Trúc Nhân sắp ra nhạc Tết: Giai điệu rộn ràng, ẩn ý về dàn khách mời đặc biệt?

HHTO - Trúc Nhân gây bất ngờ khi tung teaser MV "Vạn Sự Như Ý". Đoạn teaser được nam ca sĩ dẫn dắt một cách duyên dáng, mang đến tín hiệu của một bản nhạc Tết rộn ràng, vui vẻ.

Teaser mở đầu bằng giọng nói quen thuộc của Trúc Nhân, tự nhiên như một cuộc trò chuyện với khán giả: Từ việc “lâu quá không ra nhạc mới”, giới thiệu tên bài hát, ngày phát hành cho đến thời điểm ra mắt. Các thông tin quan trọng lần lượt xuất hiện trên nền hình ảnh mang tính ẩn dụ, tạo cảm giác vừa bí ẩn vừa tò mò.

Điểm nhấn của teaser nằm ở khoảnh khắc Trúc Nhân bất ngờ xuất hiện trong khung hình hẹp, như một “cánh cửa” được hé mở. Đáng chú ý, teaser Vạn Sự Như Ý khép lại bằng một đoạn giai điệu ngắn mang tiết tấu nhanh, rộn ràng, được Trúc Nhân mô tả vui bằng cụm âm thanh “tằng tằng tăng tắng tăng”.

Dù chỉ kéo dài vài giây, đoạn nhạc này đã mở ra không khí lễ hội quen thuộc của mùa Tết: Nhịp điệu dồn dập, tươi sáng, dễ ghi nhớ và có tính lặp lại cao.

Trúc Nhân còn khiến khán giả thêm tò mò khi đăng tải dòng tái bút trên mạng xã hội với nội dung: “Giữ tim mình chắc vào, Idol của các bạn sẽ hiện nguyên hình khi gặp tôi”. Chi tiết này khiến khán giả suy đoán về sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời trong MV. Bên dưới bài đăng, dàn nghệ sĩ nổi tiếng thân thiết với Trúc Nhân như Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Võ Tấn Phát cũng để lại loạt bình luận háo hức đầy ẩn ý.

Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Võ Tấn Phát để lại bình luận dưới bài đăng của Trúc Nhân.

Vạn Sự Như Ý sẽ đánh dấu sự trở lại của Trúc Nhân với nhạc Tết sau khoảng ba năm vắng bóng. Trước đó, nam ca sĩ từng ghi dấu với những sản phẩm mang không khí xuân như Lách Tất Tả Đón Tết, Chuyện Cũ Bỏ Qua, được khán giả yêu thích nhờ tinh thần vui tươi và cách tiếp cận gần gũi, đời thường. Tuy nhiên, trong vài mùa Tết gần đây, Trúc Nhân gần như không ra mắt ca khúc Xuân mới, càng khiến lần tái xuất này nhận được nhiều sự quan tâm.

Trước đây, việc “nhá hàng” bất ngờ bằng một chi tiết nhỏ nhưng đắt giá đã trở thành một “gia vị” quen thuộc của Trúc Nhân. Từ cách kể chuyện không đoán trước đến màu sắc châm biếm thú vị, Trúc Nhân luôn biết cách cài cắm yếu tố gây tò mò để dẫn dắt người nghe chờ đợi sản phẩm.

Không ngoại lệ, Vạn Sự Như Ý tiếp tục đi theo tinh thần đó, đóng vai trò như bước dạo đầu để dẫn khán giả vào một ca khúc nhạc Tết mang năng lượng tích cực, vui tươi, đồng thời vẫn giữ được cá tính riêng - yếu tố làm nên sự khác biệt của Trúc Nhân trong bối cảnh thị trường nhạc Tết ngày càng sôi nổi.