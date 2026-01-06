Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Trúc Nhân sắp ra nhạc Tết: Giai điệu rộn ràng, ẩn ý về dàn khách mời đặc biệt?

Như Lê

HHTO - Trúc Nhân gây bất ngờ khi tung teaser MV "Vạn Sự Như Ý". Đoạn teaser được nam ca sĩ dẫn dắt một cách duyên dáng, mang đến tín hiệu của một bản nhạc Tết rộn ràng, vui vẻ.

Teaser mở đầu bằng giọng nói quen thuộc của Trúc Nhân, tự nhiên như một cuộc trò chuyện với khán giả: Từ việc “lâu quá không ra nhạc mới”, giới thiệu tên bài hát, ngày phát hành cho đến thời điểm ra mắt. Các thông tin quan trọng lần lượt xuất hiện trên nền hình ảnh mang tính ẩn dụ, tạo cảm giác vừa bí ẩn vừa tò mò.

Điểm nhấn của teaser nằm ở khoảnh khắc Trúc Nhân bất ngờ xuất hiện trong khung hình hẹp, như một “cánh cửa” được hé mở. Đáng chú ý, teaser Vạn Sự Như Ý khép lại bằng một đoạn giai điệu ngắn mang tiết tấu nhanh, rộn ràng, được Trúc Nhân mô tả vui bằng cụm âm thanh “tằng tằng tăng tắng tăng”.

Dù chỉ kéo dài vài giây, đoạn nhạc này đã mở ra không khí lễ hội quen thuộc của mùa Tết: Nhịp điệu dồn dập, tươi sáng, dễ ghi nhớ và có tính lặp lại cao.

teaser-poster.jpg

Trúc Nhân còn khiến khán giả thêm tò mò khi đăng tải dòng tái bút trên mạng xã hội với nội dung: “Giữ tim mình chắc vào, Idol của các bạn sẽ hiện nguyên hình khi gặp tôi”. Chi tiết này khiến khán giả suy đoán về sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời trong MV. Bên dưới bài đăng, dàn nghệ sĩ nổi tiếng thân thiết với Trúc Nhân như Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Võ Tấn Phát cũng để lại loạt bình luận háo hức đầy ẩn ý.

binh-luan-cua-nghe-si.jpg
binh-luan-cua-nghe-si-1.jpg
Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Võ Tấn Phát để lại bình luận dưới bài đăng của Trúc Nhân.

Vạn Sự Như Ý sẽ đánh dấu sự trở lại của Trúc Nhân với nhạc Tết sau khoảng ba năm vắng bóng. Trước đó, nam ca sĩ từng ghi dấu với những sản phẩm mang không khí xuân như Lách Tất Tả Đón Tết, Chuyện Cũ Bỏ Qua, được khán giả yêu thích nhờ tinh thần vui tươi và cách tiếp cận gần gũi, đời thường. Tuy nhiên, trong vài mùa Tết gần đây, Trúc Nhân gần như không ra mắt ca khúc Xuân mới, càng khiến lần tái xuất này nhận được nhiều sự quan tâm.

tn1.jpg

Trước đây, việc “nhá hàng” bất ngờ bằng một chi tiết nhỏ nhưng đắt giá đã trở thành một “gia vị” quen thuộc của Trúc Nhân. Từ cách kể chuyện không đoán trước đến màu sắc châm biếm thú vị, Trúc Nhân luôn biết cách cài cắm yếu tố gây tò mò để dẫn dắt người nghe chờ đợi sản phẩm.

Không ngoại lệ, Vạn Sự Như Ý tiếp tục đi theo tinh thần đó, đóng vai trò như bước dạo đầu để dẫn khán giả vào một ca khúc nhạc Tết mang năng lượng tích cực, vui tươi, đồng thời vẫn giữ được cá tính riêng - yếu tố làm nên sự khác biệt của Trúc Nhân trong bối cảnh thị trường nhạc Tết ngày càng sôi nổi.

ecc17b92-1b4e-4244-b8a1-3d61d2666a73.jpg
Như Lê
#Trúc Nhân #Vạn Sự Như Ý #ca khúc mới #nhạc Tết #sự trở lại #âm nhạc lễ hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục