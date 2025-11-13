Minh Hằng làm huấn luyện viên, “chấm điểm” Đồng Ánh Quỳnh, Tín Nguyễn

HHTO - Ngày 12/11, Minh Hằng chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "DIRECTOR", đánh dấu màn trở lại Vpop sau 7 năm. Ca khúc do nhóm DTAP sáng tác và sản xuất, thuộc thể loại dance sôi động, trẻ trung.

DIRECTOR như một tuyên ngôn mạnh mẽ, khắc họa hình ảnh người phụ nữ hiện đại - vừa bản lĩnh, vừa kiêu hãnh. Qua ca từ, Minh Hằng ví cuộc sống như một bộ phim, nơi cô là đạo diễn cho chính mình. Bài hát cho thấy năng lượng tự tin, thời thượng cùng chút châm biếm nhẹ nhàng.

Minh Hằng chia sẻ: “7 năm qua tôi không hoạt động nhiều về âm nhạc, đó là một khoảng thời gian không ngắn. Đặc biệt, những thay đổi sau khi có gia đình và em bé đã tác động sâu sắc đến cuộc sống và tinh thần của tôi. Cụm từ DIRECTOR dễ tạo liên tưởng đến hành trình làm diễn viên, làm phim mà Minh Hằng đã đi qua.

Chủ đề này mang đến cảm giác thân thuộc, gần gũi, giúp khán giả dễ cảm nhận và tin vào sản phẩm mới. Ngoài nghĩa đen là đạo diễn, tôi rất thích ý nghĩa sâu xa của DIRECTOR là khả năng làm chủ cuộc đời mình - điều này rất đúng với Minh Hằng ở thời điểm hiện tại”.

MV mở đầu bằng khung cảnh chuyến bay mang tên DIRECTOR, xuyên qua bầu trời bão tố và thả xuống một “cơn mưa” đĩa CD, nổi bật với chiếc đĩa mang dòng chữ “Nhạc Dance is Back”. Hình ảnh chiếc CD khổng lồ gợi cảm giác hoài niệm về những năm 2000 - thời kỳ băng đĩa thịnh hành tại V-Pop và cũng là dấu ấn riêng của Minh Hằng trong âm nhạc.

MV còn có sự xuất hiện của ba khách mời đặc biệt: Đồng Ánh Quỳnh, Tín Nguyễn và Khiết Đan. Cả ba vào vai những “thí sinh” trong một buổi thử vai giả tưởng, nơi Minh Hằng hóa thân thành huấn luyện viên - đạo diễn. Ba nhân vật phải thể hiện vô vàn biểu cảm phức tạp, bộc lộ cảm xúc để thuyết phục Minh Hằng.

Điểm nhấn của MV DIRECTOR còn có phần vũ đạo trên nền cát trắng, nơi Minh Hằng thể hiện các động tác có độ khó cao như xoạc chân, trườn và hất cát. Thời trang cũng là yếu tố nổi bật khi Minh Hằng biến hóa trong 7 tạo hình khác nhau. Các tạo hình trải dài từ phong cách IT-girl trẻ trung với trang phục Versace, hình ảnh thiên thần trong đầm trắng cut-out của Lê Long, đến phong thái quyền lực với corset, găng tay đỏ và trang sức Tiffany & Co.

Nói thêm về DIRECTOR, Minh Hằng cho biết đây không phải là sự bộc phát hay ngẫu hứng mà cô đã nung nấu ý định làm MV ngay sau chương trình Chị Đẹp Đạp Gió: “Chị Đẹp Đạp Gió đã giúp tôi lấy lại ngọn lửa đam mê với âm nhạc và sân khấu. Tôi có cơ hội cập nhật thêm xu hướng âm nhạc mà khán giả yêu thích ở thời điểm hiện tại. Qua đó, tôi tự giải đáp được những câu hỏi còn bỏ ngỏ bên trong mình về việc trở lại, về khả năng hòa nhập với môi trường âm nhạc hiện đại, để quá trình chọn bài hát, thu âm và làm MV được thuận lợi hơn”.