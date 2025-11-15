Chỉ với 5 giây, "chị đẹp" Đỗ Thị Hải Yến làm xao xuyến trái tim người yêu điện ảnh

Trong đoạn trailer vừa được công bố của bộ phim Quán Kỳ Nam, Đỗ Thị Hải Yến xuất hiện trong tạo hình phụ nữ trung niên sống tại một khu cư xá cũ cuối thập niên 1980. Vẻ ngoài giản dị với mái tóc buông nhẹ, trang phục mang sắc thái hoài cổ và ánh sáng ấm áp đặc trưng của bối cảnh Sài Gòn xưa giúp thần thái của cô được tôn lên rõ nét.

Chỉ vài giây xuất hiện, gương mặt thanh tú cùng biểu cảm sâu lắng đã tạo nên một trường đoạn ngắn nhưng đặc sắc: Nội tâm nhân vật được nữ diễn viên truyền tải tinh tế thông qua ánh mắt mà không cần bất kỳ lời thoại nào.

5s (tua chậm) gây ấn tượng của Đỗ Thị Hải Yến trong trailer Quán Kỳ Nam.

"Ánh mắt biết nói" của Đỗ Thị Hải Yến gây sốt.

Thêm một điểm nổi bật trong trailer là những phân đoạn tương tác tình cảm của mỹ nhân 8X với bạn diễn Liên Bỉnh Phát. Mỗi ánh nhìn, cử chỉ và lời nói từ cô đều toát lên sự trưởng thành trong tình yêu, tạo nên “phản ứng hoá học” chân thực và cuốn hút. Chỉ trong giây lát, mạch cảm xúc mà hai nhân vật chính truyền tải khiến khán giả liên tưởng đến một câu chuyện tình sâu sắc, đậm chất ẩn ý.

Tương tác nhẹ nhàng, tình cảm của Khang (Liên Bỉnh Phát thủ vai) và Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến thủ vai) khiến người xem liên tưởng đến một tình yêu trưởng thành, sâu sắc.

Về hành trình sự nghiệp, Đỗ Thị Hải Yến từng là biểu tượng của dòng phim điện ảnh Việt Nam với những vai diễn để lại dấu ấn sâu sắc trong các bộ phim Chuyện Của Pao, Chơi Vơi, Cánh Đồng Bất Tận,... Năm 2001, cô ghi dấu ấn quốc tế khi trở thành diễn viên Việt Nam duy nhất đóng chính trong một bộ phim Hollywood mang tên Người Mỹ Trầm Lặng.

Năm 2001, Đỗ thị Hải Yến vượt qua hơn 2000 đối thủ, vinh dự góp mặt trong bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng của đạo diễn Phillip Noyce.

Từng “chiếm trọn” trái tim của những người yêu điện ảnh bằng phong thái thanh tao, vẻ đẹp đượm buồn và khả năng nhập vai sâu sắc, Đỗ Thị Hải Yến gây tiếc nuối khi lựa chọn lui về “ở ẩn” để tập trung chăm sóc gia đình. Sau nhiều năm vắng bóng, sự trở lại của cô trong các bộ phim điện ảnh gần đây nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Ngoài Quán Kỳ Nam, khán giả còn mong đợi vai diễn hoàng hậu của Đỗ Thị Hải Yến trong bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ﻿.

Màn tái xuất của Đỗ Thị Hải Yến không chỉ tạo nên cơn sốt bởi nhan sắc mặn mà, đằm thắm mà còn gây ấn tượng mạnh với lối diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc. Sự trở lại lần này đánh dấu một bước chuyển mới trong sự nghiệp của cô khi những vai diễn không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà còn sâu sắc về tâm lý và chiều sâu nhân vật.