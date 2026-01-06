Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Anh trai có meme "thoát vòng" nhất Say Hi mùa 2 hóa ra là người hay "rớt miếng"

Thiện Dư

HHTO - Những hình ảnh meme hài hước của Anh trai này đang được các khán giả yêu thích "Say Hi" mùa 2 chia sẻ rầm rộ.

Gần đây trên mạng xã hội, những hình ảnh hài hước của Anh trai Jey B đang được chia sẻ rầm rộ. Meme này được kết hợp từ hai khoảnh khắc trái ngược cảm xúc của anh chàng, từ vui mừng chuyển sang bàng hoàng và thất vọng. Hình ảnh mô tả chân thực cảm xúc này dần "thoát vòng" và được nhiều cư dân mạng sử dụng, giúp cho hình ảnh của Jey B dần lan tỏa theo cách không ai ngờ.

1.jpg
610699764-17933084451148708-3895.jpg
Hình ảnh meme "thoát vòng" của Jey B.

Nguồn cơn của ảnh meme hài hước này là trong một lần Jey B livestream làm tóc. Sau đó, các Anh trai bao gồm Phúc Du và RIO yêu cầu tham gia livestream. Nào ngờ đâu Jey B chưa kịp chào, Phúc Du và RIO đã lập tức thoát ra, khiến biểu cảm anh chàng từ mừng rỡ chuyển sang "xịt keo".

Khoảnh khắc Jey B bị Phúc Du và RIO phũ, tạo nên meme "thoát vòng". Nguồn: @thh_hoa

Từ đó, hình ảnh thay đổi cảm xúc 180 độ của Jey B trở thành meme, được khán giả sử dụng mỗi khi bày tỏ phản ứng hụt hẫng tương tự. Phiên bản hình ảnh của nam ca sĩ cũng có nhiều "biến thể", độ sáng hay hiệu ứng khác nhau, thậm chí được lồng vào quả ớt chuông (do bản gốc cũng có biểu cảm và mục đích sử dụng tương tự).

aaa.jpg
Nhiều "biến thể" meme hài hước của Jey B.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra dở khóc dở cười khi người sở hữu ảnh meme được lan truyền rộng rãi lại là một trong những Anh trai thường xuyên "rớt miếng" nhất. Xuyên suốt Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Jey B nổi tiếng với những khoảnh khắc "miếng lạnh" từ đầu đến cuối, trở thành đề tài chọc ghẹo của các Anh trai khác lẫn khán giả.

11.jpg
Cư dân mạng dần lan tỏa meme của Jey B vượt xa khỏi "vòng tròn" của Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Xuyên suốt chương trình, Jey B luôn được chú ý bởi nhan sắc nổi bật trên sân khấu, thành công lọt vào Top 18 và góp mặt trong đêm Chung kết. Hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi những dự án mới của Jey B trong năm 2026.

5adff3add91d55430c0c.jpg
608824945-18310428637270618-9042.jpg
Jey B vào vòng Chung kết của Anh Trai "Say Hi" mùa 2, dừng chân ở Top 18.
606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Thiện Dư
#Jey B #Anh Trai "Say Hi" #Anh Trai "Say Hi" mùa 2

Xem thêm

Cùng chuyên mục