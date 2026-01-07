Tân Binh Toàn Năng: Mối quan hệ của Phúc Nguyên và "anh PT" Minh Hiếu gây tò mò

HHTO - Trong giai đoạn "nước rút" cuối cùng của Tân Binh Toàn Năng, Thái Lê Minh Hiếu đảm nhận vai trò "PT lương tâm" cho Phúc Nguyên. Những khoảnh khắc trai đẹp 2K2 nhắc nhở em út 2K5 khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả.

Tân Binh Toàn Năng đã đi đến vòng Chung kết, khán giả mong chờ đội hình ra mắt sau cùng. Ở giai đoạn nước rút, Phúc Nguyên cần siết cân, có một hình thể đẹp cho sân khấu solo và các phần trình diễn nhóm. Chính vì thế, Thái Lê Minh Hiếu trở thành "PT lương tâm" cho tân binh 2K5.

Trai đẹp sinh năm 2K2 khẳng định: "Các bạn tân binh thì hơi có một chút vấn đề về... cân nặng. Bởi vì các "bé" cũng đang trong độ tuổi mới lớn, ví dụ như Phúc Nguyên nè, cần để em làm PT một thời gian".

Nổi tiếng là người chăm tập luyện thể thao và từng có màn thay đổi ngoại hình ngoạn mục, Thái Lê Minh Hiếu nay trở thành "HLV thể hình" cho Phúc Nguyên. Nguồn ảnh: FBNV.

Trong các phân đoạn tụ họp cùng nhau, Minh Hiếu luôn nhắc nhở Phúc Nguyên: "Nguyên ơi ăn ít thôi nhé. Hôm nay bao nhiêu gà rán rồi nhé". Đến lúc các Tân binh Thăng cấp ăn uống với nhau, Phúc Nguyên cũng liên tục hỏi ý kiến Minh Hiếu: "Em ăn cái này được không, em ăn thêm bò, ăn mì ý được không?".



Lúc này, "PT lương tâm" lập tức bật chế độ "khó ở": "Em đã ăn sáng rồi, em phải ngừng lại thôi. Hôm nay em ăn sáng rồi, em còn không tập nữa. Em mà ăn thì em đừng có... gặp anh nữa" - Thái Lê Minh Hiếu hóm hỉnh.

Tiết lộ thêm về hành trình làm "HLV thể hình" cho Phúc Nguyên, Minh Hiếu khẳng định mình tình nguyện làm "PT 0 đồng": "Anh nuôi Phúc Nguyên mà. Chờ đến lúc Phúc Nguyên thành công Phúc Nguyên nuôi lại anh". Đồng thời, tân binh sinh năm 2K2 bật mí hiện đang giữ nhiều video ghi hình lúc Phúc Nguyên tập luyện nên chắc chắn Phúc Nguyên không dám "quên" mình. "Anh Hiếu lúc nào cũng giơ máy lên, rồi: Hành trình thay đổi của Phúc Nguyên nè. 10 cái rồi" - Phúc Nguyên chia sẻ.

Nhiều người hâm mộ cho rằng, với cường độ "check var" liên tục từ đàn anh Minh Hiếu, Phúc Nguyên chắc chắn sẽ sớm đạt được hình thể mong muốn. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc bộc lộ tính cách trái dấu của cặp "PT khó tính" - "Người tập vô tri" cũng nhận về "bão haha" từ netizen và các tân binh còn lại.