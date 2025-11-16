HIEUTHUHAI có chia sẻ gây xúc động tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường cũ

HHTO - Ngày 15/11, HIEUTHUHAI trở về trường THPT Nguyễn Hữu Cầu để tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Nam rapper đã có những chia sẻ gây xúc động về hành trình tạo dựng thương hiệu cá nhân.

Sáng 15/11, rapper HIEUTHUHAI thu hút sự chú ý khi trở về trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (xã Bà Điểm, TP.HCM) - nơi anh từng theo học cấp Ba - để tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

HIEUTHUHAI bất ngờ xuất hiện tại trường cấp Ba cũ.

Nguồn: @traixuannguyenhuucau (TikTok).

Trở về ngôi trường cũ trong vai trò khách mời, nam rapper nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự kiện. Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc, HIEUTHUHAI được vinh danh là gương mặt truyền cảm hứng, trở thành điểm nhấn đặc biệt của chương trình.

Khoảnh khắc lên sân khấu tuyên dương của "cựu học sinh". Nguồn: @fchieuthuhai2222.

Nam rapper được tuyên dương tại Lễ kỉ niệm trường.



Đứng trên sân khấu của ngôi trường cũ, HIEUTHUHAI không giấu được cảm xúc khi gặp lại thầy cô. Nam rapper chia sẻ dù đã quen đứng trên nhiều sân khấu lớn, anh vẫn cảm thấy run và hồi hộp khi trở về trường, hay còn gọi đây là một chuyến “trở về nhà” đầy ý nghĩa.

Nguồn: @yenchu01111

Nam nghệ sĩ hồi tưởng lại quãng thời gian đi học, chia sẻ rằng bản thân từng là học sinh không quá nổi bật. Mãi đến lớp 12, khi chứng kiến bạn bè nhận giải thưởng và bằng khen, anh mới nhận ra mình cũng muốn một lần được đứng trên bục vinh danh.

Tuy nhiên, khi ấy anh chỉ thiếu một chút điểm để đạt thành tích, chưa đủ nhận khen thưởng từ nhà trường. “Đứng trên sân khấu hôm nay, sau 8 năm ra trường, Hiếu mới có cơ hội đứng trên sân trường và nhận được sự vinh danh” - HIEUTHUHAI chia sẻ.

Trở về trường cũ lần này, HIEUTHUHAI không chỉ mang theo những kỷ niệm của bản thân mà còn truyền cảm hứng cho học sinh hiện tại.

Trước khi trở thành rapper nổi tiếng, HIEUTHUHAI đã nổi bật với thành tích học tập chuẩn "con nhà người ta". Nam ca sĩ sinh năm 1999 tại TP.HCM, từng theo học khối chuyên Toán - Lí tại trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục con đường học tập tại Đại học Kinh Tế TP.HCM - một trong những trường đào tạo kinh tế uy tín hàng đầu miền Nam.

HIEUTHUHAI thời còn đi học.

Hiện nay, HIEUTHUHAI là một trong những nghệ sĩ Gen Z được chú ý nhất trên thị trường V-Pop, với loạt sản phẩm âm nhạc ấn tượng. Sau thành công của các chương trình như Anh Trai "Say Hi" đạt vị trí Quán quân, nam rapper tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ thông qua các chương trình giải trí, khẳng định vị thế của mình trong làng nhạc trẻ.