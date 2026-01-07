Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Tân Binh Toàn Năng: Mối quan hệ của Phúc Nguyên và "anh PT" Minh Hiếu gây tò mò

Trương Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong giai đoạn "nước rút" cuối cùng của Tân Binh Toàn Năng, Thái Lê Minh Hiếu đảm nhận vai trò "PT lương tâm" cho Phúc Nguyên. Những khoảnh khắc trai đẹp 2K2 nhắc nhở em út 2K5 khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả.

Tân Binh Toàn Năng đã đi đến vòng Chung kết, khán giả mong chờ đội hình ra mắt sau cùng. Ở giai đoạn nước rút, Phúc Nguyên cần siết cân, có một hình thể đẹp cho sân khấu solo và các phần trình diễn nhóm. Chính vì thế, Thái Lê Minh Hiếu trở thành "PT lương tâm" cho tân binh 2K5.

Trai đẹp sinh năm 2K2 khẳng định: "Các bạn tân binh thì hơi có một chút vấn đề về... cân nặng. Bởi vì các "bé" cũng đang trong độ tuổi mới lớn, ví dụ như Phúc Nguyên nè, cần để em làm PT một thời gian".

589621456-122112940053038516-3621147047025720017-n.jpg
Nổi tiếng là người chăm tập luyện thể thao và từng có màn thay đổi ngoại hình ngoạn mục, Thái Lê Minh Hiếu nay trở thành "HLV thể hình" cho Phúc Nguyên. Nguồn ảnh: FBNV.

Trong các phân đoạn tụ họp cùng nhau, Minh Hiếu luôn nhắc nhở Phúc Nguyên: "Nguyên ơi ăn ít thôi nhé. Hôm nay bao nhiêu gà rán rồi nhé". Đến lúc các Tân binh Thăng cấp ăn uống với nhau, Phúc Nguyên cũng liên tục hỏi ý kiến Minh Hiếu: "Em ăn cái này được không, em ăn thêm bò, ăn mì ý được không?".

Lúc này, "PT lương tâm" lập tức bật chế độ "khó ở": "Em đã ăn sáng rồi, em phải ngừng lại thôi. Hôm nay em ăn sáng rồi, em còn không tập nữa. Em mà ăn thì em đừng có... gặp anh nữa" - Thái Lê Minh Hiếu hóm hỉnh.

Tiết lộ thêm về hành trình làm "HLV thể hình" cho Phúc Nguyên, Minh Hiếu khẳng định mình tình nguyện làm "PT 0 đồng": "Anh nuôi Phúc Nguyên mà. Chờ đến lúc Phúc Nguyên thành công Phúc Nguyên nuôi lại anh". Đồng thời, tân binh sinh năm 2K2 bật mí hiện đang giữ nhiều video ghi hình lúc Phúc Nguyên tập luyện nên chắc chắn Phúc Nguyên không dám "quên" mình. "Anh Hiếu lúc nào cũng giơ máy lên, rồi: Hành trình thay đổi của Phúc Nguyên nè. 10 cái rồi" - Phúc Nguyên chia sẻ.

Nhiều người hâm mộ cho rằng, với cường độ "check var" liên tục từ đàn anh Minh Hiếu, Phúc Nguyên chắc chắn sẽ sớm đạt được hình thể mong muốn. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc bộc lộ tính cách trái dấu của cặp "PT khó tính" - "Người tập vô tri" cũng nhận về "bão haha" từ netizen và các tân binh còn lại.

bia-1500-x-1000-px-43.png
"Người tập" Phúc Nguyên sợ "PT 0 đồng" Minh Hiếu ra mặt.
606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Trương Quỳnh Như
#thái lê minh hiếu #thái lê minh hiếu tân binh toàn năng #phúc nguyên #phúc nguyên tân binh toàn năng #phúc nguyên thái lê minh hiếu #thái lê minh hiếu phúc nguyên

Xem thêm

Cùng chuyên mục