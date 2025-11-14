Quang Tuấn, Hoài Lâm phải dầm mình trong cống ngầm để quay "Thiên đường máu"

Hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ khi đánh trực diện vào thị giác. Hai nhân vật chính do Quang Tuấn và Hoài Lâm thủ vai xuất hiện trong khung hình chật hẹp, tối tăm của đường cống ngầm. Nước vẫn chảy xối xả từ trên xuống còn dưới mặt nước, cơ man các loại rác thải, chuột bọ.

Trên khắp cơ thể họ là những vết thương chi chít. Họ lấm lem, ướt sũng với ánh mắt vừa dò xét vừa đầy sợ hãi. Trong tay họ là một ngọn lửa nhỏ được thắp lên yếu ớt nhưng không vụt tắt, trở thành điểm sáng duy nhất giữa bóng tối.

Poster thể hiện tính đối lập, tương phản cao, gợi cảm giác ngột ngạt, ẩn dụ cho sự tù túng của những người bị lừa sang xứ người lao động khổ sai. Con người, nước bẩn, rác thải và không gian hẹp tạo nên cảm giác tất cả như bị cuốn trôi vào nhau, gần như không lối thoát.

Dòng tagline “Việc nhẹ lương cao - Đi dễ khó về” đóng vai trò như một cú đánh trực diện vào tâm lý xã hội hiện nay, phơi bày sự thật trần trụi đằng sau lời mời gọi đầy cám dỗ của những đường dây lừa đảo lao động ra nước ngoài.

Quang Tuấn - Hoài Lâm trong cảnh quay dưới cống ngầm.

Theo tiết lộ từ phía nhà sản xuất, hình ảnh trên teaser poster cũng là một trong những phân cảnh quan trọng trong bộ phim. Bối cảnh này được quay tại một chung cư tại quận 2 (cũ), TP.HCM.

Trong phân cảnh này, Quang Tuấn và Hoài Lâm mất nhiều giờ đồng hồ quay phim dưới một đoạn cống ngầm, phía dưới là dòng nước đen còn ở trên, mỗi khi đạo diễn hô diễn là nước được bơm xối xả.

Ở phân cảnh này đạo diễn Hoàng Tuấn Cường yêu cầu cả hai diễn viên liên tục phải dầm mình trong nước lạnh, quay đi quay lại rất nhiều lần. Vì không gian rất chật chội, suốt quá trình quay cả Quang Tuấn và Hoài Lâm không thể đứng thẳng người mà luôn phải trong tư thế cúi khom hoặc ngồi xổm trên mặt nước.

"Tôi không sợ nhưng vẫn có cảm giác ớn lạnh, nổi da gà" - diễn viên Quang Tuấn chia sẻ trong thời gian nghỉ giữa cảnh quay để tổ thiết kế set-up lại bối cảnh. Anh cho biết, dù từng đóng phim Địa đạo có cảnh chui hầm trong không gian còn chật chội hơn nhưng đây là lần đầu tiên anh phải chui cống đóng phim. Nam diễn viên kể thêm: “Trong đó có rất nhiều thứ như rác bẩn, chuột, gián. Ngay cả khi hoàn thành cảnh quay về nhà tắm xong tôi vẫn có cảm giác ngứa. Đây là trải nghiệm đáng nhớ trong đời”.

Trong khi đó, Hoài Lâm cho biết dù đã tham gia một số bộ phim trước đó nhưng vai diễn lần này mang đến cho anh thử thách và độ khó cao nhất. “Những phân cảnh diễn cùng anh Tuấn tôi được chỉ bảo và động viên rất nhiều. Nhờ vậy mà tôi cũng giữ được mạch cảm xúc và tâm lý nhân vật theo đúng yêu cầu từ đạo diễn” - Hoài Lâm nói thêm.

Thiên Đường Máu với sự tham gia diễn xuất của Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Thanh Hương, Bích Ngọc, Lê Minh Thuấn, NSƯT Hạnh Thuý, Hoàng Yến, Minh Thuấn, Lâm Thanh Sơn, Đình Hiếu, Hoàng Trinh…