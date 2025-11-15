DFOXIE37 x TUANN ra mắt album: Thế giới âm nhạc đa giác như những "tế bào sống"

Ngày 13/10, album đầu tay LỢI KHUẨN của DFOXIE37 và TUANN chính thức ra mắt, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của cả hai. Album mở ra một cách nhìn mới về âm nhạc - không phải như một liều thuốc xoa dịu tạm thời, mà như một hệ sinh thái nuôi dưỡng tinh thần.

Ở album này, âm nhạc được ví như những "vi sinh" nhỏ bé đang chuyển động trong tâm trí người nghe. Thay vì nói về “healing” theo lối nghĩ quen thuộc là vỗ về và làm dịu, DFOXIE37 và TUANN chọn tìm về "gốc rễ" của cảm xúc: Tổn thương, hỗn loạn, cô độc hay giằng xé đều không phải điều tiêu cực cần tránh, mà là những thành phần thiết yếu trong cấu trúc tinh thần của mỗi người.

Âm nhạc trong LỢI KHUẨN mang sứ mệnh dỗ dành, giúp người nghe nhận diện “cơ chế vận hành” của chính mình. Nguồn: Hoa Học Trò TV

Loạt hình ảnh ẩn dụ trong LỢI KHUẨN phản chiếu cách hai nghệ sĩ trẻ kết hợp giữa sinh học và âm nhạc - hai lĩnh vực tưởng chừng không liên quan. Mỗi track như một “lợi khuẩn tinh thần”, âm thầm thanh lọc, tái tạo và khơi dậy nhận thức trong tâm trí người nghe. Từ tiếng bass, lớp vocal đến khoảng lặng hay âm nền, tất cả đều hoạt động như những tế bào sống trong của album.

Bản live LỢI KHUẨN được DFOXIE37 trình bày tại buổi ra mắt. Nguồn: Hoa Học Trò.

LỢI KHUẨN không chỉ là album đầu tay, mà còn là cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của DFOXIE37 và TUANN. Suốt nửa năm, TUANN gần như “chuyển hộ khẩu” sang nhà DFOXIE để toàn tâm toàn ý hoàn thiện dự án.

Hai nghệ sĩ trẻ dành gần một năm để hoàn thành dự án.

Trước khi album chính thức ra mắt, DFOXIE37 và TUANN đã tổ chức một buổi giới thiệu thân mật cho LỢI KHUẨN, với sự tham gia của nhiều anh em rapper như 7dnight, Tọi, Blacka… Thay vì sân khấu rực rỡ hay một showcase theo công thức "truyền thống", sự kiện được thiết kế như một workshop - triển lãm đa giác quan, nơi âm nhạc hòa cùng hình ảnh, không gian và cảm xúc, tạo nên trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho người tham dự.

Buổi ra mắt dự án được tổ chức theo mô hình workshop.

Những rapper thân thiết đã đến gửi lời chúc mừng và ủng hộ DFOXIE37 cùng TUANN.

DFOXIE37 là một nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc độc lập, nổi bật nhờ khả năng xây dựng không gian âm thanh mang tính “tự phản chiếu”, nơi người nghe có thể đối thoại với cảm xúc của chính mình. Anh là một trong những rapper mới nổi, và con số “37” - mã tỉnh Nghệ An cũng chính là tên nhóm của anh, gắn liền với cội nguồn và tinh thần đồng đội.

Trong khi đó, TUANN là producer dày dạn kinh nghiệm trong các dự án alternative. Anh từng đứng sau nhiều bản sound thành công trên nền tảng TikTok như WON, GWENCHANA (7dnight) hay Khóa Chân (24K Right, Mason, Namcocain), góp phần tạo nên dấu ấn riêng trong cộng đồng sáng tạo.