Kịch về Hoa hậu của Ngọc Phước - BB Trần "cháy vé", có nhiều nghệ sĩ đến xem

Thời điểm cuối năm nay, vở kịch Đảo Hoa Hậu tại Nhà hát Thanh Niên đang trở thành hiện tượng khi thu hút đông đảo khán giả, với những suất diễn "cháy vé" trong thời gian kỷ lục. Trên trang Ticketbox, các suất diễn cuối cùng của Đảo Hoa Hậu trong năm 2025 đều đã hết sạch vé. Khán giả hiện tại muốn xem phải đành phải kiên nhẫn chờ đợi sang năm 2026 để "săn" vé.

Vở kịch Đảo Hoa Hậu "cháy vé" toàn bộ suất diễn trong năm 2025.

Nội dung Đảo Hoa Hậu xoay quanh một cuộc thi sắc đẹp đầy kịch tính và hài hước trên... đảo hoang. Tại đây, các thí sinh không chỉ tranh tài về nhan sắc mà còn phơi bày những góc khuất của tham vọng, sự cạnh tranh khốc liệt qua các tình huống dở khóc dở cười. Vở kịch lấy cảm hứng từ các cuộc thi hoa hậu nhưng được biến tấu với mục đích giải trí, đồng thời mang đến những thông điệp đáng suy ngẫm về góc khuất giới giải trí.

Dàn diễn viên chính của Đảo Hoa Hậu bao gồm các gương mặt quen thuộc như: BB Trần, Ngọc Phước, Hải Triều cùng với nhiều gương mặt "làm mưa làm gió" trên TikTok thời gian qua như Long Chun, Bé 7, Mai Bảo Vinh, Giỏi Lê...

Đảo Hoa Hậu và cuộc thi Miss 2T khiến khán giả "phát sốt".

Điều làm nên sức sống riêng biệt của Đảo Hoa Hậu chính là cách mà vở kịch biến sân khấu truyền thống thành một "sân chơi" sắc đẹp thực thụ, với mức độ đầu tư công phu, tiệm cận một cuộc thi Hoa hậu thực thụ. Ngoài dàn dựng sân khấu, các nhân vật còn có dịp "lột xác" với phong cách trang phục riêng biệt qua từng suất chiếu. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ khi hàng chục thí sinh có định hướng thương hiệu cá nhân riêng biệt, và mỗi đêm diễn đều diện một bộ đồ khác nhau, chưa bao giờ trùng lặp.

Dàn nhân vật Đảo Hoa Hậu đầu tư công phu về trang phục, không kém cạnh các cuộc thi chính chuyên.

Chưa dừng lại ở đó, Đảo Hoa Hậu còn khiến khán giả tại nhà hat lẫn ở nhà, xem qua trích đoạn trên mạng xã hội phải thích thú với tình tiết "giám khảo ẩn danh". Trong mỗi suất diễn, MC sẽ mời "giám khảo ẩn danh" đọc câu hỏi cho thí sinh, và họ là những nghệ sĩ nổi tiếng đến xem kịch.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến xem Đảo Hoa Hậu, được mời làm "giám khảo ẩn danh".

Những gương mặt nổi bật từng làm khán giả Đảo Hoa Hậu và trở thành "giám khảo ẩn danh" như Thu Minh, Văn Mai Hương, Neko Lê, Tăng Phúc, Diệu Nhi, Lê Khánh, Trung Quân, Võ Tấn Phát, Hữu Đằng, Plastique Tiara... Dần dà, vở kịch trở thành "sít rịt" mà khán giả mong muốn đến xem để biết được nghệ sĩ nào sẽ xuất hiện tiếp theo.

Neko Lê và Tăng Phúc đến xem Đảo Hoa Hậu. Nguồn: @haucungcuahaily

Trung Quân và Hữu Đằng hỏi dồn dập Ngọc Phước. Nguồn: @littlebunnie17