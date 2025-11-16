Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Kịch về Hoa hậu của Ngọc Phước - BB Trần "cháy vé", có nhiều nghệ sĩ đến xem

Thiện Dư

HHTO - Vở kịch Đảo Hoa Hậu do nhóm hài của BB Trần - Ngọc Phước sản xuất và trình diễn thu hút lượng lớn khán giả, "cháy vé" nhiều suất.

Thời điểm cuối năm nay, vở kịch Đảo Hoa Hậu tại Nhà hát Thanh Niên đang trở thành hiện tượng khi thu hút đông đảo khán giả, với những suất diễn "cháy vé" trong thời gian kỷ lục. Trên trang Ticketbox, các suất diễn cuối cùng của Đảo Hoa Hậu trong năm 2025 đều đã hết sạch vé. Khán giả hiện tại muốn xem phải đành phải kiên nhẫn chờ đợi sang năm 2026 để "săn" vé.

62bad85461b0a7d60fbd7e365a2cf6e9.jpg
img-1560.jpg
Vở kịch Đảo Hoa Hậu "cháy vé" toàn bộ suất diễn trong năm 2025.

Nội dung Đảo Hoa Hậu xoay quanh một cuộc thi sắc đẹp đầy kịch tính và hài hước trên... đảo hoang. Tại đây, các thí sinh không chỉ tranh tài về nhan sắc mà còn phơi bày những góc khuất của tham vọng, sự cạnh tranh khốc liệt qua các tình huống dở khóc dở cười. Vở kịch lấy cảm hứng từ các cuộc thi hoa hậu nhưng được biến tấu với mục đích giải trí, đồng thời mang đến những thông điệp đáng suy ngẫm về góc khuất giới giải trí.

Dàn diễn viên chính của Đảo Hoa Hậu bao gồm các gương mặt quen thuộc như: BB Trần, Ngọc Phước, Hải Triều cùng với nhiều gương mặt "làm mưa làm gió" trên TikTok thời gian qua như Long Chun, Bé 7, Mai Bảo Vinh, Giỏi Lê...

img-1557.jpg
Đảo Hoa Hậu và cuộc thi Miss 2T khiến khán giả "phát sốt".

Điều làm nên sức sống riêng biệt của Đảo Hoa Hậu chính là cách mà vở kịch biến sân khấu truyền thống thành một "sân chơi" sắc đẹp thực thụ, với mức độ đầu tư công phu, tiệm cận một cuộc thi Hoa hậu thực thụ. Ngoài dàn dựng sân khấu, các nhân vật còn có dịp "lột xác" với phong cách trang phục riêng biệt qua từng suất chiếu. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ khi hàng chục thí sinh có định hướng thương hiệu cá nhân riêng biệt, và mỗi đêm diễn đều diện một bộ đồ khác nhau, chưa bao giờ trùng lặp.

img-1561.jpg
Dàn nhân vật Đảo Hoa Hậu đầu tư công phu về trang phục, không kém cạnh các cuộc thi chính chuyên.

Chưa dừng lại ở đó, Đảo Hoa Hậu còn khiến khán giả tại nhà hat lẫn ở nhà, xem qua trích đoạn trên mạng xã hội phải thích thú với tình tiết "giám khảo ẩn danh". Trong mỗi suất diễn, MC sẽ mời "giám khảo ẩn danh" đọc câu hỏi cho thí sinh, và họ là những nghệ sĩ nổi tiếng đến xem kịch.

img-1563.jpg
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến xem Đảo Hoa Hậu, được mời làm "giám khảo ẩn danh".

Những gương mặt nổi bật từng làm khán giả Đảo Hoa Hậu và trở thành "giám khảo ẩn danh" như Thu Minh, Văn Mai Hương, Neko Lê, Tăng Phúc, Diệu Nhi, Lê Khánh, Trung Quân, Võ Tấn Phát, Hữu Đằng, Plastique Tiara... Dần dà, vở kịch trở thành "sít rịt" mà khán giả mong muốn đến xem để biết được nghệ sĩ nào sẽ xuất hiện tiếp theo.

Neko Lê và Tăng Phúc đến xem Đảo Hoa Hậu. Nguồn: @haucungcuahaily
Trung Quân và Hữu Đằng hỏi dồn dập Ngọc Phước. Nguồn: @littlebunnie17
Lê Khánh làm "giám khảo ẩn danh" Đảo Hoa Hậu. Nguồn: @niiiyeunggg
banner.jpg
Thiện Dư
#Đảo Hoa Hậu #BB Trần #Ngọc Phước #Hải Triều #Hữu Đằng

Xem thêm

Cùng chuyên mục