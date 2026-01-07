Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tập cuối Running Man Vietnam 3 được chiếu tại rạp, fan háo hức gặp gỡ dàn cast

Như Lê

HHTO - Sau hành trình trở lại thành công, Running Man Việt Nam mùa 3 - Chơi Là Chạy xác nhận sẽ có phiên bản điện ảnh chiếu rạp. Nhà sản xuất vừa công bố poster, gây bất ngờ lớn cho khán giả và người hâm mộ.

Poster của Running Man Việt Nam mùa 3 bản điện ảnh thể hiện sự kịch tính với tạo hình như một vở diễn lớn được dàn dựng công phu. Theo đó, dàn cast xuất hiện trong tạo hình những chú hề và con rối, đứng giữa không gian sân khấu rực rỡ ánh đèn. Hình ảnh những bàn tay khổng lồ phía trên tượng trưng cho luật chơi, số phận và những thế lực vô hình chi phối hành trình “Tiền Tài Sắc Danh”.

rnm3-poster-cgv.png

Running Man Việt Nam mùa 3 sẽ là một bộ phim điện ảnh đúng nghĩa, được sản xuất, quay dựng và hậu kỳ theo tiêu chuẩn phim chiếu rạp. Nhà sản xuất cho biết việc đưa chương trình ra rạp xuất phát từ mong muốn tôn vinh hành trình cảm xúc trọn vẹn của cả mùa. Mục tiêu của nhà sản xuất là mang đến một cấu trúc cinematic, như một bộ phim thực thụ.

Xuyên suốt từ tập 1 đến tập 15, dàn cast phải giải nhiệm vụ để giành 4 quả bóng Running Ball tượng trưng cho Tiền bạc, Danh vọng, Sắc đẹp và Năng lực. Trong quá trình đó, họ cạnh tranh khốc liệt, đấu trí, và đôi khi phản chiếu chính hình ảnh của chúng ta, những con người đang bận rộn chạy đua trong cuộc sống hiện tại. Ở cuộc đua phiên bản điện ảnh, tập cuối cùng, mọi câu chuyện từ tập 1 đến tập 15 sẽ được khép lại.

rm1.jpg

Bộ phim sẽ có suất premiere ra mắt khán giả vào tối 22/1/2026, với sự tham gia của đầy đủ thành viên gồm: Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P, Lê Nhân và một số khách mời đã tham gia ghi hình. Sau đó, phim sẽ có các suất sneak show đặc biệt vào ngày 23/1/2026 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 24/1/2026.

Sau 4 năm quay trở lại, Running Man Vietnam mùa 3 được đánh giá là mùa phát sóng “thỏa lòng người hâm mộ”. Hầu hết các tập đều đạt hơn 10 triệu lượt xem, tổng lượt xem toàn mùa vượt mốc 100 triệu, liên tục lọt Top 1 thảo luận mạng xã hội, tạo ra nhiều meme và khoảnh khắc viral.

rm2.jpg

Thành công của mùa 3 còn đến từ sự ăn ý của dàn cast. Nếu “Bò Biển” Trấn Thành là đàn anh dẫn dắt cảm xúc và nhịp chương trình, thì Liên Bỉnh Phát bền bỉ, kiên định, Lan Ngọc vẫn thông minh lầy lội. Quang Trung và Anh Tú Atus là cặp đôi tạo nhiều mảng miếng giải trí hài hước. Khán giả cũng trở nên yêu thích “công chúa” Quang Tuấn thật thà mong manh, hay út khờ Quân A.P hồn nhiên nhưng cũng không kém phần duyên dáng. Người dẫn chuyện Lê Nhân cũng là một mắt xích quan trọng dẫn dắt các nội dung và tổng thể chương trình.

rm4.jpg

Hành trình “Tiền Tài Sắc Danh” sẽ sớm đi đến hồi kết. Liệu đó sẽ là một cái kết hạnh phúc hay một cái kết buồn ? Những bí ẩn cuối cùng sẽ được lật mở, và phiên bản điện ảnh của Running Man Vietnam mùa 3 hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả trong rạp.

banner.jpg
Như Lê
#Running Man Vietnam #mùa 3 #Running Man bản điện ảnh #Trấn Thành #Lan Ngọc #Quang Tuấn

