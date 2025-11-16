Anh Trai Say Hi: buitruonglinh hóa "vua trò chơi", B Ray - Vũ Cát Tường "trắng tay"

HHTO - Tập 9 Anh Trai "Say Hi" 2025 mở ra hành trình đầy hoang dã, nơi các Anh Trai phải đối mặt với những thử thách "sinh tồn" và luật chơi mới.

Tập 9 Anh Trai “Say Hi” 2025 đánh dấu sự khởi đầu đầy kịch tính cho Live Stage 4. Bước vào vòng đấu mới, các Anh Trai lạc vào một vùng đất hoang dã, nơi những thử thách mang tính “sinh tồn” liên tục diễn ra. Đây cũng là vòng đấu đầy áp lực khi 7 Anh Trai sẽ phải nói lời chia tay chương trình.

Không khí trở nên căng thẳng, hứa hẹn cho những màn trình diễn đầy kịch tính và bất ngờ.

Khác với format quen thuộc của mùa trước lẫn các vòng trước, Live Stage 4 tiếp tục “xào” luật chơi, khiến các Anh Trai không kịp “quay xe”. Sân khấu mới áp dụng hệ thống nhiệm vụ hoàn toàn khác, buộc các nghệ sĩ phải chứng minh bản lĩnh thông qua hàng loạt bài kiểm tra về tư duy, thể lực và chiến thuật.

Mỗi thử thách được xem như một phép ẩn dụ cho hành trình vượt qua giới hạn.

Cùng với đó, Live Stage mới cũng đồng nghĩa với việc hình thành những đội hình hoàn toàn mới. Hai đội trưởng đầu tiên được xác định dựa trên thứ hạng tổng hợp, lần lượt là Negav và buitruonglinh.

Dựa trên phần bình chọn từ khán giả cùng 6 khách mời của Live Stage 3, hai vị trí đội trưởng tiếp theo thuộc về CONGB và Vũ Cát Tường. Và đội trưởng cuối cùng thông qua bình chọn nội bộ giữa các thí sinh đã gọi tên rapper B Ray.

Dàn đội trưởng của Live Stage 4 được khán giả gọi vui là màn hội ngộ của các “cựu đội trưởng”.

Vòng lập đội diễn ra trong ba lượt với luật chơi kết hợp giữa các manh mối, cách sử dụng “hào” và chiến thuật chọn người của từng đội trưởng. Và để xác định thứ tự lựa chọn bài hát cho Live Stage 4, năm đội tiếp tục bước vào bốn trò chơi "sinh tồn".

Những đội hình mới được kỳ vọng sẽ tạo ra các “cú nổ” tại Live Stage 4.

Ở trò đầu tiên mang tên Gà Con Háu Đá, “cơn ác mộng” của Anh Trai mùa 1 bất ngờ quay trở lại - tấm thảm gai huyền thoại. Ở thử thách này, mỗi đội cử thành viên tham gia màn “đá gà” trên thảm gai.

Giữ vững phong thái “vua trò chơi”, buitruonglinh tiếp tục chứng minh bản lĩnh. Trong trận đấu lần này, nam ca sĩ khiến anh em “nở mày nở mặt” khi là người trụ lại cuối cùng, bất chấp phải đối phó với "chiêu trò" chiến thuật từ các đội còn lại.

Chiến thắng của buitruonglinh giúp đội anh có lợi thế quan trọng ngay từ trò đầu tiên.

Tiếp nối sau thử thách thể lực, Live Stage 4 đến với hai trò chơi đòi hỏi trí tuệ và khả năng quan sát. Trong Đường Hầm Toán Học, các thành viên phải nhẩm phép tính và tìm đúng đường hầm để chui qua. Ngay sau đó, Rương Bí Ẩn yêu cầu các Anh Trai vận dụng logic và khả năng quan sát khi tìm manh mối từ 30 món đồ được chia ngẫu nhiên trong 5 rương.

"Sự tích chiến quần" của Thái Ngân cũng ra đời từ trò chơi này.

Hai thử thách liên tiếp này khiến thứ hạng các đội liên tục thay đổi, tạo ra những màn đấu trí đầy kịch tính.

Trò cuối cùng, Chuyến Tàu Bồng Bột mang đến những giây phút dở khóc dở cười. Trò chơi tạo ra những tình huống hài hước khi các Anh Trai liên tục “ăn bột” vì nhầm hướng hay đánh trượt. Trong đội NEGAV, Jaysonlei nhiều lần phải chịu “trọn gói” bột từ đồng đội, hay buitruonglinh trở thành đội trưởng "số khổ" nhất vì bị phủ bột trắng cả mặt.

NEGAV "mất kiểm soát" khi "liên hoàn hất bột" vào đồng đội.

Sau bốn trò chơi, bảng điểm tổng kết cho thấy đội buitruonglinh dẫn đầu với 367 hào, tiếp theo là đội CONGB, NEGAV, Vũ Cát Tường và cuối cùng là B Ray. Với thứ tự này, các đội lần lượt chọn bài hát cho Live Stage 4.