Han Sara bật khóc trong tiệc mừng sinh nhật, thử thách dance battle cùng fan

HHTO - Han Sara mừng sinh nhật tuổi 25 bên người hâm mộ trong buổi fan meeting ấm áp, gửi lời tri ân sâu sắc tới FC và hồi tưởng về hành trình đã qua.

Ngày 15/11, Han Sara đã mở màn chuỗi sự kiện mừng sinh nhật tuổi 25 bằng buổi fan meeting thân mật tại TP.HCM, quy tụ đông đảo người hâm mộ.

Không chỉ là buổi gặp gỡ đơn thuần, sự kiện còn mang ý nghĩa đặc biệt với Han Sara khi cô có cơ hội chia sẻ cảm xúc, nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật.

Vừa qua, fan meeting Han Sara tại TP.HCM đã diễn ra đầy cảm xúc.

Fan meeting còn là dịp để chủ nhân hit Đếm Cừu gửi lời tri ân tới khán giả - những người đã đồng hành, động viên cô trong giai đoạn khó khăn nhất. Sân khấu trở thành “sân chơi” đúng nghĩa khi Han Sara và fan cùng tham gia loạt trò chơi như Bịt mắt bắt Lạc Đà, Lớp học Lạc Đà hay thử thách dance battle,...

Những pha "tung hứng" hài hước, sự nhiệt tình của Lạc Đà khiến nữ ca sĩ "phải wow".

Không khí buổi gặp gỡ càng thêm rộn ràng khi nhiều người bạn thân thiết của Han Sara có mặt để chúc mừng sinh nhật sớm. Hoàng Duyên, Đào Tử A1J, nhạc sĩ - ca sĩ Cheng, dancer Quang Đăng cùng bạn gái Yee Pink, MC Emma Nhất Khanh… đều xuất hiện từ sớm và ở lại đến cuối chương trình để chung vui cùng cô.

Dàn khách mời đến chúc mừng Han Sara.

Dù không thể có mặt trực tiếp, loạt nghệ sĩ thân thiết như Minh Hằng, Erik, JSOL, Orange, Lamoon hay Yeolan vẫn gửi video chúc mừng đáng yêu, góp phần làm tăng thêm sự xúc động cho chủ nhân buổi tiệc.

Han Sara thích thú với "chuỗi" lời chúc từ đồng nghiệp thân thiết.

Đáp lại tình cảm nồng nhiệt từ khán giả, Han Sara cũng chuẩn bị hàng loạt món quà bất ngờ dành cho người hâm mộ. Từ chiếc bánh quy tự tay làm đến những phần quà nhỏ xinh,... tất cả đều được cô trao tặng bằng sự chân thành. Điểm nhấn của buổi gặp gỡ còn là khoảnh khắc nữ ca sĩ hát live ca khúc Do Anh Si.

Ngay khi giai điệu vang lên, cả khán phòng lập tức hòa giọng, biến sân khấu thành một dàn đồng ca lớn.

Giữa sự bao bọc của tình yêu thương, cô trải lòng: “Khi xem lại những hình ảnh của hai năm vắng bóng, em thật sự thấy mình đã trải qua quãng thời gian rất khó khăn, nhiều lúc cảm giác chỉ có một mình. Nhưng bây giờ, em có mọi người, có các Lạc Đà luôn ở đây, nhìn em khóc và còn khen em khóc cũng xinh nữa”.

Buổi gặp gỡ kết thúc bằng những cái ôm ấm áp dành cho từng khán giả.

Sinh năm 2000 tại Seoul và đến Việt Nam từ năm 10 tuổi, Han Sara ghi dấu từ Giọng Hát Việt 2017 và luôn miệt mài theo đuổi âm nhạc. Nhờ giọng hát sáng, khả năng rap, vũ đạo, cùng tư duy âm nhạc hiện đại pha trộn văn hóa Việt - Hàn, cô tạo ra màu sắc riêng biệt qua các ca khúc như Do Anh Si, Tớ Thích Cậu, Vì Yêu Là Nhớ,...