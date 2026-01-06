Khả Ngân hé lộ chuyện tình xuyên biên giới, xoay sở ra sao về rào cản ngôn ngữ?

Trên trang cá nhân, diễn viên Khả Ngân vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo "mở bát" năm 2026 với bộ phim Vạn Dặm Yêu Em - Love In Vietnam. "Đây là một dự án hợp tác Việt Ấn. Ngân rất vinh dự được góp mặt cùng quảng bá văn hoá, du lịch của hai nước. Cả nhà cùng đón chờ với Ngân nhe" - nữ diễn viên hào hứng.

Vào tối 5/1/2026, sự kiện công chiếu bộ phim Vạn Dặm Yêu Em được tổ chức trang trọng mang đậm tinh thần giao thoa văn hóa giữa hai nước. Tại thảm đỏ, Khả Ngân - nữ chính của phim xuất hiện rạng rỡ trong thiết kế đầm trắng tinh khôi cùng phong thái thanh lịch, dịu dàng. Nữ diễn viên còn gây chú ý khi thể hiện khả năng giao tiếp song ngữ, tương tác thân thiện cùng đạo diễn người Ấn Độ Rahhat Shah Kazmi.

Trong phim, Khả Ngân đảm nhận vai nữ chính Linh - một nghệ sĩ trẻ Việt Nam giàu đam mê và cá tính, bước vào mối tình định mệnh với Manav (Shantanu Maheshwari), thiếu gia của một gia đình tỷ phú Ấn Độ. Câu chuyện tình yêu của Linh mở ra khi Manav bị cuốn hút bởi bức tranh của cô, rồi dần phát triển giữa những va chạm văn hóa và lựa chọn đầy cảm xúc.

"Lần đầu tiên hợp tác cùng đoàn phim 100% đến từ Ấn Độ, từ đạo diễn, nhà sản xuất cho tới diễn viên, Ngân thật sự rất lo lắng. Khi tới Ấn Độ gặp mặt ê-kíp sản xuất và chụp poster, Ngân càng hồi hộp hơn và cảm nhận được rõ thách thức lớn mà mình đang đảm nhận. Vì đây là bộ phim nhằm mục đích giao lưu văn hoá giữa 2 quốc gia, nhưng cũng phải thoại toàn bộ bằng tiếng Anh. Dù đã trau dồi ngoại ngữ rất nhiều, nhưng khi diễn cùng bạn diễn người Ấn, nói tiếng Anh 100%, lấy cảm xúc vào vai diễn và thoại tiếng Anh, điều đó thật sự là thử thách buộc Ngân phải nỗ lực rất nhiều. Ngân rất mong mình có thể làm tốt để gửi tới khán giả một dự án hoàn hảo nhất" - Khả Ngân tiết lộ quá trình thực hiện dự án.

Chia sẻ về lần trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng, Khả Ngân cho biết bản thân không muốn "bước vội vàng" mà là chờ "thời điểm vàng" khi bản thân đã có đủ sự chín chắn về cả cảm xúc lẫn trải nghiệm sống. "Sau nhiều năm nhìn lại chính mình, tôi cảm thấy mình bình tĩnh hơn, hiểu nhân vật hơn và sẵn sàng cho những vai diễn có chiều sâu hơn. Hiện tại, Ngân cũng đã sẵn sàng và đang trong hành trình bước vào những dự án mới có hình tượng, thể loại hoàn toàn khác so với trước đây", nữ diễn viên bày tỏ.

Vạn Dặm Yêu Em dự kiến ra rạp tại Việt Nam vào ngày 9/1/2026 nhưng trước đó đã được công chiếu tại Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes và trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Đà Nẵng tại Việt Nam.