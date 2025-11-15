Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Chỉ với 5 giây, "chị đẹp" Đỗ Thị Hải Yến làm xao xuyến trái tim người yêu điện ảnh

Bảo Trâm - Ảnh: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Xuất hiện trong trailer phim điện ảnh Quán Kỳ Nam, nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến gây chú ý với vẻ đẹp mặn mà, khí chất điện ảnh vượt thời gian.

Trong đoạn trailer vừa được công bố của bộ phim Quán Kỳ Nam, Đỗ Thị Hải Yến xuất hiện trong tạo hình phụ nữ trung niên sống tại một khu cư xá cũ cuối thập niên 1980. Vẻ ngoài giản dị với mái tóc buông nhẹ, trang phục mang sắc thái hoài cổ và ánh sáng ấm áp đặc trưng của bối cảnh Sài Gòn xưa giúp thần thái của cô được tôn lên rõ nét.

Chỉ vài giây xuất hiện, gương mặt thanh tú cùng biểu cảm sâu lắng đã tạo nên một trường đoạn ngắn nhưng đặc sắc: Nội tâm nhân vật được nữ diễn viên truyền tải tinh tế thông qua ánh mắt mà không cần bất kỳ lời thoại nào.

5s (tua chậm) gây ấn tượng của Đỗ Thị Hải Yến trong trailer Quán Kỳ Nam.
qkn-64.jpg
"Ánh mắt biết nói" của Đỗ Thị Hải Yến gây sốt.

Thêm một điểm nổi bật trong trailer là những phân đoạn tương tác tình cảm của mỹ nhân 8X với bạn diễn Liên Bỉnh Phát. Mỗi ánh nhìn, cử chỉ và lời nói từ cô đều toát lên sự trưởng thành trong tình yêu, tạo nên “phản ứng hoá học” chân thực và cuốn hút. Chỉ trong giây lát, mạch cảm xúc mà hai nhân vật chính truyền tải khiến khán giả liên tưởng đến một câu chuyện tình sâu sắc, đậm chất ẩn ý.

qkn-29.jpg
Tương tác nhẹ nhàng, tình cảm của Khang (Liên Bỉnh Phát thủ vai) và Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến thủ vai) khiến người xem liên tưởng đến một tình yêu trưởng thành, sâu sắc.

Về hành trình sự nghiệp, Đỗ Thị Hải Yến từng là biểu tượng của dòng phim điện ảnh Việt Nam với những vai diễn để lại dấu ấn sâu sắc trong các bộ phim Chuyện Của Pao, Chơi Vơi, Cánh Đồng Bất Tận,... Năm 2001, cô ghi dấu ấn quốc tế khi trở thành diễn viên Việt Nam duy nhất đóng chính trong một bộ phim Hollywood mang tên Người Mỹ Trầm Lặng.

hit-maker-6.png
Năm 2001, Đỗ thị Hải Yến vượt qua hơn 2000 đối thủ, vinh dự góp mặt trong bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng của đạo diễn Phillip Noyce.

Từng “chiếm trọn” trái tim của những người yêu điện ảnh bằng phong thái thanh tao, vẻ đẹp đượm buồn và khả năng nhập vai sâu sắc, Đỗ Thị Hải Yến gây tiếc nuối khi lựa chọn lui về “ở ẩn” để tập trung chăm sóc gia đình. Sau nhiều năm vắng bóng, sự trở lại của cô trong các bộ phim điện ảnh gần đây nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

hit-maker-44.jpg
Ngoài Quán Kỳ Nam, khán giả còn mong đợi vai diễn hoàng hậu của Đỗ Thị Hải Yến trong bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ﻿.

Màn tái xuất của Đỗ Thị Hải Yến không chỉ tạo nên cơn sốt bởi nhan sắc mặn mà, đằm thắm mà còn gây ấn tượng mạnh với lối diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc. Sự trở lại lần này đánh dấu một bước chuyển mới trong sự nghiệp của cô khi những vai diễn không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà còn sâu sắc về tâm lý và chiều sâu nhân vật.

image.jpg
Bảo Trâm - Ảnh: Tổng hợp
#Đỗ Thị Hải Yến #Quán Kỳ Nam #Nhan sắc gây sốt #mỹ nhân làng điện ảnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục