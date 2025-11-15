Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

DFOXIE37 x TUANN ra mắt album: Thế giới âm nhạc đa giác như những "tế bào sống"

Lan Anh

HHTO - DFOXIE37 và TUANN ra mắt album đầu tay LỢI KHUẨN - mang đến trải nghiệm đa giác, nơi mỗi track như một "lợi khuẩn" nuôi dưỡng tinh thần người nghe.

Ngày 13/10, album đầu tay LỢI KHUẨN của DFOXIE37 và TUANN chính thức ra mắt, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của cả hai. Album mở ra một cách nhìn mới về âm nhạc - không phải như một liều thuốc xoa dịu tạm thời, mà như một hệ sinh thái nuôi dưỡng tinh thần.

577885230-3725930161042240-3585433454198336967-n.jpg
thiet-ke-chua-co-ten-2025-11-15t121455099.png

album này, âm nhạc được ví như những "vi sinh" nhỏ bé đang chuyển động trong tâm trí người nghe. Thay vì nói về “healing” theo lối nghĩ quen thuộc là vỗ về và làm dịu, DFOXIE37 và TUANN chọn tìm về "gốc rễ" của cảm xúc: Tổn thương, hỗn loạn, cô độc hay giằng xé đều không phải điều tiêu cực cần tránh, mà là những thành phần thiết yếu trong cấu trúc tinh thần của mỗi người.

Âm nhạc trong LỢI KHUẨN mang sứ mệnh dỗ dành, giúp người nghe nhận diện “cơ chế vận hành” của chính mình. Nguồn: Hoa Học Trò TV

Loạt hình ảnh ẩn dụ trong LỢI KHUẨN phản chiếu cách hai nghệ sĩ trẻ kết hợp giữa sinh học và âm nhạc - hai lĩnh vực tưởng chừng không liên quan. Mỗi track như một “lợi khuẩn tinh thần”, âm thầm thanh lọc, tái tạo và khơi dậy nhận thức trong tâm trí người nghe. Từ tiếng bass, lớp vocal đến khoảng lặng hay âm nền, tất cả đều hoạt động như những tế bào sống trong của album.

Bản live LỢI KHUẨN được DFOXIE37 trình bày tại buổi ra mắt. Nguồn: Hoa Học Trò.

LỢI KHUẨN không chỉ là album đầu tay, mà còn là cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của DFOXIE37 và TUANN. Suốt nửa năm, TUANN gần như “chuyển hộ khẩu” sang nhà DFOXIE để toàn tâm toàn ý hoàn thiện dự án.

23d4f303a4c1289f71d0.jpg
Hai nghệ sĩ trẻ dành gần một năm để hoàn thành dự án.

Trước khi album chính thức ra mắt, DFOXIE37 và TUANN đã tổ chức một buổi giới thiệu thân mật cho LỢI KHUẨN, với sự tham gia của nhiều anh em rapper như 7dnight, Tọi, Blacka… Thay vì sân khấu rực rỡ hay một showcase theo công thức "truyền thống", sự kiện được thiết kế như một workshop - triển lãm đa giác quan, nơi âm nhạc hòa cùng hình ảnh, không gian và cảm xúc, tạo nên trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho người tham dự.

aed298b6ce74422a1b65.jpg
Buổi ra mắt dự án được tổ chức theo mô hình workshop.
6d1223957457f809a146.jpg
Những rapper thân thiết đã đến gửi lời chúc mừng và ủng hộ DFOXIE37 cùng TUANN.

DFOXIE37 là một nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc độc lập, nổi bật nhờ khả năng xây dựng không gian âm thanh mang tính “tự phản chiếu”, nơi người nghe có thể đối thoại với cảm xúc của chính mình. Anh là một trong những rapper mới nổi, và con số “37” - mã tỉnh Nghệ An cũng chính là tên nhóm của anh, gắn liền với cội nguồn và tinh thần đồng đội.

484318861-1732297014331671-9130725131440012367-n.jpg

Trong khi đó, TUANN là producer dày dạn kinh nghiệm trong các dự án alternative. Anh từng đứng sau nhiều bản sound thành công trên nền tảng TikTok như WON, GWENCHANA (7dnight) hay Khóa Chân (24K Right, Mason, Namcocain), góp phần tạo nên dấu ấn riêng trong cộng đồng sáng tạo.

352796176-3079608822341047-3232104863954698548-n.jpg
image-15.jpg
Lan Anh
#DFOXIE37 #Lợi khuẩn #hip-hop #alternative #triển lãm #âm nhạc #rapper #nghệ sĩ trẻ #TUANN

Xem thêm

Cùng chuyên mục