng tôi cũng hiểu được đây là sự thoải mái của người vợ và không gian của hôn nhân”.

thanh-hang-event.jpg

Trong hơn 2 năm qua, Thanh Hằng vẫn đảm nhận vai trò vedette của nhiều sự kiện thời trang lớn như Vietnam International Fashion Week, show Adrian Anh Tuấn, show Lê Thanh Hòa… Cô cũng thường xuyên ngồi ghế giám khảo tại các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu như Miss Universe Vietnam 2024, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam hay Vietnam’s Next Top Model.

event-8.jpg

Về cuộc sống hôn nhân, không ít lần Thanh Hằng được giới truyền thông đặt câu hỏi về chuyện sinh con. Tuy nhiên, cô chia sẻ mình và chồng chưa đặt nặng chuyện này. Bản thân Thanh Hằng mong muốn để mọi việc diễn ra tự nhiên, không áp lực. Điều này nằm trong quan niệm hôn nhân của cô, đó là “miễn thấy hạnh phúc và thoải mái”, không vì phải đúng thời điểm hay theo định kiến nào đó.

aqua-3.jpg

Trong những tháng cuối năm, Thanh Hằng đang tạm có một khoảng lặng để tập trung vào một dự án lớn và dài hơi. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là một tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự trở lại của cô trên màn ảnh rộng sau thời gian dài ưu tiên cho thời trang. Dù vậy, siêu mẫu tạm thời chưa tiết lộ để dành cho khán giả sự bất ngờ.

580908510-1251066403729075-575407551892474353-n.jpg
Như Lê
#Thanh Hằng #dự án lớn #hôn nhân #thời trang #giải trí #màn ảnh #nhạc trưởng Trần Nhật Minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục