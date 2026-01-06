Anh trai có meme "thoát vòng" nhất Say Hi mùa 2 hóa ra là người hay "rớt miếng"

HHTO - Những hình ảnh meme hài hước của Anh trai này đang được các khán giả yêu thích "Say Hi" mùa 2 chia sẻ rầm rộ.

Gần đây trên mạng xã hội, những hình ảnh hài hước của Anh trai Jey B đang được chia sẻ rầm rộ. Meme này được kết hợp từ hai khoảnh khắc trái ngược cảm xúc của anh chàng, từ vui mừng chuyển sang bàng hoàng và thất vọng. Hình ảnh mô tả chân thực cảm xúc này dần "thoát vòng" và được nhiều cư dân mạng sử dụng, giúp cho hình ảnh của Jey B dần lan tỏa theo cách không ai ngờ.

Hình ảnh meme "thoát vòng" của Jey B.

Nguồn cơn của ảnh meme hài hước này là trong một lần Jey B livestream làm tóc. Sau đó, các Anh trai bao gồm Phúc Du và RIO yêu cầu tham gia livestream. Nào ngờ đâu Jey B chưa kịp chào, Phúc Du và RIO đã lập tức thoát ra, khiến biểu cảm anh chàng từ mừng rỡ chuyển sang "xịt keo".

Khoảnh khắc Jey B bị Phúc Du và RIO phũ, tạo nên meme "thoát vòng". Nguồn: @thh_hoa

Từ đó, hình ảnh thay đổi cảm xúc 180 độ của Jey B trở thành meme, được khán giả sử dụng mỗi khi bày tỏ phản ứng hụt hẫng tương tự. Phiên bản hình ảnh của nam ca sĩ cũng có nhiều "biến thể", độ sáng hay hiệu ứng khác nhau, thậm chí được lồng vào quả ớt chuông (do bản gốc cũng có biểu cảm và mục đích sử dụng tương tự).

Nhiều "biến thể" meme hài hước của Jey B.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra dở khóc dở cười khi người sở hữu ảnh meme được lan truyền rộng rãi lại là một trong những Anh trai thường xuyên "rớt miếng" nhất. Xuyên suốt Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Jey B nổi tiếng với những khoảnh khắc "miếng lạnh" từ đầu đến cuối, trở thành đề tài chọc ghẹo của các Anh trai khác lẫn khán giả.

Cư dân mạng dần lan tỏa meme của Jey B vượt xa khỏi "vòng tròn" của Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Xuyên suốt chương trình, Jey B luôn được chú ý bởi nhan sắc nổi bật trên sân khấu, thành công lọt vào Top 18 và góp mặt trong đêm Chung kết. Hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi những dự án mới của Jey B trong năm 2026.